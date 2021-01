8 января 2021 г. Фабьен Губе | Le Temps Тщательное рассмотрение побочных эффектов вакцин "Боли, повышенная температура, аллергия или паралич лицевого нерва: давайте отделим истинное от ложного в побочных эффектах новых вакцин от Covid-19", - предлагает Le Temps. "(...) Ученые классифицируют побочные эффекты в соответствии с различными критериями, такими как местные (возникающие в месте инъекции) или системные (в других частях тела), а также в зависимости от того, известен ли и ожидаем ли наблюдаемый эффект. Степень серьезности также оценивается по шкале от 1 до 4. Первые две степени, "легкая" и "умеренная", не препятствуют нормальной деятельности и не требуют особого внимания. При следующих двух требуются лекарства или даже дополнительная медицинская помощь (например, лихорадочному состоянию 3-й степени соответствует температура тела, превышающая 38,9 C, 2-й степени - 40 C). Чтобы вакцины были одобрены, степень серьезности должна быть 1-ой или 2-ой", - говорится в статье. "(...) Вакцина Pfizer-BioNTech, результаты которой были представлены в журнале New England Journal of Medicine, тестировалась на 44 820 добровольцах. Системные побочные эффекты чаще возникают у молодых людей (младше 55 лет), чем у пожилых, и чаще после второй инъекции, - пишет Le Temps. - Наиболее частым побочным эффектом является повышение температуры тела, которое наблюдается у 59% молодых пациентов после второй инъекции. В группе плацебо частота снижается до 23%, что указывает на то, что это действительно является эффектом был эффект инъекции". "(...) Что касается местных эффектов, в основном, это были боли в месте инъекции, они встречаются чаще всего и больше отмечаются у молодых людей (83% случаев по сравнению с 71% у пациентов старше 55 лет), без особого отличия между первой и второй инъекцией. В группе плацебо эти цифры снижаются до 14% и 9% для каждой возрастной группы соответственно", - указывает издание. "Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев интенсивность всех этих реакций классифицировалась как 1-я или 2-я степень", - сообщает автор публикации. "(...) Вакцина Moderna, протестированная примерно на 30 тыс. человек, после инъекции вызывает такие же местные эффекты. Пациенты с выраженностью эффектов 3-й степени были обнаружены в 16% случаев, что составляет значительную долю. Хотя обычно побочные эффекты длятся всего день или два, эти симптомы могут быть достаточно серьезными, чтобы создать человеку помехи для работы. Побочные эффекты 4-й степени встречались гораздо реже, менее чем в 0,1% случаев", - сообщает автор публикации. "(...) По мнению экспертов, "эти побочные действия свидетельствуют об активации иммунной системы, что является хорошим признаком эффективности вакцин", - комментирует Валерия Каньо, вирусолог из больничного центра Университета Во в Лозанне. "(...) В декабре после введения вакцины Pfizer-BioNTech было зарегистрировано около 10 случаев анафилактического или анафилактоидного шока - двух типов тяжелых аллергических реакций. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, это составляет 21 случай на 1,9 млн человек, вакцинированных в период с 14 по 23 декабря, или 1:100000", - говорится в статье. "(...) Эти шоковые состояния встречаются редко, легко распознаются и поддаются лечению в медицинских учреждениях (инъекция адреналина снова ставит пациентов на ноги)", - указывает автор статьи. "Выявление этих состояний подчеркивает, что клинические испытания не отражают реальных условий. "Эти побочные эффекты не были замечены в испытаниях, потому что люди с аллергией исключались из протокола", - напоминает Валерия Каньо. Происхождение этих реакций остается неясным. Некоторые ученые подозревают полиэтиленгликоль - стабилизатор липидной капсулы, который переносит вакцину в клетки и к которому часть населения имеет антитела", - отмечается в статье. "(...) Наконец, вакцина обязывает нас разобраться с фейковыми новостями. Несколько фотографий, которые в настоящее время циркулируют в социальных сетях, предупреждают о параличе лицевого нерва (называемом "параличом Белла"), предположительно вызванном вакциной Pfizer-BioNTech. Такое заявление в значительной степени ложное, - утверждает Le Temps. - На этих фотографиях изображены не вакцинированные пациенты: они датированы не позднее 2019 года, как пояснил телеканал France 24". "Тем не менее, в клинических испытаниях этой вакцины действительно было зарегистрировано 4 случая паралича Белла, все они произошли в группе инъекций. Для вакцины Moderna 3 случая были зарегистрированы в группе, получившей вакцину, и 1 - в группе плацебо. В целом, паралич развился у 0,02% вакцинированных, что сопоставимо с частотой, наблюдаемой в общей популяции. Но поскольку, как представляется, подобные явления преимущественно касаются групп, получивших вакцину, проводится специальный мониторинг, чтобы гарантировать, что эти наблюдения являются случайными, а не обусловлеными каким-либо веществом, содержащимся в вакцинах", - резюмирует Фабьен Губе. Источник: Le Temps