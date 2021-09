7 сентября 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Три почти одинаковых Бориса Вишневских - в избирательном бюллетене Санкт-Петербурга "Российские оппозиционные политики привыкли обнаруживать кандидатов-спойлеров с теми же фамилиями, баллотирующимися против них, чтобы запутать избирателей на избирательных участках. Складывается впечатление, что теперь имитаторы меняют и внешность", - пишет The Guardian. "С этим столкнулся Борис Вишневский, высокопоставленный представитель либеральной партии "Яблоко", в своем округе Санкт-Петербурга перед муниципальными выборами в конце этого месяца. Вишневский уже знал, что двое из его оппонентов изменили имена, и теперь их тоже зовут Борисами Вишневскими. Это обновление принятой тактики выдвижения "двойника" с целью разделить голоса и принести победу другому кандидату" - говорится в статье. "Но когда в воскресенье был обнародован окружной предвыборный плакат, на нем было нечто гораздо более шокирующее: три почти неотличимых Бориса Вишневских, все лысеющие, седеющие и с похожими бородками. Как заметил друг Вишневского в Facebook, самый простой способ узнать настоящего Вишневского - это увидеть, что он единственный, кто потрудился надеть галстук", - пишет газета. "Все это делается для того, чтобы дезориентировать избирателей, чтобы они спутали фальшивку с настоящим, и вместо настоящего Вишневского проголосовали за одну из фальшивок", - сказал настоящий Вишневский в интервью. Получить комментарии ненастоящих - или, по крайней мере, более новых - Вишневских сразу не удалось. "По словам Вишневского, его оппоненты отрастили бороды и усы для фотографий и, возможно, также подали в избирательную комиссию изображения, обработанные в фотошопе. Также выясняется, что, по крайней мере, один из кандидатов либо побрил голову, либо цифровым образом изменил линию волос для фотографии. "Я никогда не видел ничего подобного", - указал Вишневский. Ранее он называл тактику "доппельгангеров" "политическим мошенничеством". "По крайней мере, один из оппонентов Вишневского, которого до недавнего времени звали Виктор Быков, как полагают, значительно изменил свою внешность для фотографий. На официальной фотографии, опубликованной на сайте правительства Санкт-Петербурга, у Быкова была густая шевелюра и выглядел он значительно моложе, чем на фотографии, представленной в избирательную комиссию. (...) Меньше известно о другом оппоненте, которого ранее звали Алексей Шмелев. Ранее он, как сообщалось, работал менеджером по продажам в одной из петербургских компаний. Ни один из оппонентов Вишневского не проводил публичных кампаний и не появлялся на публике. До этой недели было неясно, как они вообще выглядят, да и до сих пор это не совсем понятно". "Вишневский говорит, что не знает мотивов, по которым эти люди избираются против него, но заметил: "Не думаю, что они согласились так опозорить себя бесплатно". "(...) Растущая волна оппозиции "Единой России" и усиливающаяся поддержка коммунистической КПРФ, очевидно, напугали правительство, и выдвижение двойников может оттянуть драгоценные голоса в жесткой борьбе. (...) Кампания против Вишневского выделяется тем, что его оппоненты юридически изменили свои имена (хотя у кандидатов все еще разные отчества (...); тем, что двойников два, а не один; и, конечно же, тем, что для подрыва голосования мужчины использовали политический косплей", - указывает автор публикации Эндрю Рот. Источник: The Guardian