8 марта 2021 г. Сесиль Декуртье | Le Monde Интервью Меган и Гарри: токсичная коммуникационная война в сердце британской монархии "Через год после отъезда в Калифорнию герцог и герцогиня Сассекские сводят свои счеты с британской королевской семьей, которая активизировала свои медийные контрнаступления", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Сесиль Декуртье. "(...) В последние недели семейная вражда превратилась в токсичную коммуникационную войну между Букингемским дворцом и Монтесито - анклавомдля супербогатых, где пара укрылась несколько месяцев назад - по мере того, как появлялись отрывки из интервью, которое Меган и Гарри дали звезде американских ток-шоу Опре Уинфри. (...) Отношения между Гарри, шестым в порядке наследования, и остальной частью королевской семьи, особенно его старшим братом Уильямом (вторым в порядке наследования), похолодели уже с тех пор, как герцог и его жена в январе 2020 года решили отказаться от части своих королевских обязательств и пересечь Атлантику. Королева отказалась удовлетворить требования молодой пары жить "одной ногой здесь, одной ногой там" (частичная занятость в классических благотворительных организациях под пасмурным небом Великобритании, съемки для Netflix и использование бренда Sussex под калифорнийским солнцем). Елизавета II навязала "жесткий Мекзит", зашедший так далеко, что лишила Гарри его почетных воинских званий, которыми так дорожит младший сын Дианы Спенсер", - говорится в статье. "В последние дни, когда Гарри и Меган начали излагать Опре Уинфри свою версию разрыва, "фирма" - уничижительное название королевской семьи - стала распространять "ложные утверждения" о ней, настаивала Меган, после того, как Букингемский дворец перешел в наступление. Британские СМИ все чаще разоблачают информацию о предполагаемой травле, которой Меган подвергала персонал во время своего пребывания в Великобритании (в период с 2017 по 2020 годы). Непрерывные, а иногда и невыполнимые требования, электронные письма с утра до вечера... Букингемский дворец сразу же объявил, что начинает официальное расследование о травле - с весьма непривычной поспешностью", - комментирует Декуртье. "Различные источники также нашептали журналистам, что Меган надела - вопреки совету дворцовых советников - бриллиантовые серьги, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Бен Салманом, через три недели после убийства журналиста Джамаля Хашогги. В воскресенье газета TheTimes со ссылкой на "королевский источник" даже сообщила, что дворец рассматривает вопрос о лишении принца Гарри титула герцога Сассекского", - отмечает автор публикации. "Меган и Гарри призвали своих коммуникаторов и всех друзей пары встать на их защиту перед трансляцией их интервью, - говорится в статье. - Меган "опечалена этими последними нападками в ее сторону, в особенности потому, что она сама подвергалась преследованиям и глубоко привержена помощи жертвам различных травм", сказал один официальный представитель. "Со стороны королевской семьи непристойно продвигать и усиливать обвинения в жестоком обращении против женщины, которая была вынуждена покинуть Великобританию, чтобы защитить свою семью и собственное психическое здоровье", - заявил в Twitter актер Патрик Адамс, бывший партнер американской актрисы в сериале "Форс-мажоры". "Партизанская война в семействе Виндзоров разделяет британское общественное мнение на два лагеря, которые пока трудно примирить. Сторонники Букингемского дворца считают поведение Гарри глубоко оскорбительным для королевы, его бабушки (настоящей иконы страны) и осуждают поведение Меган. (...) Сторонники "фирмы" довольно консервативны и чаще пожилого возраста", - пишет Le Monde. "Королевская семья старалась быть радушной, - рассказал "бывший помощник" пары проконсервативной газете The Times. - Все сотрудники действительно старались быть милыми, но она взамен проявила злобность и настроила Гарри против них". "Она думала, что может быть на равных с королевой и герцогиней Кембриджской [Кейт, женой Уильяма]. Она ничего не понимала в иерархии", - рассказал The Times другой представитель дворца. "Лагерь Меган и Гарри моложе и явно левее. Он считает, что американская актриса, мать маленького Арчи, в настоящий момент беременная вторым ребенком, стала жертвой жесткого института, неспособного учесть ее инаковость и даже проявившего расистский подход. Этот лагерь меньше присутствует в национальных СМИ, а больше представлен в социальных сетях, возможно, потому что герцог и герцогиня Сассекские также объявили войну британским таблоидам - и даже выиграли судебный процесс против газеты Mail on Sunday после публикации переписки между Меган и ее отцом. "Сторонники Меган" осуждают намеки на ее цвет кожи и удивляются тому, что королевская семья так жестоко настроена по отношению к ней и Гарри, в то время как принц Эндрю, едва раскаявшийся друг американского педофила Джеффри Эпштейна, не стал объектом такого изгнания", - передает корреспондент. "Несмотря на то, что недовольство монархией в Великобритании является маргинальным, королевская битва все еще рискует подпортить имидж института, который, по мнению источника, близкого к королевской семье и цитируемого The Times, "не модернизировался и не совсем понял, как идти в ногу со временем. Но курс подводной лодки вряд ли получится изменить быстро". "Этот жестокий семейный кризис напоминает два других, которые преследуют историю Виндзоров и на которые продолжают ссылаться британские СМИ. В 1995 году принцесса Диана в разрушительном интервью BBC Panorama открыла миру, насколько неизбежным был ее разрыв с принцем Чарльзом. "Проблема в том, что в этом браке нас было трое", - откровенно призналась она, имея в виду любовницу своего мужа Камиллу Паркер-Боулз. Диана, опустошенная депрессией и лицемерным и нечутким институтом монархии, покорила сердца британцев, а ее трагическая смерть два года спустя превратила ее в икону. (...) "Боюсь, что история повторяется", - сказал Гарри Опре Уинфри, явно имея в виду свою мать (ему было 13 лет, когда она погибла)", - говорится в публикации. "Другая травмирующая история произошла в 1936 году, когда король Эдуард VIII предпочел отречься от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон, развод которой в то время все еще представлялся скандальным. Совершенно очевидна параллель с разведенной американкой Меган. (...) Монархия так и не простила падшего короля, ставшего герцогом Виндзорским: она всегда отказывала ему в возвращении из ссылки, считая, что он предал свое дело", - напоминает журналистка. "В воскресенье британские СМИ со ссылкой на слова приближенных к Букингемскому дворцу сообщили, что 94-летняя королева не будет смотреть в понедельник такой "цирк", как это интервью . BBC решила не транслировать интервью с Опрой Уинфри, а вместо этого в воскресенье показала программу, посвященную королевской семье, празднующей "День Содружества". Сидя в часовне Святого Георгия в Виндзоре, Елизавета II подчеркнула важность "единства", то есть поддержания связи с "друзьями, коллегами и семьей" во время пандемии. Не факт, что такого встречного огня окажется достаточно", - резюмирует Сесиль Декуртье. Источник: Le Monde