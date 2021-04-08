Где намечается следующая эпидемия

"Какие вирусы потенциально могут передаться от животного человеку? Весьма многие, как показывает анализ рисков - например, вирус Predict_CoV-35", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Вероятно, все началось с одного охотника в Центральной Африке, который убил шимпанзе. Возможно, мужчина поранился в борьбе с животным, может быть, кровь обезьяны попала на него, когда он разделывал добычу. Во всяком случае, вместе с физиологической жидкостью шимпанзе в организм человека попал вирус. Этот незамеченный момент произошел примерно 100 лет назад, и позднее изменил судьбу множества людей. Произошедшая передача вируса от животного человеку стала одним из исходных пунктов будущей пандемии СПИДа", - повествует издание.

"Передаться человеку пока удалось примерно 250 патогенным вирусам. Среди них - возбудитель лихорадки Эбола, оспа обезьян, гепатит Е и MERS. И где-то, может быть, в глухих диких зарослях или в населенных пунктах с большим количеством обитающих там крыс, на ферме или битком набитом рынке этот момент всегда может повториться. Какие условия благоприятствуют ему, ученые подробно описали в научном журнале PNAS".

Опросив 65 экспертов по вирусологии, эпидемиологии, экологии и медицине, ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе определили 31 фактор, повышающий риск передачи вируса человеку. "К ним относятся и характеристики самого вируса. Так, опасность возникновения новой эпидемии растет, когда вирус однажды уже показал, что он может поразить человека и передаваться между людьми. (...) Риск передачи вируса определяют также и свойства животных-хозяев. Риск растет, когда вирус циркулирует в организме животных, часто контактирующих с человеком. Или когда животные-хозяева являются представителями не только разных видов, но и разных отрядов животных, например, когда возбудитель встречается как в организме грызунов, так и у приматов, что свидетельствует о большой приспособляемости возбудителя. И, наконец, свою роль играют и факторы окружающей среды, например, когда много людей проживают в месте обитания животных-хозяев или же вторгаются в их естественную среду обитания. Ведь там, где человек вырубает деревья, превращает природные площади в поля, прокладывает дороги в нетронутых районах, возрастает вероятность новых контактов между человеком и дикими животными, которые могут повлечь за собой серьезные последствия", - говорится в статье.

Ученые оценили эти факторы риска применительно почти к 900 вирусам, встречающимся в организме животных, и составили рейтинг риска передачи возбудителей человеку. "Первое место занял возбудитель лихорадки Ласса. Он регулярно вызывает вспышки заболеваемости среди людей; люди заражаются преимущественно через экскременты мышей, живущих в полях и на садовых участках в регионах Африки", - передает издание.

"Второе место занимает Sars-CoV-2. Этот вирус, вероятно, займет первое место, когда появится больше информации о его свойствах, предполагают ученые. В настоящий момент не хватает прежде всего данных о животных-хозяевах - в качестве вариантов рассматриваются летучие мыши или панголины (...)".

"Sars-CoV-2 относится к семейству коронавирусов, уже шесть других представителей которого показали, что могут поразить человека. (...) Поэтому неудивительно, что среди вирусов, связанных с наибольшей вероятностью возникновения новых эпидемий, есть несколько других коронавирусов, которые пока не обнаруживались в организме людей. Ученые выделяют прежде всего одного представителя с условным названием Predict_CoV-35. Этот вирус носят в себе летучие мыши нескольких регионов Юго-Восточной Азии, в том числе животные, которые обитают вблизи населенных пунктов или отлавливаются в среде их обитания".

"Другими кандидатами на переход к человеку являются новые лиссавирусы, к которым относится, например, возбудитель бешенства. Также в первых строчках списка находится и вирус Бомбали, эболавирус , обнаруженный несколько лет назад в организме летучих мышей ".

"Всего, согласно оценкам, в организмах млекопитающих и птиц существует около 1,67 млн вирусов, примерно половина из которых потенциально может передаться человеку - и тем самым вызвать новую эпидемию", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.