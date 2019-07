8 июля 2019 г. Мэтт Апуццо | The New York Times Европа создала систему борьбы с российским вмешательством. Эта система сталкивается с большими трудностями "В начале этого года Европейский союз запустил амбициозные усилия по борьбе с вмешательством в выборы: систему раннего предупреждения, которая должна рассылать сигнал тревоги о российской пропаганде. Однако, несмотря на большие ожидания, как свидетельствуют данные, система превратилась в хранилище разного рода информации, не выдает предупреждений и уже находится под угрозой исчезновения", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в воскресенье. "Действительно, даже до выборов в Европейский парламент этой весной в Брюсселе шутили насчет Rapid Alert System, системы быстрого оповещения, что никакая она не быстрая. Никаких оповещений нет. Как и системы", - говорится в статье. "(...) Эти действия подтолкнули блок в тернистые области, где пересекаются свобода слова, пропаганда и национальная политика. Усилия по выявлению и противодействию дезинформации оказались не только крайне сложными, но и политически окрашенными. Новая система быстрого оповещения - широко разрекламированная сеть, которая должна уведомлять правительства о предпринимаемых Россией усилиях до того, как они метастазируют, как это произошло во время американских выборов 2016 года - это лишь последний пример", - отмечает газета. "Например, весной этого года европейские аналитики (...) обнаружили подозрительные аккаунты в Twitter, распространявшие дезинформацию об австрийском политическом скандале. Буквально за несколько дней до европейских выборов в твиттах были обнаружены явные признаки российского политического вмешательства. Так что европейские чиновники приготовились запустить предупреждение в системе оповещения. Но они так этого и не сделали, - подчеркивает издание, - обсуждая, достаточно ли серьезно происшествие и оправдан ли будет сигнал тревоги. По сути, даже несмотря на то, что сейчас они говорят о выявлении "продолжительной и последовательной дезинформационной деятельности российских источников", они вообще никогда не выдавали никаких предупреждений". "ЕС представил свои усилия по борьбе с российской дезинформацией как громкий успех. Чиновники заявили, что они внесли свой вклад в защиту выборов и сдерживание российской пропаганды. Но беседы с более чем десятком нынешних и бывших европейских чиновников, а также обзор внутренних документов показывают процесс, блокируемый разногласиями, такими как те, которые не дали ходу сигналу тревоги в связи с австрийским скандалом, - пишет The New York Times. - Как свидетельствуют записи, большинство стран даже не внесли свой вклад в эту систему, и сеть превратилась в скопище непроанализированной информации, часть которой потенциально полезна, часть - нет". "Теперь даже те чиновники, которые глубоко верят в эти усилия, говорят, что заявления блока о сдерживании российских атак существенно преувеличены. Без изменений, предупреждают они, система оповещения может быстро устареть. "Реальность очень отличается", - говорит Якуб Каленский, бывший главный аналитик Европейского союза по дезинформации. По его словам, внутренняя политика и сопротивление некоторых европейских лидеров сделали систему слишком вялой в реакции на российскую угрозу", - передает The New York Times. "Это потемкинская деревня, - отмечает Якуб Джанда, который пишет о российской дезинформации, занимая пост исполнительного директора European Values, базирующейся в Чехии политической организации. - Знающие люди не воспринимают ее всерьез". "Высокопоставленные европейские чиновники, отвечающие за борьбу с дезинформацией, решительно отвергают такое представление (...). Они говорят, что новая система оповещения уже стала важным координационным информационным центром для экспертов и чиновников по всему блоку . (...) В 2015 году (...) была создана целевая группа аналитиков, которые шерстят интернет и публично разоблачают российскую дезинформацию. Система оповещения - частная компьютерная сеть, в которую любая страна может вносить разведывательные данные или давать сигнал тревоги - была создана в начале 2019 года в качестве попытки развить эти усилия", - сообщает