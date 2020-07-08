Война в тени

"Пострадал ядерный объект, а также электростанция и гидросооружение: в Иране произошли загадочные взрывы и пожар. Одновременно обостряется спор о международном ядерном соглашении", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В последние две недели Иран сотрясали странные взрывы и пожары, - отмечает журналист Раниах Саллум. - (...) Два инцидента заставляют особенно насторожиться".

"26 июня произошел мощный взрыв вблизи Тегерана. Снимки со спутника показывают, что пострадал объект по производству ракет Ходжир - даже если иранское руководство утверждает, что это был взрыв газа на другой военной базе".

"2 июля произошел сильный пожар на атомном объекте в Натанзе. Пожар нанес "значительный ущерб", сообщал Иран. (...) Издание The New York Times цитировало "сотрудника ближневосточной спецслужбы", который заявил, что в Натанзе подорвал бомбу Израиль".

"Кто или что кроется за этими событиями, неясно. Однако стоит опасаться, что в тени пандемии коронавируса конфликт с Ираном снова опасно обострится", - полагает автор статьи.

"Ведь сейчас спор об иранском ядерном соглашении переходит в решающую фазу: ближайшие недели могут стать решающими в вопросе о том, удастся ли сохранить международное соглашение с Ираном до президентских выборов в США в ноябре - или же оно уже до них распадется окончательно. Ведь приближаются сразу два срока, которые могут означать кончину соглашения".

"Первый дедлайн грозит в августе. Ведь 3 июля Иран официально запустил механизм по урегулированию споров в рамках ядерной сделки: Тегеран обвиняет Запад в несоблюдении обязательств. Механизм предусматривает, что спорные вопросы должны быть решены в течение 30 дней. В ином случае истец, в данном случае Иран, имеет право также частично или полностью перестать выполнять свои обязательства".

"На практике Иран уже это делает: после того, как в мае 2018 года США вышли из соглашения и ввели жесткие санкции в отношении Ирана, иранское руководство в мае 2019 года начало одно за другим нарушать ядерные ограничения - и обострять ситуацию в регионе".

"Второй дедлайн грозит в октябре. Ядерное соглашение предусматривает, что тогда истечет срок международных санкций, запрещающих Ирану закупать оружие. США хотят избежать этого в любом случае. (...) Одновременно США пытаются протолкнуть в Совете безопасности ООН новое, неограниченное по времени оружейное эмбарго в отношении Ирана. Однако маловероятно, что им это удастся. Ведь члены Совбеза ООН Россия и Китай охотно продавали бы Ирану свое оружие", - говорится в статье.

"Также и европейцы все более критически относятся к поведению США. Они тоже не хотят нового бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана, ведь оно, вероятно, будет означать окончательный коллапс международного ядерного соглашения и, возможно, выход Ирана из так называемого Договора о нераспространении ядерного оружия. Возможно, это звучит как абстрактные дипломатические рассуждения, однако от этого вопроса многое зависит", - указывает издание.

"Международное ядерное соглашение с Ираном не идеально. Но оно сдерживало развитие ядерной программы Ирана и поставило ее под международный контроль. Если соглашение окончательно потерпит крах, мир снова окажется на пороге войны в Персидском заливе".

"Возможно, загадочные взрывы прошлых недель уже являются ее предвестниками. Может быть, уже снова началась война в тени. Тогда, до заключения соглашения, на иранских атомных объектах также происходили загадочные инциденты, некоторые из которых оказались кибератаками. К тому же были убиты несколько иранских ученых-ядерщиков", - напоминает издание.

"Сегодня исходная ситуации еще более опасна, чем тогда: Иран может нанести гораздо более ощутимый ответный удар - прежде всего благодаря своей расширенной ракетной программе и сети союзнических вооруженных формирований на Ближнем Востоке", - пишет Der Spiegel.