Мужчина ходил по Луне, женщина будет ходить по Марсу

"Космический сектор исследует свою собственную историю, чтобы выявить крайне важную, но непризнанную роль, которую сыграли в ней женщины. Последние сейчас набирают все больше позиций, но для достижения равенства еще нужно убрать тормоза", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"(...) Хотя доля женщин варьируется в зависимости от сферы деятельности, нас остается немного, - отмечает Лорен Дельсупекс, аэрокосмический инженер, работавшая, в частности, в Европейском космическом агентстве (ЕКА) над ракетой-носителем Vega, а затем над верхним модулем AVUM, то есть последней ступенью этой пусковой установки на Ariane Space. - Таким образом, женщины составляют только 11,5% космонавтов. Из 543 человек, побывавших в космосе с 1960-х годов, только 10% - женщины. Это одна из причин, почему мы слышим о них меньше", - добавляет она.

"Однако исторически сложилось так, что некоторые женщины добились впечатляющих успехов или установили рекорды. Среди них Валентина Терешкова, первая советская женщина, побывавшая в космосе в 1963 году и до сих пор единственная женщина, совершившая одиночный полет; Салли Райд, первая американка, побывавшая в космосе в 1983 году; Светлана Савицкая, первая женщина, вышедшая в открытый космос в 1984 году; и Клоди Эньере, первая французская и европейская женщина, посетившая МКС в 1996 году", - говорится в статье.

"(...) Стремление достичь равенства сегодня можно обнаружить даже в космических агентствах и компаниях этого сектора. Так, класс астронавтов 2020 года в НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) в равной степени состоит из мужчин и женщин. ЕКА преследует ту же цель в отношении своего нового класса, который будет включен в этом году, а российское агентство "Роскосмос" готовит 100% женскую команду к следующему полету на Луну, запланированному на 2029 год", - указывает автор статьи.

"Но для достижения равенства все же необходимы изменения менталитета. Инстинктивно при рассмотрении освоения космоса всплывают имена Нила Армстронга, Базза Олдрина или даже Тома Песке, - пишет Le Temps. "Мы продвигаемся мелкими шагами, но делаем это настойчиво. Сегодня уже больше женщин в этом секторе и в классах специальных вузов, что является плодом многолетней работы, начатой нашими прабабушками и бабушками, теперь ее должны продолжить наши внучки", - позитивно настроена Лорен Дельсупекс.

"Она сама сформировала одну из первых женских команд, выбранных Марсианским обществом, чтобы наилучшим образом подготовиться к будущему исследованию Красной планеты. Эти астронавты отправятся на базу Mars Desert Research Station (MDRS) в пустыне Юты в октябре следующего года, чтобы смоделировать двухнедельную миссию по исследованию космоса", - указывает издание.

"По имени этого экипажа Womars названа ассоциация, которая знакомит широкую общественность с ролью женщин в освоении космоса и информирует молодежь о широком спектре задействованных профессий, - говорится далее. "В Европе и США профориентация по-прежнему очень гендерная, - сожалеет Лорен Дельсупекс. - Инженерное дело, например, по-прежнему считается мужской сферой".

"(...) Лорен Дельсупекс удивлена тем, что во время ее учебы было очень мало упоминаний о великих женских именах в космической сфере, - говорится в публикации. "Женщины отсутствуют в процессе преподавания. У меня никогда не было курса, в котором упоминалось бы о том, что в программе Меркурий 13 была группа из 13 женщин-пилотов, выбранных аэрокосмическим врачом НАСА доктором Лавлэсом в 1960-х годах, которые могли бы стать первыми астронавтами в истории, если бы они были другой гендерной принадлежности, или о том, что Маргарет Гамильтон разработала бортовое программное обеспечение для космической программы "Аполлон". Лишь мои собственные исследования, мое желание углубляться побудили меня открыть их существование"".

"Преимущественно мужская вселенная космоса порой порождает удивительные формы сексизма. Факт отъезда из дома на несколько недель или месяцев выделялся уже давно, а в 1978 году инженеры НАСА сочли целесообразным создать косметичку для астронавта Салли Райд и на недельную миссию предоставить ей 100 тампонов. Последним примером стала отмена выхода в открытый космос для двух женщин из-за отсутствия костюма их размера", - резюмирует Le Temps.