8 июня 2021 г. Майкл Гордон и Уоррен Строубел | The Wall Street Journal В американском докладе версия об утечке Covid-19 из Уханьского института вирусологии названа правдоподобной "В докладе о происхождении Covid-19, подготовленном национальной американской правительственной лабораторией, делается вывод, что гипотеза о том, что вирус просочился из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения, сообщили люди, знакомые с секретным документом. Это исследование было подготовлено в мае 2020 года Ливерморской национальной лабораторией им. Э. Лоуренса в Калифорнии и оно использовалось Государственным департаментом США, когда он проводил расследование происхождения пандемии в последние месяцы правления администрации Трампа", - передает The Wall Street Journal. "В настоящий момент этот доклад вызывает новый интерес в Конгрессе, и президент Байден приказал американским разведывательным агентствам доложить ему в течение нескольких недель о том, как появился вирус. По словам Байдена, американская разведка сосредоточена на двух сценариях: распространился ли коронавирус в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной аварии", - говорится в статье. "Люди, знакомые с исследованием, сообщили, что оно было подготовлено "отделом Z" Ливерморской лаборатории, который является ее разведывательным подразделением. Эта лаборатория обладает значительным опытом в биологических вопросах, - говорится в статье. - Оценка лаборатории базируется на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает Covid-19, сообщили источники". (...) Пресс-секретарь Ливерморской лаборатории отказалась комментировать доклад, который остается секретным. "Предполагается, что эта оценка была одной из первых попыток правительства США серьезно изучить гипотезу о том, что вирус просочился из китайского Уханьского института вирусологии, наряду с доминирующей гипотезой о том, что вирус естественным образом передался от животных к людям. Хотя в последние месяцы некоторые видные ученые призвали к более полному исследованию лабораторной гипотезы, многие ученые по-прежнему настаивают на том, что наиболее вероятным объяснением остается естественная передача". "Правительство Китая неоднократно отрицало, что вирус появился из китайской лаборатории, и заявляло, что полностью сотрудничает с международными усилиями по установлению истоков пандемии. Многие ученые и официальные лица из других стран оспаривают то, что Пекин обеспечил достаточный доступ и прозрачность в ходе расследования. Уханьский институт вирусологии также отрицает утечку вируса из его учреждений и заявляет, что ни у одного из его сотрудников тест на Covid-19 не был положительным". "Один человек, знакомый с документом, датированным 27 мая 2020 года, сообщил, что он дает веские основания для дальнейшего расследования возможности распространения вируса из лаборатории", - пишет издание. (...) "Исследование является важным, поскольку оно проводилось уважаемой национальной лабораторией и отличалось от преобладающего весной 2020 года мнения о том, что вирус почти наверняка впервые попал к человеку от инфицированного животного, сообщил бывший чиновник, участвовавший в расследовании Госдепартамента". "Выводы Государственного департамента, проверенные разведывательными службами США, были обнародованы 15 января в информационном бюллетене, в котором перечислен ряд косвенных причин, по которым вспышка Covid-19 могла возникнуть в результате аварии в лаборатории. Они включают утверждение, что "у правительства США есть основания полагать, что несколько исследователей внутри Уханьского института вирусологии заболели осенью 2019 года", и их симптомы соответствовали Covid-19 или сезонному гриппу, - говорится в публикации. - В прошлом месяце WSJ сообщал, что это утверждение основано, по крайней мере, частично, на докладе разведки США о том, что в ноябре 2019 года трое исследователей института заболели насколько сильно, что обратились за помощью в больницу". (...) О существовании исследования Ливерморской лаборатории сообщила в прошлом месяце Sinclair Broadcast Group,и о нем также говорилось в недавней статье Vanity Fair. (...) Издание сообщает, что республиканцы из Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, которая проводит собственное расследование происхождения Covid-19, написали директору лаборатории доктору Кимберли Будил с просьбой провести секретный брифинг по этому вопросу. (...) Источник: The Wall Street Journal