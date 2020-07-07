"Каждый живет у себя": надолго ли сохранится любовь на расстоянии?

"(...) Каждый живет у себя! Для некоторых людей такой лозунг не имеет ничего общего с карантинными мерами: по данным Национального института демографических исследований, 1,2 млн французов находятся в отношениях, но не живут под одной крышей. А может, те, кто состоит в гостевом браке, или "не сожительствующие пары", на языке Мольера, нашли лекарство от неизбежной эрозии любви?" - пишет журналистка Le Figaro Аврора Эмле.

"По мнению журналистки и психопрактика Сесиль Гере, автора книги "Любить - это значит идти на риск неожиданности" (издательство Albin Michel), "такая формула, похоже, удовлетворяет две основные потребности человека: потребность в привязанности и принадлежности, с одной стороны, и в особенности и самостоятельности, с другой". Согласно исследованию, проведенному Университетом Миссури, мотивацией в таких парах действительно становится желание оставаться независимыми, часто оно возникает после первого брака и наличия детей. Вновь обретя равновесие и любовь, они решают больше не смешивать все воедино и "в целом, удовлетворены этим новым способом интимных отношений", - говорится в статье.

"(...) Почти 4 млн французов заявляют, что они находятся в "стабильных романтических отношениях" и при этом не живут вместе со своим партнером, - отмечает Арно Ренье-Лоалье, исследователь Национального института демографических исследований. - Ситуации очень разные, добровольные или нет, временные или нет". Например, среди этих 8% населения есть молодые влюбленные или люди, живущие раздельно из-за семейных или профессиональных ограничений", - указывает Le Figaro.

"(...) Надо сказать, что жизнь в паре теперь может представлять собой все, что угодно: за полвека брачные модели сильно изменились. Социолог Жерар Нейран в своей книге "Создание пары, ненадежное предприятие" (издательство Eyrolles), раскрывает "разнообразие ситуаций, порожденных гиперсовременностью: можно жениться, находиться в свободных отношениях, сочетаться гражданским браком, сожительствовать, создать безбрачный союз, состоять в гостевом браке, даже с партнером того же пола, создавать второй или третий союз...".

"Идея о том, что "каждый живет у себя", соответствует идеологии той эпохи, которая отдает предпочтение личностному развитию. "Мы вышли из симбиотического видения супружества, - объясняет социолог, - и едва ли можем говорить о нашем партнере как о своей половине, разве что мы это сделаем это в шутливом тоне".

"(...) У гостевого брака явно есть несколько преимуществ: дистанция позволяет каждому развивать свое "я" и свой тайный сад, он создает нехватку общения, а значит, желание и влечение, с его помощью можно избежать обременительной повседневной рутины. Здравствуй, либидо, прощай закрепощение и другие разочарования! Он также, похоже, уменьшает конфликты, связанные с семейными, домашними и материальными проблемами: каждый живет в своем ритме, у него свои занятия, дети и стирка. Мы разделяем друг с другом только прекрасные моменты", - говорится в публикации.

"(...) Нежелание жить вместе может иногда быть способом чрезмерного контроля над собой (я всегда в хорошем настроении, у меня нет недостатков...) и над отношениями (я боюсь брать на себя обязательства, быть захваченным...), - отмечает Сесиль Гере. - И тогда мы можем лишить себя основного качества пары: принятия другого человека и всех его слабостей, а также счастья быть любимыми такими, какие мы есть, с нашими несовершенствами, нашими недостатками, всем, что делает нас человечными".