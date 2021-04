8 апреля 2021 г. Редакция | The Wall Street Journal Великодержавное испытание Байдена начинается "ВМС США объявил во вторник, что авианосная ударная группа Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море для "штатных операций" на фоне противостояния китайской морской милиции с Филиппинами. Провокация Китая разворачивается на фоне того, что Россия подтянула войска к Украине. Администрация Байдена, возможно, сталкивается с ранним испытанием способности ее модели либерального мультилатеризма сдерживать ревизионистские силы, выступающие против интересов США", - пишет The Wall Street Journal. "В прошлом месяце Филиппины начали бить тревогу из-за катеров китайской милиции - в какой-то момент их насчитывалось 220 штук - которые заняли риф Уитсан к западу от архипелага. Военно-морской эквивалент российских "маленьких зеленых человечков", флотилии, связанные с китайскими военными, могут маскироваться под рыболовные флотилии, чтобы предоставить Пекину возможность правдоподобного отрицания на фоне того, как он закрепляется в спорных водах", - говорится в статье. (...) "Более десяти лет Китай агрессивно продвигается к установлению своего господства в водах, окружающих Филиппины, Вьетнам, Малайзию, Индонезию и Тайвань, строя военные объекты и беспокоя торговые суда других стран. (...) В январе Госдепартамент заявил, что американо-филиппинский договор об обороне распространяется на атаки на Филиппины "в Тихом океане, включая Южно-Китайское море". (...) Пекин, несомненно, внимательно следит за реакцией президента Байдена. Если единственным ответом будут жесткие разговоры и проходы мимо островов, как это было при Бараке Обаме, президент Си Цзиньпин решит, что ему может сойти с рук это расширение и многое другое", - указывает редакция газеты. "Цели России по усилению своего военного присутствия вдоль границы с Украиной менее ясны, хотя президент Владимир Путин никогда не уклоняется от возможности досадить НАТО. В понедельник Госдепартамент призвал Москву "воздержаться от эскалационных действий", - говорится в статье. "Ситуация в Западной части Тихого океана больше угрожает интересам США. Но в лице Китая и России США имеют дело с режимами, которые не будут связаны международными договорами или правилами. Первые признаки указывают на то, что команда Байдена не намерена распространять свои внутренние расходы на вооруженные силы. Но жесткая сила - это основа глобального порядка, когда многосторонние институты терпят неудачу", - полагает издание. Источник: The Wall Street Journal