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Press digest
8 января 2018 г.
8 января 2018 г.

Юлиан Рёпке | Bild

Россия моделировала масштабное нападение на НАТО

Сообщение Bild от 19 декабря о том, что Россия в сентябре 2017 года "упражнялась" в войне против НАТО, получило подтверждение, передает журналист Bild Юлиан Рёпке.

"До сих пор ни один чиновник из страны НАТО не хотел официально подтверждать эту информацию. Но лишь до сих пор! Теперь генерал Рихо Террас, командующий Силами обороны Эстонии и обладатель ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия, дал Bild интервью, в котором впервые подтвердил эксклюзивное сообщение от декабря", - говорится в статье.

"Позвольте мне ясно заявить: на учениях "Запад-2017" Россия моделировала полномасштабное военное нападение на НАТО. Маневры были направлены не только против стран Балтии, поскольку это была серия учений, охватывавших территорию от Крайнего Севера до Черного моря. Масштаб и охват маневров в целом намного превышали официально заявленные", - заявил Террас.

В интервью Террас рассказал, что эстонские вооруженные силы развивают киберподразделение, а также заявил об отсутствии заметных антиправительственных настроений среди русскоязычного населения страны.

Источник: Bild


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