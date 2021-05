7 мая 2021 г. Чарли Сэведж, Эрик Шмитт и Майкл Швирц | The New York Times Российская команда шпионов оставила следы, которые подкрепляют оценку ЦРУ о вознаграждениях "В начале 2020 года члены преступной сети, связанной с "Талибаном"* в Афганистане, задержанные в ходе рейдов, сообщили следователям, как они слышали, что русские предлагают деньги в качестве вознаграждения за убийства американских военных и военных коалиции. Утверждение о том, что Россия пыталась платить за более частое проведение атак на западные силы, было ошеломляющим, особенно потому, что США в то время пытались договориться с "Талибаном"* о прекращении долгой войны в Афганистане. Аналитики ЦРУ решили проверить, смогут ли они подтвердить или опровергнуть показания задержанных", - пишет The New York Times. "В конечном счете, как показывает недавно рассекреченная информация, эти аналитики обнаружили серьезную причину полагать, что это утверждение было правильным: другие члены той же сети, связанной с "Талибаном"*, тесно сотрудничали с агентами подразделения ГРУ, российской военной разведки, печально известного операциями покушений. "Участие этого подразделения ГРУ согласуется с тем, что Россия поощряет атаки на персонал США и коалиции в Афганистане, учитывая ее ведущую роль в таких смертоносных и дестабилизирующих операциях за рубежом", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности, предоставленном The New York Times. "Изначально это заявление было составлено и рассекречено, чтобы служить тезисами для чиновников для брифинга журналистов в прошлом месяце о санкциях США и других мерах наказания в отношении России. По вопросу вознаграждений Белый дом предпринял дипломатические действия - предупредил и потребовал объяснения подозрительной деятельности, но не использовал это в качестве основы для санкций. (...)", - напоминает газета. "Во время брифинга для журналистов высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что разведывательное сообщество относится к утверждению о том, что Россия предлагала вознаграждения, с "низкой или средней степенью уверенности". Чиновник, сосредоточившись на других сложных вопросах, опустил большую часть недавно рассекреченной информации, которая была подготовлена для объяснения того, что правительство знало о проблеме вознаграждений. Впоследствии некоторые комментаторы восприняли голое сообщение уровнях уверенности как новое развитие событий, равноценное тому, что правительство отходит от своих подозрений 2020 года. Но The New York Times сообщила прошлым летом, что различные разведывательные агентства, соглашаясь с самой оценкой, не пришли к единому мнению о том, следует ли относиться к ней со средним или низким уровнем доверия", - говорится в публикации. "Доказательства, доступные аналитикам - как тревожные факты, так и досадные пробелы - по сути, остаются прежними. Обнародование всех тезисов как заявления является наиболее подробным публичным объяснением правительства о том, как ЦРУ пришло к выводу, что Россия, скорее всего, предлагала финансовые стимулы для вознаграждения за атаки на американских военных и военных союзников. Оно также проливает новый свет на пробелы в доказательствах, которые вызывают большую озабоченность у других аналитиков", - указывает газета. "В мире анализа разведывательных данных умеренная уверенность означает, что суждение было основано на информации, которая считается поступившей из заслуживающих доверия источников и достоверной. Низкая уверенность указывает на серьезные опасения по поводу качества источников, лежащих в основе суждения. В случае разведданных о вознаграждениях чиновники заявили, что Агентство национальной безопасности (...) более резко снизило свою уверенность в оценке - до "низкой" - из-за ключевого пробела. Агентство не перехватывало никаких электронных коммуникаций с явными уликами о заговоре с вознаграждениями. (Разведывательное управление Министерства обороны разделяет эту точку зрения, в то время как Национальный контртеррористический центр согласен с "умеренным" уровнем ЦРУ, заявили чиновники)". "Но в заявлении раскрывается, что, несмотря на разногласия по поводу того, как оценивать качество доступной информации, лежащей в основе ключевой оценки, разведывательное сообщество также имело "высокую степень уверенности" - что означает, что суждение основано на высококачественной информации из нескольких источников - относительно ключевых косвенных доказательств: между российскими агентами и афганской сетью, где возникли утверждения о вознаграждениях, существовали прочные связи", - сообщается в публикации. "Мы независимо проверили связь нескольких лиц в этой сети с Россией, - говорится в заявлении Совета национальной безопасности. - Несколько источников подтвердили, что элементы этой преступной сети работали на российскую разведку более десяти лет и ездили в Москву в апреле 2019 года". "Рассекреченное заявление также проливает свет на понимание американскими чиновниками российских агентов, известных как подразделение ГРУ 29155. Правительство ранее сопротивлялось открыто говорить об этой группе, хотя расследование The New York Times в 2019 году связало ее с различными операциями на основе рассказов представителей западных служб безопасности, которые говорили на условиях анонимности", - указывает газета. "Напротив, в заявлении Совета национальной безопасности приводятся другие "гнусные операции" по всему миру, которые, по мнению правительства, были проведены этим отрядом, чтобы объяснить, почему обнаружение его причастности к афганской сети было сочтено повышающим доверие к утверждениям задержанных о российских вознаграждениях. "У нас есть убедительные доказательства деятельности этого подразделения ГРУ", - говорится в заявлении, обвиняющем его в "заговоре с целью насильственного срыва парламентских выборов в Черногории в 2016 году", а также в отравлении в 2018 году бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в Англии, об "убийствах по всей Европе". "Решение американского правительства рассекретить развединформацию о подразделении 29155 для публичного обсуждения было принято на фоне того, как две европейские страны недавно публично высказали подозрения в том, что это подразделение несет ответственность за диверсионные операции на их территории", - сообщает газета, имея в виду Чехию и Болгарию. (...) "Правительство, очевидно, рассекретило не все. В заявлении Белого дома описываются, но не детализируются некоторые доказательства, а источники и методы сбора информации хранятся в секрете. В нем не указывается номер подразделения ГРУ, но, по словам должностных лиц, это было подразделение 29155. (...) Белый дом также не назвал членов афганской сети, которую он обвинял в прямом взаимодействии с подразделением 29155. Три чиновника ранее идентицифировали их как Рахматуллу Азизи, бывшего контрабандиста наркотиков, который разбогател в качестве посредника для российских шпионов, и Хабиба Муради . Оба избежали плена и, по сообщениям, бежали в Россию". "И в нем не упоминаются другие косвенные улики, описанные ранее чиновниками, такие как обнаружение того, что деньги афганской сети переводились со счета ГРУ", - пишет издание. "В интервью, опубликованном 30 апреля в российской газете, Николай Патрушев, председатель Совета безопасности России, вновь заявил, что это неправда, что Россия тайно предлагала вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане, добавив, что никаких доказательств того, что она это делала, нет". "Заявление Белого дома также привлекло большее внимание к двум пробелам в имеющихся свидетельствах, которые аналитики считают причиной для осторожности. Военные руководители неоднократно публично указывали на одно из них: у разведывательного сообщества нет доказательств, связывающих какое-либо конкретное нападение с выплатой вознаграждений. "Мы не можем подтвердить, что операция привела к каким-либо атакам на силы США или коалиции", - заявил Совет национальной безопасности". "Другой причиной для осторожности является отсутствие информации о том, что кремлевский руководитель уполномочил отряд 29155 предлагать вознаграждения афганским боевикам. "У нас нет доказательств того, что Кремль руководил этой операцией", - подчеркивается в заявлении. (...) * Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The New York Times