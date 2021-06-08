Климатическая крепость фон дер Ляйен - это провокация для Путина и Эрдогана

"ЕС хочет ввести на своих внешних границах пошлины на выбросы парниковых газов. Так он может заставить остальной мир защищать климат - и вызвать торговые войны", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Так называемый пограничный корректирующий механизм призван сделать импортную продукцию, при производстве которой за рубежом наносится больший вред климату, чем в Европе, более дорогой при ее ввозе в ЕС. "Климатическая стена" вокруг континента может обеспечить европейским производителям с их более высокими затратами на энергию возможность оставаться конкурентоспособными на внутреннем рынке", - поясняет издание.

"Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая еще до вступления в должность обещала ввести корректирующий механизм, хочет представить конкретные планы в середине июля в рамках своего большого климатического пакета Fit for 55. В распоряжении Die Welt имеется первый неопубликованный проект законопроекта. (...) Согласно ему, Еврокомиссия пока намерена взимать пограничный сбор лишь с нескольких особо энергоемких материалов и сырья, импортируемых в ЕС. Они перечислены в приложении к документу: это сталь, цемент, алюминий, электроэнергия и удобрения".

"Этот список дает понять, кого в первую очередь коснется пограничная корректировка, известная в Брюсселе под аббревиатурой CBAM: России и Турции, и в меньшей степени Китая. "Россия и Турция - это страны, которые в наибольшей степени пострадают от CBAM, - говорит Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel. - Ни одна страна за пределами ЕС не поставляет в Европу столько стали, сколько Россия, а Турция, безусловно, является крупнейшим поставщиком цемента за пределами ЕС".

"К тому же Россия является крупнейшим поставщиком алюминия за пределами ЕС, наряду с Китаем и Норвегией. Однако на импорт из Норвегии CBAM, вероятно, распространяться не будет, как и на импорт из Швейцарии, Лихтенштейна и Исландии, которые входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA)", - отмечает издание.

"Консалтинговая компания Deloitte подсчитала, что среди всех торговых партнеров больше всего от пограничного корректирующего механизма пострадает Россия. Согласно подсчетам, в 2019 году Россия поставила в ЕС стали, алюминия, электроэнергии и цемента на сумму более 9 млрд евро. За ней следуют Китай с импортом в объеме более 6 млрд евро и Турция с импортом на сумму около 5 млрд".

"Для Москвы и Анкары ситуация особенно щекотлива в связи с тем, что сами они не взимают налоги на выбросы CO2. (...)При расчете сбора на границе ЕС планируется принимать во внимание, учитывают ли торговые партнеры выбросы СО2 в ценообразовании в своих собственных странах, например, путем торговли эмиссионными сертификатами, как в ЕС".

"Россия и Турция фактически являются единственными странами в группе G-20, у которых нет национальной системы торговли выбросами, и выбросы CO2 не учитываются в ценообразовании", - указывает Die Welt.

"В Москве, очевидно, растет беспокойство. Министерство природных ресурсов России уже подсчитало, во сколько новый сбор может обойтись российским предприятиям. Пока российское правительство активно выступает против запланированной пограничной корректировки и ясно дало понять, что будет оспаривать это положение во Всемирной торговой организации (ВТО)".

Соответствие правил положениям ВТО действительно вызывает сомнения, отмечает издание. "Ключевой вопрос о совместимости с правилами ВТО остается без ответа, - говорит, например, Катя Ляйкерт, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге, отвечающая за европейскую политику. - В то время, когда мы, европейцы, хотим укрепить ВТО в целом, де-факто протекционистская мера была бы неправильным сигналом".

"Исследователь из компании Bruegel Тальяпьетра и его коллеги подсчитали, что список пока охватывает лишь около 2% от общего объема импорта ЕС. "Чтобы CBAM работал, необходимо, чтобы охвачены были все товары, - говорит Тальяпьетра. - Еврокомиссии придется в очень сжатые сроки внести в систему гораздо больше товаров".

"К тому же (...) законопроект необходимо обсудить с государствами-участниками ЕС и Европарламентом. Эти переговоры, вероятно, займут не только месяцы, но и годы", - пишет Die Welt.