7 марта 2019 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post С убийства Бориса Немцова прошло четыре года. Россияне не забыли "На прошлой неделе Россия отметила четвертую годовщину покушения на Бориса Немцова, самого видного оппозиционного лидера в стране. Много написано о его долгой политической жизни. Он был особенно известен удивительной последовательностью взглядов, как на различных государственных должностях в 1990-х годах, так и в своей оппозиции авторитаризму Владимира Путина после 2000 года", - пишет Владимир Кара-Мурза в статье, которую публикует The Washington Post. "Но политическая эффективность Немцова - и опасность, которую он представлял для Кремля, лучше всего характеризуются его достижениями в годы непосредственно перед его гибелью. В 2012 году он сыграл определяющую роль в обеспечении принятия Закона Магнитского, закона США, который устанавливал санкции в отношении кремлевских чиновников, причастных к нарушениям прав человека (сенатор Джон Маккейн, один из главных спонсоров закона, сказал, что "без Бориса Немцова у нас не было бы Закона Магнитского"). В 2013 году Немцов победил на региональных выборах - стал первой подлинной оппозиционной фигурой, сделавшей это при Путине, получив место в законодательном органе и опровергнув то, как Кремль изображал демократов - маргинальными фигурами без общественной поддержки. В 2014 году, когда режим утверждал, что его действия против Украины пользуются почти всеобъемлющей поддержкой, Немцов провел десятки тысяч людей по улицам Москвы в знак протеста против путинской войны", - пишет автор публикации. "По тому же маршруту, по которому Немцов шел во время антивоенного шествия в 2014 году - от Пушкинской площади до проспекта Сахарова - на прошлой неделе, в воскресенье перед годовщиной его гибели, в знак памяти прошли тысячи россиян. (...) Как и в жизни, после смерти Немцов продолжает объединять разные оттенки раздробленной оппозиции России: Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и Григория Явлинского редко можно увидеть вместе за пределами ежегодных мероприятий в память о Немцове", - отмечает Кара-Мурза. По его словам, "участники московского шествия и подобных митингов по всей России пришли не только почтить память, но и потребовать справедливости: четыре года спустя самое громкое политическое убийство России остается нераскрытым и безнаказанным. Помимо непосредственных преступников - всех их связывают с с поддерживаемым Кремлем лидером Чечни Рамзаном Кадыровым - ни организаторы, ни вдохновители не были обсуждены или преданы суду. (...) С точки зрения властей, дело Немцова закрыто". В соответствии с "Московским механизмом" Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила своего вице-президента, шведку Маргарету Седерфельт, докладчиком по делу Немцова, которому поручено сообщить об обстоятельствах покушения и оценить эффективность расследования, проведенного в России, сообщается в статье. "Предварительные результаты должны быть представлены в июле; окончательный отчет, как ожидается, будет завершен в следующем году. Аналогичный отчет должен быть подготовлен правительством США, и те, кто будет признан ответственным, должны попасть под санкции по Закону Магнитского. Эта просьба содержится в двух двухпартийных резолюциях, представленных на прошлой неделе в Сенате и Палате представителей США", - указывает автор. Кара-Мурза отмечает, что Вашингтон, Вильнюс и Киев уже назвали улицы именем Немцова, и аналогичные инициативы рассматриваются в Лондоне и Торонто. А 27 февраля Нижний Новгород установил мемориальную доску в память о Немцове на доме, где он проживал, когда был губернатором области. Источник: The Washington Post