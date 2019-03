7 марта 2019 г. Алан Куллисон и Бретт Форрест | The Wall Street Journal Россиянин, связанный с Манафортом - загадочная фигура "Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Константина Килимника в "связях с российской разведкой", а федеральный судья назвал это утверждение "неоспоримым ядром" расследования Мюллером вмешательства России в выборы 2016 года. Как свидетельствуют судебные документы, прокуроры Мюллера расследуют, был ли Килимник, гражданин России и в прошлом - коллега бывшего председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, каналом передачи информации между президентской кампанией Трампа и Кремлем", - пишет The Wall Street Journal. "В четверг имя Килимника может опять прозвучать в суде, когда Манафорт предстанет для вынесения приговора в Вирджинии по обвинениям в налоговых и банковских мошенничествах, связанных с его деятельностью в сфере бизнеса. Это обусловлено тем, что заключенная Манафортом сделка о признании вины и сотрудничестве со следствием, которая должна была обеспечить ему потенциальное снисхождение в обмен на сотрудничество с Мюллером, была расторгнута отчасти из-за постановления судьи о том, что он лгал прокурорам о разговорах, которые вел с Килимником", - говорится в статье. "И все же даже после того, как Манафорту будет вынесен приговор, вероятно, останется загадкой, играл ли какую-либо роль Килимник, который сделал разноплановую карьеру на Украине и в Москве, в российском вмешательстве. Килимнику, проживающему в Москве, вне доступа для американской прокуратуры, не предъявлены никакие обвинения в участии во вмешательстве России в американские выборы. Но в прошлом году американское большое жюри присяжных, составленное Мюллером, вынесло ему обвинения в оказании влияния на свидетелей, связанного незарегистрированными лоббистскими усилиями Манафорта на Украине в 2012 году", - отмечает издание. Когда его спросили, был ли он каналом связи между Кремлем и кампанией Трампа, Килимник выступил с отрицанием, что занимался какой-либо шпионской деятельностью. "Я никогда и никак не был связан ни с одной разведывательной службой России", - ответил он по электронной почте на прошлой неделе, добавив, что это обвинение "намеренно выдвинули на первый план, чтобы сделать меня "недостающим звеном" в истории, которая построена на ошибочном основании". "По словам прокуроров, Килимник, выпускник и бывший преподаватель иностранного языка в элитной российской военной академии, проводил время с Манафортом во время президентской кампании 2016 года и интересовался ее ходом, - пишет The Wall Street Journal. - Прокуроры отдельно указали на встречу в августе 2016 года между Манафортом и Килимником в сигарном клубе, во время которой Манафорт поделился с Килимником данными опросов, проведенными во время президентской кампании 2016 года, о чем свидетельствует иск адвокатов Манафорта. В электронном письме Килимник указал, что они с Манафортом обсуждали только крупные тенденции президентской гонки. "Наши разговоры были очень общими и не включали никаких глубоких обсуждений американских опросов или каких-либо тем, которые не были бы в открытом доступе, - сказал он. - Пункт о том, что Манафорт детально ознакомил меня с данными - это плод чьего-то воображения". "Как москвский переводчик Международного республиканского института (International Republican Institute - IRI)- продемократического аналитического центра, частично финансируемого правительством США, и как политический консультант в Киеве, он, согласно его коллегам, бывшим дипломатам и журналистам, оказался полезным источником информации и для американцев, и для россиян, и для украинцев", - подчеркивает газета. "Килимник начал работать в IRI в 1995, сначала в качестве переводчика, затем - заместителя директора московского отделения организации", говорится в статье. Там его, "по словам Майкла Капуто, американца, работавшего в то время в Москве политическим консультантом и регулярно бывавшего в офисе IRI, часто в шутку называли шпионом из-за его предыдущей работы в военной академии". "В 2004 году Рик Дэвис, тогдашний партнер Манафорта в компании Davis Manafort Partners, занимавшейся политическим консалтингом, начал работать на Украине на российского металлургического миллиардера Олега Дерипаску. Килимник присоединился к этим усилиям в качестве переводчика. Согласно протоколам закрытых слушаний, прокуроры заинтересованы в знакомстве Килимника с Дерипаской, который в течение многих лет связан с президентом России Владимиром Путиным. Килимник отрицает наличие какой-либо серьезной связи и, по его словам, встречался с Дерипаской лишь однажды, когда переводил для Дэвиса", - пишет газета. Филипп Гриффин, политический консультант, который работал на Манафорта в Украине, отмечает, что давно подозревал, что связи Килимника с Дерипаской ближе, чем тот признает. "В те дни он все время находился в его [Дерипаски] штаб-квартире", - заявил Гриффин. Позднее Манафорт "подписал многомиллионный контракт на Украине, чтобы помочь партии Виктора Януковича на парламентских выборах. "На Украине Килимник вскоре стал незаменимым для Манафорта, который не говорит ни по-русски, ни по-украински, и эти двое сблизились. Работа команды в кампании прошла успешно, и Манафорту приписывают помощь Януковичу в победе на президентских выборах 2010 года", - сообщает издание. "Имея своего клиента у власти, Манафорт и Килимник стали ценными контактами для западных дипломатов, пытающихся разглядеть намерения нового правительства в Киеве, - подчеркивается в статье. - Манафорт бывал в посольстве США, когда приезжал в город, и Килимник вскоре также стал постоянно поддерживать контактом с дипломатическим персоналом. Однако в 2014 году Янукович был свергнут в результате уличных протестов, что спровоцировало захват Россией Крыма". "В то время как на востоке Украины шла война с поддерживаемыми Россией повстанцами, Манафорт и Килимник работали на бывших сторонников Януковича, которые сформировали парламентскую фракцию для противодействия новой партии власти, - рассказывает The Wall Street Journal. - К 2015 году доходы Манафорта на Украине иссякли, и в марте 2016 года он присоединился к президентской кампании Трампа. Килимник поддерживал киевский офис партнерства, а Манафорт следил за событиями на Украине. По словам Капуто, Манафорт также поддерживал связь с Килимником, чтобы советовать ему, как вести бизнес фирмы, поскольку "Пол не хотел, чтобы Килимник остался без гроша в кармане". "После того, как спецпрокурор начал расследование в отношении Манафорта, тот попросил Килимника об одолжении, утверждают прокуроры: напомнить потенциальным свидетелям, что их лоббистские усилия были направлены на Европу, а не на Америку, и, следовательно, это не то, что требовалось регистрировать в США. Оба мужчины были обвинены в попытке принуждения свидетелей к этим действиям, Манафорт был заключен в тюрьму, его залог был отменен. Со своей стороны Килимник заявил, что у него "нет ни желания, ни денег", чтобы приехать в США". Источник: The Wall Street Journal