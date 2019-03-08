Женщины освобождаются от оков возраста?

То тут, то там появляется реклама с Изабель Аджани, "пятидесятилетней" моделью, семидесятилетней женщиной, наслаждающейся в постели? Может, общество меняет свой взгляд на женщину за 50? Ответы на этот вопрос с помощью пяти экспертов попыталась найти журналистка Le Figaro Муреа Лахаль.

"Новая муза Nivea Моника Беллуччи, Изабель Аджани в рекламе L'Oréal Paris или Изабелла Росселлини, позирующая для Lancôme. Женщины старше 50 лет пользуются популярностью среди рекламодателей, - указывает издание. - То же самое касается и якобы безжалостного мира моды".

"Сексуальность также освобождает себя от оков, - отмечает журналистка. - В 2019 году женщины старше 50 лет с большей радостью отдаются своей сексуальности, что подтверждает Гленн Клоуз. В интервью The Guardian в январе прошлого года 71-летняя актриса сказала, что люди в возрасте 60 лет способны "наслаждаться интимной жизнью".

Такого же мнения придерживается и Камилла Фруадво-Меттери, профессор политологии в Университете Реймса и автор книги "Женское тело? Борьба за интимность". "Они более свободно обращаются со своим телом и им больше не стыдно требовать своей свободы и делать свой выбор", - считает она.

"Однако на самом деле"культ молодости остается вездесущим", - полагает Мишель Ферран, социолог и ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра (CNRS), специализирующаяся на проблеме половых отношений в обществе, которое "постоянно отсылает женщин к их возрасту". И даже Брижит Макрон не сможет утверждать обратное, - отмечает автор статьи. - С тех пор, как ее муж стал главой государства, первая леди не раз становилась объектом неприятных насмешек по этому поводу".

"По мнению Камиллы Фруадво-Меттери, причина проста: "Пропасть углубляется начиная с 50 лет. Наша эстетическая культура возвышает стареющих мужчин, но к женщинам это не относится. Почему? Потому что когда у них прекращаются месячные и они больше не могут рожать, их хотят заставить перестать быть желанными. Они не имеют права стареть по собственному усмотрению". "Тем не менее, женщины за 50 сейчас активны как на работе, так и в сексуальном смысле, и часто переживают "вторую молодость после отъезда детей", - подчеркивает Камилла Фруадво-Меттери, которая даже говорит об "изменении жизни в этом возрасте". "Таким образом, существует реальный разрыв между социальными представлениями и тем, как живут пятидесятилетние женщины", - пишет Le Figaro.

"Еще больший разрыв возникает в профессиональной среде, - продолжает Лахаль. - "Хотя многие мужчины в возрасте 50 лет оказываются состоявшимися и могут мечтать о повышении по службе, женщины по-прежнему сталкиваются со стеклянным потолком", - с сожалением говорит Камилла Фруадво-Меттери. В 2015 году Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) сообщил, что разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами составлял 4,2% для лиц моложе 26 лет. Для лиц старше 50 лет он подскочил до 26,2%".

"На каждом этапе своей жизни женщины сталкиваются со стереотипами, связанными с их биологической жизнью, в частности, потому, что корпоративная культура является сексистской", - отмечает Мари Аллибер, координатор JUMP, ассоциации, которая работает над обеспечением гендерного равенства на работе. "В возрасте 20 лет о них судят по их сексуальным и репродуктивным возможностям. В период между 30 и 40 годами материнство воспринимается как риск: их либо не нанимают, либо они впервые сталкиваются с разницей в оплате труда, которую они уже никогда не наверстают. А в 50 лет - в так называемом возраст менопаузы - в них видят психологически нестабильных или раздражительных женщин, либо потому, что они делали карьеру за счет своей личной жизни, либо потому, что их, наоборот, никогда не повышали".

"К рамкам в профессиональной жизни также добавляются ограничения организма, "часто не совпадающие с желаниями", указывает сексолог Катрин Блан. "Возраст первых родов неуклонно отодвигается", говорит Камилла Фруадво-Меттери, отчасти из-за большей продолжительности учебы, а также потому, что "женщины все больше и больше стремятся сделать карьеру". "Отсрочка первой беременности - это также способ родить ребенка более осознанно, имея больше ресурсов", - отмечает Катрин Блан. Между тем, "если женщины теперь могут обманывать свой возраст, ухаживая за собой, то тело все равно подвергается старению", отмечает сексолог.

"Но революция может произойти благодаря новому поколению феминисток, таких, как Милли Бобби Браун или Эмма Гонсалес", - говорится в статье.

"Если бы общество стало более феминистским, женщин больше не оценивали бы по их телу, их желанности или их репродуктивной функции, - предположила координатор JUMP. - Через несколько лет, смею верить, они с большей вероятностью будут занимать высокие должности и, таким образом, смогут поработать над вопросами сексизма и неравенства при оплате труда".

Камилла Фруадво-Меттери также настроена оптимистично: "Я верю в новое поколение, сегодняшние молодые женщины намного свободнее нас в этом возрасте, особенно в отношении эстетики или женского наслаждения. Это является доказательством того, что прошлые достижения не прошли даром".