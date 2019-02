8 февраля 2019 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Вооруженные силы США без лишнего шума разворачивают усилия по сдерживанию российского вмешательства "Без лишней помпезности свою работу по сдерживанию и блокированию деятельности россиян, которые осуществляют вмешательство в американскую политическую систему, начало Киберкомандование США, новый центр вооруженных сил, занимающийся вопросами противодействия электронным атакам, направленным против США", - сообщает The Washington Post. "Как и другие действия США в рамках кибервойны, усилия по блокированию действий России покрыты завесой тайны. Однако, насколько известно, эти усилия включают предупреждения в адрес подозреваемых российских хакеров в духе зловещей фразы, которая встречается во многих детективных и шпионских триллерах: "Мы знаем, где вы живете", - пишет обозреватель газеты Дэвид Игнатиус. "Начиная с прошлой осени, еще до начала промежуточных выборов, Киберкомандование США начало напрямую связываться с причастными к операциям россиянами - например, с представителями Агентства интернет-исследований, которое предположительно участвовало в координации кампании Москвы по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Очевидная цель таких действий - уведомить людей, что их прикрытие разоблачено, и что их действия могут поставить под угрозу их возможность работать и путешествовать", - отмечает он. "Американские чиновники полагают, что усилия по блокированию деятельности россиян "измотали" некоторых россиян, являющихся мишенями кампании, и, возможно, предотвратили какую-то часть вмешательства во время промежуточных выборов. Об этой операции впервые сообщила The New York Times 23 октября, но из публичных и частных источников просачивались и дополнительные детали". "Одно нечаянное публичное подтверждение факта проведения кампании предупреждений сделал Евгений Зубарев, директор Федерального агентства новостей, находящегося в Санкт-Петербурге. Прокуроры министерства юстиции США предположили, что информационный сайт Зубарева, известный по аббревиатуре FAN, входит в ту же занимающуюся тайной деятельностью сеть, что и Агентство интернет-иссследований", - отмечается в статье. "Киберкомандование США пишет мне и говорит, что то, чем я занимаюсь, неправильно, что их работа - сражаться с троллями, - сообщил Зубарев The Daily Beast в декабре. - Мы защищаем свою родину на информационном фронте". Однако он отрицает, что имеет отношение к предполагаемой "фабрике троллей. "Каталог потенциальных российских агентов, которые могут быть мишенями подобных предупреждений Киберкомандования США, содержится в обвинительном заключении, обнародованном в октябре, где описывалась роль российского бухгалтера в осуществлении сговора с целью посеять раскол и противоречия в американской политической системе". В этом обвинительном заключении, пишет газета, перечисляются компании-прикрытия для этой предполагаемой операции по осуществлению политического вмешательства, включая FAN и еще 14 компаний, через счета которых финансировалась эта деятельность. (...) Подразумевалось, что американская разведка располагает именами, датами, сетевыми адресами и иными деталями всех тех, кого охватывали электронные связи бухгалтера. Некоторые из агентов и контрактников, вероятно, были среди тех, с кем связывалось Киберкомандование. Смысл был отчасти в том, чтобы лишить их возможности действовать тайно", - сообщает автор публикации. "Доктрина Киберкомандования, согласно которой предполагаются более агрессивные действия в отношении российских манипуляций, была обрисована генералом Полом Накасоне, командующим подразделением, в текущем номере журнала Joint Force Quaterly, - отмечается в статье. - По его словам, предыдущие усилия по борьбе с противниками, проникавшими в американские сети или на веб-сайты, "не сработали", и теперь США должны "перейти в наступление" и "целенаправленно контактировать" с этими противниками в рамках того, что он назвал "обороной на передовых рубежах". Описывая работу Russia Small Group, объединенной группы разведывательного сообщества по противодействию российскому вмешательству в промежуточные выборы 2018 года, Накасоне пояснил: "Мы постоянно поддерживаем контакт с нашими противниками в киберпространстве"(...) Прямые сообщения российским агентам являются частью кампании по распространению предупреждений". Накасоне уподобил подход "обороны на передовых рубежах" тому, что военно-морские корабли действуют в море, а не остаются в порту, а самолеты ВВС патрулируют небо, а не простаивают на аэродроме. "Мы скорее убьем стрелка, чем будем уклоняться от стрел", - так категорично пояснил эту стратегию один киберэксперт. Источник: The Washington Post