7 сентября 2020 г. Дэвид | The New York Times Гонка за вакцину против коронавируса сталкивает одних шпионов с другими "Хакеры китайской разведки намеревались украсть данные о вакцинах против коронавируса, поэтому они искали то, что, по их мнению, могло стать легкой мишенью. Вместо того, чтобы просто атаковать фармацевтические компании, они провели цифровую разведку в Университете Северной Каролины и других заведениях, проводящих передовые исследования. Они были не единственными активными шпионами. Ведущая российская разведывательная служба, СВР, нацеливалась на сети по исследованию вакцин в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании - эти шпионские усилия впервые были выявлены британским разведывательным агентством, отслеживающим международные оптоволоконные кабели", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в выходные. "Также резко активизировал свои попытки украсть информацию об исследованиях вакцин и Иран, а США нарастили свои собственные усилия по отслеживанию шпионажа своих противников и укреплению своей обороны", - говорится в статье. "Короче говоря, все крупные шпионские службы по всему миру пытаются выяснить, чем занимаются все остальные", - подчеркивает издание. "Пандемия коронавируса спровоцировала одну из самых стремительных за последнее время смену миссий в мирное время для мировых разведывательных агентств, столкнув их друг с другом в новой грандиозной игре "шпион против шпиона", утверждают в интервью нынешние и бывшие сотрудники разведки и другие лица, отслеживающие шпионские усилия. Почти все противники США активизировали свои попытки выкрасть американские исследования, в то время как Вашингтон, в свою очередь, предпринял меры для защиты университетов и корпораций, выполняющих наиболее передовую работу. Разведка НАТО, обычно отслеживающая передвижение российских танков и террористические ячейки, расширила свою деятельность, чтобы тщательно изучить усилия Кремля по краже исследований, связанных с вакциной, сообщил западный чиновник, проинформированный об этих данных". (...) "Было бы удивительно, если бы они не пытались украсть самые ценные биомедицинские исследования, которые проводятся прямо сейчас, - сказал Джон К. Демерс, высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США , о Китае в прошлом месяце во время мероприятия, проводившегося Центром стратегических и международных исследований. - Ценные с финансовой точки зрения и бесценные с геополитической точки зрения". "(...) Агенты Китая также тайно использовали информацию Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы выбрать направление для своих хакерских усилий относительно сведений о вакцинах как в США, так и в Европе, сообщил нынешний и бывший чиновник, знакомый с данными. Неясно, как именно Китай использовал свое влиятельное положение в ВОЗ для сбора информации о работе, связанной с вакцинами по всему миру. ВОЗ действительно собирает данные о разрабатываемых вакцинах, и, хотя большая часть из них в конечном итоге становится достоянием общественности, китайские хакеры могли бы извлечь выгоду, рано получив информацию о том, какие усилия по исследованиям вакцин против коронавируса ВОЗ считает наиболее многообещающим, по словам бывшего сотрудника разведки". "Представители американской разведки узнали об усилиях Китая в начале февраля (...). По словам бывшего сотрудника разведки, вывод разведывательного сообщества внес вклад в жесткую линию, принятую Белым домом в мае в отношении ВОЗ", - отмечается в статье. "Американские чиновники заявили, что, помимо Университета Северной Каролины китайские хакеры также нацеливались на другие университеты по всей стране, и в некоторых из них, возможно, взломали сети. В своем выступлении Демерс сообщил, что Китай осуществил "множественные вторжения" помимо тех, которые Министерство юстиции США раскрыло в обвинительном заключении в июле, в котором два хакера обвинялись в работе от лица разведывательной службы Министерства государственной безопасности Китая с целью получения информации о вакцинах и исследованиях в американских биотехнологических компаниях". "В последние недели, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, ФБР предупредило представителей Университета Северной Каролины о попытках взлома. Команды китайских хакеров пытались проникнуть в компьютерные сети эпидемиологического отдела университета, но не проникли в них (...)", - говорится в статьею "Помимо хакерских усилий, Китай проникает в университеты и другими способами. Некоторые правительственные чиновники полагают, что страна пытается воспользоваться исследовательскими партнерствами, которые американские университеты наладили с китайскими институтами. Другие предупреждают, что