газета. "Чтобы вы меня правильно поняли, нигде в мире аналогичных операций не проводится", - заявил представитель Европейской комиссии Йоханнес Барке. По словам Барке, официальные лица настаивают, что их анализ австрийского дела был верным. Лутц Гюльнер, один из высокопоставленных европейских чиновников, курирующих кампанию по борьбе с дезинформацией, сказал, что тот факт, что сигнал предупреждения не прозвучал, отражает осторожность его команды. "Мы согласились, что нам нужно быть осторожными", - сказал он. (...) "Использование Россией европейских веб-сайтов и учетных записей в социальных сетях, а также появление крайне правых политических партий, сообщения которых часто совпадают с российскими, только усложнили такие расчеты. Исследователи недавно обнаружили, что подозреваемые российские агенты, например, использовали на первый взгляд ирландские аккаунты в Facebook, чтобы попытаться разжечь напряженность в Северной Ирландии. А крайне правые подражатели в Италии поддерживают кремлевские тезисы", - сообщается в публикации. "Тем не менее, эти кампании фактически недоступны для европейских аналитиков, - отмечает The New York Times. - Им запрещено критиковать или разоблачать пропаганду, представленную на европейском сайте или в европейском СМИ - это ограничение предназначено для предотвращения ползучих посягательств на свободу слова. Вместо этого они ограничиваются отслеживанием официальных российских средств массовой информации и публикацией регулярных отчетов, опровергающих утверждения о Европе". "(...) Даже отчеты отражают внутриполитическое давление. Например, при редактировании одного недавнего отчета о предвыборной пропаганде чиновники убрали все упоминания о поддержке Россией европейских политических групп в правом и левом лагере, сообщили три чиновника, знакомые с процессом. Эти упоминания были заменены общим предупреждением о "злонамеренных источниках как внутри, так и за пределами" Европейского Союза. (...)", - говорится в статье. Как пишет газета, "целевая группа по борьбе с дезинформацией была создана специально для борьбы с дезинформацией в России, однако в своих заявленных целях она не указала ни одной ссылки на Россию". "(...) Некоторые из самых больших сторонников этих усилий также являются и его самыми большими критиками. По их словам, Брюссель намеренно маскирует проблемы. Например, доклад о выборах, составленный в прошлом месяце, воздал ЕС должное за сдерживание российской пропаганды. Тем не менее, в том же докладе говорится, что количество случаев российской дезинформации в этом году удвоилось. "Это реклама ЕС - что он добивается отличных результатов этом вопросе, хотя на самом деле это не так", - указывает Джанда. "В частном порядке европейские чиновники признают, что у них нет доказательств того, что конкретно их усилия сдержали российскую пропаганду. Но они говорят, что разоблачение дезинформации безусловно полезно для демократии. (...) По словам Гюльнера, высокопоставленного сотрудника по борьбе с дезинформацией, непосредственная польза от системы быстрого оповещения на самом деле заключается не в предупреждениях. "Реальная польза состоит в том, чтобы связать все 28 государств-членов на единой платформе", - указывает он. По его словам, сайт позволяет чиновникам обмениваться информацией и выявлять тенденции", - пишет издание. "На практике эти усилия носили эпизодический характер, - подчеркивается в статье. - Согласно внутреннему отчету чешского правительства, только треть европейских стран на самом деле внесли свой вклад в систему в преддверии выборов. Те, кто сделал это, зачастую просто загружали нарезки из новостей или доклады неправительственных организаций. В отчете говорится, что стандартов нет, и никто не отвечает за анализ информации для выявления тенденций". "Система быстрого оповещения находится под угрозой исчезновения", - говорится в чешском отчете, который призывает к выработке определенных стандартов того, какой информацией следует делиться, и к выработке четкого плана анализа этих материалов. "Если мы хотим чего-то большего, чем просто тратить ресурсы на поддержку платформы для периодического обмена исследованиями НПО или приглашений на конференции", говорится в докладе, "нам нужно переосмыслить нашу стратегию". Источник: The New York Times