Президентские выборы в России: рекордное количество кандидатур против Путина

"Статус архифаворита, приписываемый Владимиру Путину на президентских выборах 18 марта 2018 года, кажется, не отпугивает конкурентов", - пишет корреспондент французской Le Figaro Пьер Авриль. "По последним данным Избиркома, отвечающего за сбор заявок, не менее 64 человек уже выдвинули свою кандидатуру на высшую должность: это рекорд!" - передает автор, уточняя, что на выборах 2012 года таковых было лишь 17.

После предыдущей, весьма оспариваемой, победы в 2012 году глава Кремля упростил процедуру участия в следующем голосовании, говорится в статье, и эти послабления, внесенные в закон о выборах, способствовали росту активности. "Однако, - продолжает Авриль, - все 64 претендентов на высший пост конечно, не преодолеют следующий этап: многие уже отстранены от гонки". Так, главному редактору журнала "Ислам" Айне Гамзатовой, жене и советнице муфтия Дагестана, преимущественно мусульманской республики в составе РФ, вменили недостаточную прозрачность ее семейных финансовых деклараций, а владелец стриптиз-клуба по прозвищу Лаки Ли (Lucky Lee), по заключению ЦИК, подал документы в "хаотичной" форме.

"Эта избирательная кампания превращается в рекламную кампанию для людей, которые стремятся прославиться, начиная с нуля", - цитирует журналист ироничный комментарий политолога Станислава Белковского в эфире радио "Эхо Москвы". "Другие эксперты, - сообщает Авриль, - осуждают "предвыборный карнавал", и это мнение Кремль вполне разделяет. Между тем самая яркая фигура оппозиции, Алексей Навальный, не может баллотироваться по причине судебного приговора, который он считает сфабрикованным".

"Оппозиционная журналистка Ксения Собчак, дочь политического крестного отца Владимира Путина, пытается оттянуть голоса адвоката, борющегося с коррупцией. Ее заявка на участие в выборах одобрена избирательной комиссией - остается собрать 100 тыс. подписей. За этим процессом, - пишет корреспондент, - очень внимательно наблюдает Кремль, который, как кажется, предоставил Собчак свободу под надзором".