8 февраля 2021 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Движение Навального отказывается от протестов, готовясь к долгому пути "Заключение в тюрьму критика Кремля Алексея Навального в прошлом месяце спровоцировало крупнейшие массовые протесты в России почти за десятилетие на фоне того, как к его сторонникам по всей стране присоединились среднестатистические россияне, недовольные падением уровня жизни и ограничением политических свобод. Но союзники Навального отказались от дальнейших протестов после задержания более 6 тыс. человек во время недавних демонстраций, а также насилия полиции против протестующих - эти факторы могут затруднить дальнейшую мобилизацию сторонников", - пишет The Wall Street Journal. - Вместо этого его движение сосредоточится на парламентских выборах в сентябре этого года, когда его сторонники надеются потеснить правящую партию "Единая Россия", лояльную президенту Владимиру Путину". "Митинги спровоцировали преследование со стороны властей, полиция избила и задержала тысячи протестующих, в том числе многих главных союзников оппозиционного лидера. Это применение силы может поставить рядовых россиян, тяготевших к движению, на опасный путь к конфронтации с Кремлем, заявил Леонид Волков, один из ближайших помощников Навального, (...) в четверг в видео, обращенном к сторонникам". "В минувшее воскресенье российская полиция задержала самое большое количество протестующих за сутки за последнее время. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранительных органов были оправданы, поскольку протесты были незаконными", - говорится в статье. (...) "Решение о приостановке протестов отражает обеспокоенность ближайшего окружения Навального по поводу эффективности вывода людей на протесты неделю за неделей. В соседней Белоруссии президент Александр Лукашенко - союзник Путина - в течение нескольких месяцев сталкивается с протестами демонстрантов, которые заявляют, что выборы, которые он выиграл в августе прошлого года, не были ни свободными, ни справедливыми. Белорусские власти задержали тысячи человек", - напоминает издание. "(...) В ближайшие месяцы команда Навального будет придерживаться двунаправленной стратегии. Движение, получившее известность благодаря онлайн-разоблачениям богатства и коррупции кремлевских кругов, поможет европейским властям выявлять украденные активы и отмытые деньги в ЕС. Внутри страны оно сосредоточится на выборах и будет продвигать стратегию Навального по выявлению и поддержке приемлемых кандидатов от оппозиции на выборах по всей стране с тем, чтобы сократить численность представителей "Единой России", - сообщается в статье. "(...) Хотя Путин не является членом "Единой России", партия поддерживает его политику, в том числе поправку к Конституции, которая позволит ему оставаться у власти на долгие годы, а также поддерживает законы, которые ужесточают свободы в интернете и ограничивают свобода слова в России". (...) "Некоторые сторонники были разочарованы прекращением протестов, хотя другие сказали, что движение может подождать своего часа. "Есть плюсы и минусы, теперь эмоции людей остынут, но если мы действительно сосредотачиваемся на парламентских выборах, слишком рано начинать настаивать на переменах сейчас, - замечает Андрей Нейман, 45-летний предприниматель из Калининграда, который присоединился к протестам. - Мы можем подождать до мая, пока снова станет солнечно". "Взрыв общественного недовольства против Кремля произошел в то время, когда Путин размышляет о своем собственном политическом будущем. Ряд новых законов и конституционных поправок в прошлом году дали ему возможность оставаться у власти до 2036 года. "Кремль надеялся на поддержку народа, чтобы сделать этот переход как можно более легким, - говорит Николай Петров, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House. - Навальный испортил гамбит Путина". (...) "Но данные независимого социологического Левада-центра на прошлой неделе показали, что отношение к Путину в стране существенно не изменилось за почти трехнедельный период с начала протестов. По словам социологов, хотя доверие к нему как к президенту несколько снизилось, его рейтинг одобрения вряд ли упадет ниже 60%, учитывая широкую политическую апатию значительной части населения. Сможет ли Навальный и его команда постепенно ослабить эту пассивную поддержку, является ключом к будущему их движения", - предполагает газета. "Ресурсы в распоряжении Кремля и оппозиции абсолютно неравны, поэтому люди Навального должны использовать все имеющиеся у них преимущества, чтобы переиграть Кремль, - сказал Петров. - И здесь их преимущество - способность быстро переманеврировать Кремль, который становится все более инертным". Источник: The Wall Street Journal