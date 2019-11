7 ноября 2019 г. Дастин Волц и Фелиция Шварц | The Wall Street Journal Россия наращивает усилия для защиты своих хакеров от экстрадиции в США "(...) После окончания военной службы Наама Иссахар следовала по пути, знакомому многим израильтянам: девушка провела несколько месяцев, путешествуя по Индии, и в апреле планировала вернуться в Тель-Авив с пересадкой в Москве, потому что так перелет был дешевле. Именно тогда российские власти обнаружили в ее чемодане небольшое количество марихуаны - 9 граммов (...)", - пишет The Wall Street Journal, отмечая, что с тех пор девушка пребывает в заключении в России. "(...) В августе члены семьи Иссахар стали получать странные сообщения от человека, который назвался другом предполагаемого российского хакера Алексея Буркова, удерживаемого в заключении в Израиле с 2015 по требованию США, где, как сообщается, он находился в розыске по обвинениям в киберпреступлениях, связанных с предполагаемыми мошенническими операциями с кредитными картами, - сообщается в статье. - В итоге стало ясно, что судьбы Иссахар и Буркова связаны. Россия пыталась вовлечь Израиль в обмен заключенными, чтобы вернуть одного из своих, утверждают люди, знакомые с этим делом". "Месяцами Москва проводила то, что нынешние и бывшие работники правоохранительных органов и дипломаты США называют частью усилившейся и развивающейся кампании по предотвращению экстрадиции в Штаты россиян, арестованных по обвинениям в киберпреступлениях, - утверждают авторы публикации Дастин Волц и Фелиция Шварц. - Россия прибегала к различным техникам - будь то давление на правовую систему или более принудительные меры, такие как взяточничество - чтобы В случае Иссахар ее родственники получали сообщения с предложением обмена заключенными от человека, который называл себя близким другом Буркова, указала ее сестра Лиад Голдберг. "Он присылал мне сообщения вроде: "Когда вы перестанете быть такими наивными - вашу сестру удерживают для того, чтобы обменять на моего друга". "(...) Предполагаемые требования Москвы об обмене заключенными по этому делу могут провалиться", - указывает The Wall Street Journal, отмечая, что "на прошлой неделе министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции, согласно которому Бурков будет отправлен в США, где ему предъявят обвинения", а "во вторник семья Иссахар отозвала поданное ранее прошение об остановке экстрадиции Буркова в США, отправленное ранее в Верховный суд Израиля" - по словам адвокатов Иссахар, "израильские чиновники посоветовали им отозвать их петицию об остановке экстрадиции Буркова, что должно помочь их усилиям по освобождению Иссахар". "(...) Россия давно предпринимает усилия, чтобы защитить своих находящихся за рубежом граждан от американских залов судов. Однако, по словам американских чиновников, проблема стоит особенно остро в отношении хакеров ввиду обширной и межнациональной природы киберпреступлений. В последние годы министерство юстиции США возбудило как минимум десяток публичных исков против связанных с Россией киберпреступников, в рамках которых запрашивало их экстрадиции из других стран, обычно европейских, согласно протоколам судебных заседаний, изученным The Wall Street Journal", - говорится в статье. - Министерство юстиции выиграло большинство дел об экстрадиции, но американские чиновники говорят, что Москва ведет себя все агрессивнее в попытке приостановить или предотвратить высылки". В этой связи газета упоминает дело Анны белорусского хакера Богачевой, которая была ненадолого задержана по американским обвинениям, но затем была возвращена в Россию. "(...) В случае удерживаемого в Израиле Буркова, по словам людей, знакомых с ходом дела, Россия подала альтернативное прошение об экстрадиции. Это более новая тактика, сообщили американские чиновники, сопровождаемая, по их словам, недобросовестными притязаниями на то, что Москва намерена, возвращая граждан России на родину, привлекать их к ответственности", - указывает газета. "Для того, чтобы добиться выдачи человека, они обычно используют ложные запросы, которые представляются частью обычного пути, по которому работает система экстрадиции между странами, - заявил высокопоставленный чиновник министерства юстиции США. - И затем экстрадированных либо не судят, либо выносят предельно легкие приговоры, и, конечно, мы никогда не получим их, потому что они вернулись в Россию, откуда их никогда не экстрадируют к нам". "Пытаясь остановить или замедлить рассмотрение американских запросов об эстрадиции, Россия также пытается изменить международные правила в отношении сотрудничестве в сфере правоохранительных мер, связанных с киберпреступлениями, сообщили нынешние и бывшие американские чиновники. Ключевая цель заключается в получении согласия других стран на замену Будапештской конвенциии о борьбе с киберпреступлениями от 2001 года другим договором, который бы больше соответствовал российским интересам. Конвенция включает в себя положения, поддерживающие международное сотрудничество, связанное с киберпреступлениями, включая следование существующим договоренностям об экстрадиции", - поясняет газета. "(...) Американские чиновники отмечают, что многие российские хакеры имеют связи с Кремлем или российскими олигархами и в случае возвращения на родину их могут обязать работать на спецслужбы. По словам бывших чиновников, вероятно, это служит одним из факторов, почему Россия заинтересована в предполагаемом обмене заключенными с участием Буркова", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal