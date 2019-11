7 ноября 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Россия целит по оппозиционерам - прямо по их банковским счетам "(...) Одним сентябрьским утром Андрей Егоров проснулся и обнаружил, что его банковский счет заблокирован, а задолженность по счету составляет 75 млн рублей (...), - передает газета The Wall Street Journal. - Активисты оппозиции по всей России сообщают, что сотни людей необъяснимым образом обнаружили у себя задолженности в размере 75 млн рублей - ту же сумму, как предполагает государственное следствие, фонд лидера оппозиции Алексея Навального отмывал для подпольных криминальных авторитетов". "(...) По мнению Егорова, давнего сторонника Навального, действия с его счетом дали недвусмысленный сигнал: цена противостояния президенту Владимиру Путину вырастает до уровня, который не многим простым россиянам будет по силам", - передает The Wall Street Journal. "Это может психологически сломить человека - знать, что у тебя нет доступа к своим деньгам, и что у тебя долг, который ты никогда не сможешь выплатить", - говорит Егоров. "(...) В то время как Путин давно подавил инакомыслие в жестко контролируемой политической системе страны, Навальный и его сторонники, такие, как Егоров, вызывали все большее раздражение. Российские власти называли его команду как инструмент американского истеблишмента, стремящегося свергнуть Путина", - говорится в публикации. "Годами Кремль использовал судебные дела, чтобы привести к вынужденному банкротству или подчинению организации, придерживающиеся независимых взглядов. Однако меры против Навального и других лидеров оппозиции, тихо введенные после окончания протестов, вывели попытки Кремля по подавлению политического активизма на новый уровень", - подчеркивает репортер Томас Гроув. "(...) Сторонники Навального и другие активисты оппозиции объединились в Москве летом для протеста против того, что они назвали произвольными и незаконными задержаниями протестующих. Это стало крупнейшей демонстрацией несогласия с прокремлевскими властями за последние годы. В сентябре он также возглавил усилия по вытеснению пропутинских депутатов Мосгордумы на муниципальных выборах в Москве", - напоминает издание. "Новые меры, нацеленные на группу Навального, демонстрируют опасность, которую видит Кремль в политическом активизме на фоне того, как Путин планирует сохранять власть еще, по крайней мере пять лет до того, как окончится срок его правления. В ходе этого наступления сторонники Навального платят личную цену", - отмечается в статье. "(...) Помимо блокировок около 500 банковских счетов сторонников Навального, согласно информации "Фонда борьбы с коррупцией", организация столкнулась с множеством судебных исков в связи с московскими протестами", - указывает автор публикации, отмечая, что общая сумма исков, предъявленных Навальному и его сторонникам, составляет более 32 млн рублей. "Ни один из сторонников Навального не сообщил, что его обязали выплачивать проценты по задолженности", - указывается в статье. "(...) Егоров подозревает, что впервые он привлек внимание российских служб безопасности семь лет назад", - пишет The Wall Street Journal, добавляя, что в сентябре его дом стал одним из более 200, в которых полиция провела рейды. "Вскоре после того, как полицейские вломились в его дверь, на его телефон пришло смс-сообщение. На его текущем счете образовалась задолженность в 75 млн рублей, так же, как и на счету его матери. Егоров был ошарашен. По его словам, он не мог понять, как это могло произойти. Он позвонил в банк, где ему сообщили, что московский суд постановил заблокировать эту сумму и списать с его счета, у которого нет кредитного лимита. Это не имело никакого смысла, говорит он. The Wall Street Journal провел независимое изучение его банковской выписки из "Альфа Банка", который также предоставил постановление московского городского суда о заморозке счета - по словам Егорова, на нем было лишь 2 тыс. рублей. Никакой дополнительной информации банк не предоставил". "(...) Однако он не изменил свое решение поддерживать политическое движение Навального, говорит Егоров. "Становясь сторонником оппозиции, ты должен знать, во что ввязываешься, - отмечает он. - Ты можешь оказаться с 75-миллионным долгом, тебя могут убить. Но ты решил бороться". Источник: The Wall Street Journal