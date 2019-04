8 апреля 2019 г. Бен Холл | Financial Times Верните Россию из изоляции, говорит глава Совета Европы Право голоса России в Совете Европы должно быть восстановлено несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, чтобы избежать приостановки членства Москвы или ее выхода этим летом, что может породить "новую разделительную линию" на континенте, предупредил глава Совета Европы, сообщает Financial Times. "Генеральный секретарь Торбьерн Ягланд отметил, что совет, включающий 47 членов, который наблюдает за соблюдением конвенции по правам человека от 1949 года и Европейским судом по правам человека, приближается к критической точке в июне. В этом месяце будет два года с тех пор, как Россия перестала платить взносы в знак протеста против приостановки своего прав голоса в ПАСЕ в 2014 и 2015 годах. После двухлетней неуплаты членство участника в Совете может быть приостановлено и в итоге он может быть исключен, хотя Москва предположила, что сделает первый шаг", - говорится в публикации. "Совет Европы является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязывающем юридическом порядке, - указал Ягланд. - Мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная линия в Европе. Мы не должны недооценивать негативные последствия, особенно если мы совместим это с брекзитом для ЕС. Мы можем получить два события, которые действительно могут потрясти Европу". Призыв Ягланда разозлит Киев, который рассматривает любой шаг по восстановлению права голоса Москвы как необоснованную уступку, учитывая аннексию Россией Крымского полуострова в 2014 году и сохраняющуюся поддержку повстанцев на востоке Украины. Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины в Совете, заявил, что Совет не стремится к отстранению России от дел, а "заинтересован в том, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обещания и обязательства" перед Советом. "Разговоры о том, что "мы потеряем Россию, если мы не удовлетворим ее требования", являются манипулятивными и направлены на то, чтобы посеять страх среди государств-членов и членов [ассамблеи], чтобы подтолкнуть их к принятию решений, благоприятных для России", - считает Кулеба. Издание напоминает, что "Россия была лишена права голоса из-за нарушения суверенитета Украины и с тех пор не направляла в Совет делегацию своих представителей. В июне 2017 года она приостановила выплату финансовых взносов, которые составляли около 7 % бюджета Совета". "По словам Ягланда, если Россия покинет Совет Европы, проиграют 140 млн российских граждан, потому что они больше не смогут обращаться в Европейский суд для того, чтобы защищать свои права, получать компенсации или обязать российское правительство изменить противоречивые законы и процедуры. На Россию приходится около трети рабочей нагрузки Совета", - передает Financial Times. "Мы осудили аннексию Крыма, - добавил Ягланд. - Но решение этого вопроса зависит не от нас. Это задача других международных организаций. У нас есть мандат на защиту прав человека. Граждане России существуют. Они есть, что бы ни случилось в Крыму". Источник: Financial Times