агенты китайской разведки в США и в других странах пытались собирать информацию о самих исследователях. По данным ФБР, администрация Трампа приказала Китаю 22 июля закрыть свое консульство в Хьюстоне отчасти потому, что китайские оперативники использовали его в качестве форпоста, чтобы попытаться наладить отношения с медицинскими экспертами в городе". "Чиновники китайской разведки сосредоточены на университетах, в том числе, и потому, что считают, что защита данных в этих учреждениях менее надежна, чем у фармацевтических компаний. Но шпионская работа также усиливается на фоне того, как исследователи выставляют больше вакцин-кандидатов и противовирусных препаратов для экспертной оценки, что дает противникам больше шансов получить доступ к составам и стратегиям разработки вакцин, заявил американский правительственный чиновник, проинформировавший о разведывательных данных". "(...) В то время, когда британское агентство электронного наблюдения G.C.H.Q. узнало об усилиях России, а американская разведка узнала о хакерских действиях Китая, Министерство внутренней безопасности и ФБР отправили команды для работы с американскими биотехнологическими командами для укрепления защиты их компьютерных сетей. Усилия России, о которых в июле объявили британские, американские и канадские спецслужбы, были в первую очередь направлены на сбор разведданных об исследованиях Оксфордского университета и его фармацевтического корпоративного партнера AstraZeneca. Россияне, пойманные при попытке получить информацию о вакцинах, были частью группы, известной как Cozy Bear, хакерами, связанными с СВР. Cozy Bear была одной из хакерских групп, которые в 2016 году взломали компьютерные серверы Демократической партии США", - напоминает газета. "(...) Ни одна корпорация или университет не объявили о кражах данных в результате публично выявленных хакерских атак. Однако, по словам одного американского правительственного чиновника, некоторые попытки взлома преуспели, по крайней мере, в преодолении защиты и в проникновении внутрь компьютерных сетей. По словам представителей разведки, хакеры из Китая и России каждый день тестируют уязвимости", - пишет издание. "Хотя публично были идентифицированы только две команды хакеров, по одной из России и Китая, по словам представителей правоохранительных органов и разведки, информацию о вакцинах пытались украсть несколько хакерских групп почти из всех разведывательных служб этих двух стран", - подчеркивает The New York Times. "Россия объявила 11 августа, что одобрила вакцину, и это заявление сразу же вызвало подозрение, что ее ученым, по крайней мере, помогла работа ее шпионских агентств по краже исследовательской информации из других стран. Американские чиновники настаивают на том, что усилия их собственных шпионских служб носят оборонный характер и что спецслужбам не было приказано красть исследования, связанные с коронавирусом. Но другие нынешние и бывшие сотрудники разведки заявили, что реальность далеко не такая уж черно-белая. Пока американские разведывательные агентства пытаются выяснить, что могли украсть Россия, Китай и Иран, они могут столкнуться с информацией об исследованиях этих стран и собрать ее", - указывает газета. "Хотя часть шпионажа России и Китая могла быть направлена на проверку их собственных исследований или поиск ускоренных методов, некоторые нынешние и бывшие официальные лица высказали предположение, что вместо этого страны стремятся посеять недоверие к возможной вакцине из западных стран. И Россия, и Китай уже распространяли дезинформацию о вирусе, его происхождении и реагировании Америки. В частности, российские разведывательные службы закладывают основу для более агрессивных усилий по эскалации движения против прививок на Западе и могут использовать обвинения в шпионаже, чтобы придать своему нарративу большую популярность, - говорится в публикации. - Россия имеет долгую историю попыток усилить расколы в американском обществе. Действующие и бывшие чиновники сферы национальной безопасности заявили, что ожидают, что Россия в конечном итоге будет распространять дезинформацию о любой вакцине, одобренной на Западе". "Это дело представляется возвратом к старому Советскому Союзу, - заявила Фиона Хилл, бывший чиновник Совета национальной безопасности и эксперт по России, давшая показания на слушаниях по импичменту против президента Трампа. - Россия и китайцы активно участвовали в кампаниях по дезинформации. Как лучше породить путаницу и еще больше ослабить США, как не подстегнуть движение против вакцинирования? Но в то же время обеспечить, что все ваши парни вакцинированы". В написании статьи приняли участие Дэвид Сэнджер и Ронен Бергман. Источник: The New York Times