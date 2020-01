8 января 2020 г. Генри Фой | Financial Times Российские олигархи скоро должны решить, как передавать свои империи (...) Вскоре российские магнаты, "благосостояние которых зависит от того, насколько успешно они установили контроль над лакомыми промышленными активами в 1990-х годах с помощью противоречивых подстроенных аукционов, мутных банковских займов или прямой кражи, а затем от того, насколько ловко они защищали свои завоевания с помощью политических маневров и отношений с Кремлем, должны будут подумать о том, как передавать свои империи", - пишет Financial Times. "Грядущий переход будет критическим, - полагает автор публикации Генри Фой. - Одно поколение олигархов, которым сейчас хорошо за 60 или чуть больше 70, контролирует огромную долю российской экономики стоимостью 1,7 трлн долларов. (...) Так же, как многие внимательно следят за Кремлем в поисках подсказок относительно того, что может предпринять президент Владимир Путин в связи с приближением окончания его четвертого срока в 2024 году, будущее многих крупнейших бизнес-групп России - и, следовательно, контроля над наиболее важными экономическими активами страны - также под вопросом". "(...) На прошлой неделе Алишер Усманов, контролирующий промышленную группу USM, заявил Financial Times, что он уже разработал план того, как будет разделена его империя стоимостью 16,5 млрд долларов, включая списки имен тех, кому будут предложены акции. (...) "На мой взгляд, 50% семье, 50% руководству, которое этого заслуживает". Акции будут продаваться "по дружеской и семейной цене", добавил он". "Публичное признание Усмановым плана его ухода из бизнеса является редким явлением среди российских магнатов, которые стремились сделать себя незаменимыми для своих компаний или создали систему отчетности, где они должны ставить свою подпись даже под самыми мелкими решениями. В одном случае в число этих решений входило также утверждение сверхурочной работы уборщиц в штаб-квартире компании", - говорится в статье. "Помимо некоей формы консультативного совета или номинальной группы директоров, которые обычно создаются по совету лондонской пиар-компании и укомплектованы друзьями или западными политиками на пенсии, многим компаниям не хватает своего рода прочной структуры корпоративного управления, которая могла бы взять на себя контроль в случае непредвиденной смены владельца", - констатирует автор. "(...) Некоторые предприняли упреждающие меры. 71-летний Владимир Евтушенков в 2018 году передал 5% акций своей АФК "Система" своему сыну. Другие понятия не имеют, кто будет управлять их империями, когда они уйдут. 69-летний Вагит Алекперов, который контролирует "Лукойл", вторую по величине коипанию-производителя нефти в России, признал, что рассчитывает управлять компанией и в возрасте за 70 лет и не может представить, что в будущем во владение вступит его сын", - пишет издание. "Россия может извлечь большую пользу из ситуации, когда контроль над многими крупнейшими бизнес-группами страны передается от одного человека группе акционеров. Диверсифицированное владение акциями должно означать более прозрачные операции и более сильное корпоративное управление. Передача акций доверенным лицам также будет свидетельствовать об уверенности в гарантиях защиты частной собственности, отсутствие которых подрывало позиции России среди иностранных инвесторов в последние два десятилетия", - отмечается в статье. "Российский клановый капитализм, где господствует политическое влияние, а контролируемые Кремлем службы безопасности и бюрократы имеют больше власти, чем рыночная экономика, в значительной степени опирается на небольшую группу людей, контролирующих крупнейшие предприятия страны. Самую яркую иллюстрацию тому можно увидеть каждый декабрь, когда Путин собирает на ежегодную встречу в Кремле около 50 бизнесменов. Люди, которые контролируют все крупнейшие предприятия в России, рассаживаются вокруг одного стола для совещаний. Многие из них не горели желанием делиться своим богатством, но вскоре будут вынуждены сделать это. Если бы каждый олигарх оставил свои акции нескольким десяткам человек, Путин, скорее всего, обнаружил бы, что у него недостаточно места, чтобы разместить их всех. Если говорить о реформировании экономики России, это было бы хорошим знаком", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times