Сильвотерапия помогает восстановить дыхание после заражения Covid

"(...) Есть такие места, например, леса, которые помогают нам почувствовать себя лучше и даже, судя по всему, оказывают измеримое влияние на наши физиологические параметры. Конечно, это лишает данную практику ее поэтической составляющей, но описание интуитивной концепции с использованием данных по-прежнему имеет свои достоинства, а также потенциально полезные сопутствующие эффекты. 44-летняя невролог Джованна Борриелло, которая 20 лет занимается пациентами с рассеянным склерозом, настолько в этом убеждена (и не она одна), что измерила с таблицами в руках то, какое влияние глубокий и управляемый контакт с природой может оказывать на бывших Covid-пациентов, жалующихся на легочные осложнения, и на людей с рассеянным склерозом", - пишет La Repubblica в статье, которую перепечатывает Le Figaro.

"Это называется сильвотерапией, - поясняет Джованна Борриелло, - но я хочу сразу отметить, что это не отрасль медицины, а вид комплементарной медицины, которая пришла к нам из Японии и в последние годы широко распространилась в Европе". На японском языке эта дисциплина, разработанная одним иммунологом 18 лет назад, называется Синрин-Йоку, что буквально означает "лесная баня": "Это не прогулка или поход по лесу, а систематизированный метод, основанный на научной аргументации, польза которого уже доказана настолько, что в Шотландии его применяют у некоторых людей с депрессией, что сокращает употребление психотропных препаратов".

"(...) Невролог объясняет, что лечение рассеянного склероза представляет собой составление пазла из методов лечения, которые могут измениться в любой момент жизни. В этом контексте такие дисциплины, как йога, тай-чи, медитация или осознанность, уже доказали свою ценность в улучшении определенных параметров, связанных со стрессом, таких как уровень кортизола, и часто используются в дополнение к фармакологической терапии. "Принцип тот же: обнаружилось, что контакт с определенными деревьями в определенное время, а также разглядывание определенных цветов может погрузить человека в состояние глубокой релаксации, и это может принести пользу пациенту".

"Уровни "погружения" бывают разные: от самого простого и краткого (длится всего два часа) до самого сложного и глубокого. Хорошо то, что далеко ходить не нужно: вы можете найти подходящие для этой практики небольшие природные оазисы в пределах вашего собственного города. Среди физиологических параметров, улучшающихся после такого погружения, можно назвать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень кортизола, гликемию и даже оксигенацию крови. Отсюда возникла идея в сотрудничестве с несколькими врачами общей практики и Римским университетом "Форо Италико" протестировать данный подход на бывших пациентах Covid, страдающих фиброзом и проблемами с легкими, чтобы разработать способ восстановления дыхательной функции", - говорится в статье.

"Несколько месяцев назад, - рассказывает Джованна Борриелло, - я сама переболела Covid в довольно тяжелой форме: я оставалась на кислороде в течение 8 дней. После того, как я пришла в себя, у меня по-прежнему были серьезные проблемы с дыханием, и они у меня не прошли до сих пор. Когда я провела свое первое "погружение", я заметила большую пользу, и это было не просто впечатление: за 4 часа погружения насыщенность моей крови кислородом изменилась с 96% до 100%. В целом изменения наблюдаются у всех участников".

"Исследовательский проект бывших пациентов с Covid предусматривает цикл погружений один день в неделю в течение шести недель, - указывает издание. "Каждый сеанс должен учитывать характеристики группы, независимо от того, состоит ли она, например, из людей с ограниченными возможностями или находящихся с сопровождающими, но это дисциплина, доступная для всех", - заключает невролог

"(...) Среди наблюдаемых физиологических преимуществ обнаруживается нормализация нескольких параметров и эффекты, которые при одинаковой физической активности не наблюдаются в городах. По данным нескольких исследований, воздействие природной среды, а также определенных летучих органических соединений, выделяемых растениями, может оказывать влияние на симпатическую (которая контролирует механизмы борьбы и бегства) и парасимпатическую (которая контролирует релаксацию) нервную деятельность", - резюмирует издание.