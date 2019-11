7 ноября 2019 г. Дэн Саббах | The Guardian Даунинг-стрит 10 обвиняют в игнорировании доказательств российского вмешательства "(...) Эксперты обвиняют Даунинг-стрит 10 в умышленном игнорировании доказательств вмешательства Кремля в референдум 2016 года и другие выборы из-за отказа правительства одобрить к публикации доклад комитета по разведке о внедрении России в британскую политику", - пишет газета The Guardian. "(...) Глава группы исследователей, предоставившей парламенту доказательства усилий российских СМИ и фейковых аккаунтов в Твиттере, направленных на повышение процента голосующих за выход на референдуме 2016 года, сказал, что отказ обнародования был "совершенно неоправданным", - сообщается в публикации. "Майк Харрис, исполнительный директор аналитической компании 89up, сказал: "Существуют доказательства попыток России усилить крайние точки зрения в дебатах о Брекзите - по большей части, в поддержку выхода. Россия будет делать нечто подобное и в этот раз, но мы, кажется, не хотим усвоить уроки". "(...) Глава комитета Доминик Грив в интервью Sky News признал, что по сути решение лишило его возможности говорить, и отметил, что даже не может рассказать, раскрываются ли в докладе доказательства вмешательства в референдум или в выборы 2017 года", - передает автор статьи Дэн Саббах. - "(...) Однако Грив все-таки сказал, что сейчас обнародование было бы своевременным: "Доклад однозначно касается выборов. Многие выражали обеспокоенносвть о возможном вмешательстве России и часть доклада исследует этот вопрос". "(...) Грив также обозначил, что в заблокированном докладе о России был исследован целый ряд проблем, связанных с действиями Кремля в Великобритании. На рассмотрение комитету были представлены беспокойства о пожертвованиях, которые уроженцы России делали Консервативной партии; вместе с тем члены комитета изучали отравление Скрипалей в Солсбери, которое в конечном счете привело к смерти гражданки Британии Дон Стерджес", - говорится в публикации. Источник: The Guardian