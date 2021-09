7 сентября 2021 г. Амброуз Эванс-Притчард | The Telegraph Британия опасается энергетического нормирования на фоне того, как давление российского газового экспорта указывает на крайне низкие резервные запасы "Российский президент Владимир Путин режиссирует преднамеренный кризис энергетических поставок в Европу, ограничивая сезонные потоки трубопроводного газа, не позволяя региону восстанавливать свои сильно истощенные запасы достаточно быстро до наступления зимы", - передает The Telegraph. "Соединенное Королевство не является целью этого геостратегического давления, но оно подвергается серьезной опасности после того, как сократило мощности своих газовых хранилищ до минимальных уровней, чтобы сократить расходы. Страна должна полагаться на резервное энергоснабжение континента через газовые и электрические интерконнекторы, что не может считаться само собой разумеющимся в чрезвычайных обстоятельствах", - говорится в статье. "Великобритания более уязвима перед кризисом поставок газа, чем другие страны Западной Европы (...)", - считает Марко Алвера, исполнительный директор итальянской трубопроводной и инфраструктурной группы SNAM. "Цены на газ резко выросли из-за стечения глобальных факторов, ввергнувших европейскую энергетическую систему в хаос. (...) Эксперты в области энергетики предупреждают, что британские потребители могут столкнуться с де-факто нормированием или ценовым шоком (...). "Я не могу припомнить подобную ситуацию за последние 20 лет. Мы рассматриваем возможные отключения и снижение спроса", - пояснил Адам Льюис фирмы из Hartree Solutions, занимающейся консультированием по вопросам энергетики. "Газ используется как для отопления домов, так и во многих отраслях промышленности. Это основной источник энергии для электростанций Великобритании, поскольку от угля постепенно отказываются, что в этой стране происходит на десятилетие раньше, чем в Германии. (...) По предположению Barclays, Европу ждет "идеальный позитивный шторм", поскольку все сразу идет не так. Холодная влажная весна в Европе совпала с ужесточением схемы торговли квотами на выбросы в ЕС из-за сокращения количества разрешений. Это привело к трехкратному росту цен на углерод всего за год до 62 евро за тонну, что привело к переходу от угля к газу. (...) А цены на газ достигли такого запредельного уровня, что уголь внезапно воскресает из мертвых. Кризис усугубляется непомерным спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, а также множеством осложнений в мировой газовой отрасли, связанных с Covid", - отмечается в статье. (...) "Россия воспользовалась глобальными сбоями, чтобы ограничить обычные потоки в Европу в конце лета по украинским и польским трубопроводам, приостановив поставки, чтобы усилить политическое влияние и вынудить Европейскую комиссию сертифицировать трубопровод "Северный поток-2" на монопольных условиях Кремля. "Газпром" по сути "работает, чтобы управлять", поставляя обязательные контрактные объемы, но не необходимые сезонные потоки для пополнения запасов", - пишет автор публикации. "Цель Путина состоит в том, чтобы заставить регуляторов Германии и ЕС смириться с условиями, которые нарушили бы энергетическое законодательство ЕС и принцип "солидарности" статьи 194 Лиссабонского договора, в результате чего страны Восточной Европы оказались бы уязвимыми для энергетического шантажа", - предполагает он. (...) "Президент Путин уже добился многого из того, что он хочет, в сделке с Германией и США, которую критики осуждают как новую "Ялту". Соглашение бросает Украину на произвол судьбы, несмотря на формальное обещание западных союзников о том, что Кремлю не будет позволено "использовать энергетические потоки в качестве оружия", как только заработает "Северный поток - 2". Путин тестирует достоверность этого утверждения (...)". "Запасы газа в Европе обычно составляют от 80% до 90% объемов на этой стадии сентября после месяцев летнего пополнения. Согласно ежедневным данным Gas Infrastructure Europe, в этом году запасы по-прежнему составляют всего 58,6% в Германии и 48,4% в Нидерландах. Британский рынок вырос до 89,3% после согласованных усилий по восстановлению резервов в августе, но общий уровень настолько мал, что обеспечивает ограниченный запас безопасности", - сообщается в публикации. (...) "Мартиен Виссер, руководитель отдела корпоративной стратегии европейского энергетического оператора Gasunie, сказал, что в торговле существует практическое правило: каждая страна должна поддерживать резервы, равные 20% от их годового оборота. У Великобритании едва ли 3%, и половина из них приходится на операционные запасы на терминалах, а не на кризисный резерв. Страна не сможет продержаться более нескольких дней без свежего импорта, если ее поразит еще один "Зверь с Востока". "Великобритании не хватает на собственные нужды. Реальный риск будет в феврале, марте и апреле. Я немного обеспокоен. Рынок не уверен, что в Европе будет достаточно газа, если будет холодная зима", - подчеркнул Виссер. (...) "Россия тоже должна быть осторожна в том, насколько сильно она продвигает свое политическое преимущество. Газовый шантаж может иметь неприятные последствия, если он заставит Европу ускорить переход на возобновляемые источники энергии и энергетические тепловые насосы или даже возродить долгосрочную ядерную энергетику. Есть вещи, которые можно сделать в ближайшее время, чтобы послать сигнал Путину, - говорится в публикации. - (...) Германия и другие страны могут реактивировать атомные станции, которые находятся в процессе вывода из эксплуатации, хотя это будет технически сложно и вызовет политическую бурю. Нидерланды могут потребовать временного отказа от судебного решения, в результате которого голландские электростанции работают с угольной мощностью всего 25%". "В конце концов, у Великобритании достаточно терминальных мощностей СПГ, чтобы покрыть чрезвычайные потребности в газе, что бы ни случилось, а в большей части Европы этого нет. Вопрос в том, какую цену мы готовы заплатить и прибудут ли танкеры достаточно скоро в условиях резко нарушившегося в этом году рынка судоходства". "Закрытие заводов, напоминающее трехдневную рабочую неделю 1970-х годов, маловероятно, но исключать этого нельзя. Если Россия не восстановит быстро нормальные потоки, этой стране останется только молиться о мягкой зиме", - заключает Амброуз Эванс-Притчард. Источник: The Telegraph