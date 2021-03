8 марта 2021 г. Майкл Гордон и Дастин Волц | The Wall Street Journal Российская кампания дезинформции нацелена на подрыв доверия к вакцинам Pfizer и других западных производителей, утверждают американские чиновники "Российские разведывательные агентства развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer Inc. и других западных производителей, используя онлайн-издания, которые в последние месяцы ставят под сомнение разработку и безопасность вакцин, заявили американские чиновники", - пишет The Wall Street Journal. "Сотрудник Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, который отслеживает иностранные усилия по дезинформации, назвал четыре издания, которые, по его словам, служат прикрытием для российской разведки. На этих веб-сайтах, среди прочих ложных или вводящих в заблуждение утверждений, преувеличивался риск побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, и утверждалось, что США поспешили провести процедуру утверждения вакцины Pfizer", - поясняет газета. "Хотя читательская аудитория этих сайтов невелика, американские чиновники заявляют, что они распространяют ложные нарративы, которые могут подхватываться российскими и международными СМИ. "Мы можем сказать, что эти издания напрямую связаны с российскими разведывательными службами, - заявил представитель Центра глобального взаимодействия о сайтах, стоящих за кампанией дезинформации. - Все они принадлежат иностранцам и находятся за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тону, аудитории, но все они являются частью экосистемы российской пропаганды и дезинформации". "Помимо этого, российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter предприняли открытые усилия, нацеленные на внушение озабоченности по поводу стоимости и безопасности вакцины Pfizer, что, по мнению экспертов вне правительства США, является попыткой содействовать продажам конкурирующей российской вакцины "Спутник V". (...) "Иностранные попытки посеять сомнения в отношении вакцины опираются на глубоко укоренившуюся обеспокоенность по поводу эффективности и побочных эффектов вакцин, которые уже были распространены в некоторых сообществах в США и за рубежом. Согласно данным Бюро переписи населения США, опубликованным в прошлом месяце, беспокойство по поводу побочных эффектов является основной причиной нерешительности относительно вакцинирования", - говорится в статье. "Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг, что за статьями против западных вакцин стоят российские разведывательные агентства, и что американские чиновники неверно трактуют широкие международные дебаты по вакцинам как российский заговор. "Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к какой бы то ни было критике вакцин, - заявил Песков в телефонном интервью из Москвы. - Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как к результату усилий американских спецслужб, то мы с ума сойдем, потому что мы видим это каждый день, каждый час и во всех англосаксонских СМИ". "Представитель госдеповского Центра глобального взаимодействия утверждает, что эти четыре издания имеют прямые связи с российской разведкой и использовались российским правительством для введения в заблуждение международного сообщества по ряду вопросов. По словам чиновника, New Eastern Outlook и Oriental Review направляются и контролируются СВР (...). Они представляют себя как академические издания и нацелены на Ближний Восток, Азию и Африку, предлагая комментарии о роли США в мире. В августовском докладе Госдепартамента утверждается, что New Eastern Outlook связан с "финансируемыми государством институтами" в России. "Другое издание, News Front, управляется ФСБ, (...) сообщил чиновник. Оно базируется в Крыму, предоставляет информацию на 10 языках и за период с февраля по апрель 2020 года просмотры его страниц составили почти 9 млн, добавил чиновник. В августе Госдепартамент был менее откровенен, заявив, что News Front якобы имеет связи с российскими службами безопасности и кремлевским финансированием, - пишет WSJ. - Четвертое издание, Rebel Inside, контролируется ГРУ (...). Издание освещало беспорядки и протесты и теперь представляется бездействующим, заявил представитель Центра глобального взаимодействия". "Ранее Госдепартамент не доходил до того, чтобы заявлять, что эти издания контролируются или управляются российскими разведывательными агентствами - утверждение, которое обычно опирается на секретные разведывательные данные США. Представитель Госдепартамента не предоставил конкретных доказательств связи этих изданий с российской разведкой, - констатирует газета, - но сказал, что эта оценка является "результатом совместного межведомственного заключения". "Российские разведывательные службы несут прямую ответственность за использование этих четырех платформ для распространения пропаганды и лжи, - заявил представитель. - С самого начала пандемии Covid-19 в прошлом году мы стали свидетелями того, как российская экосистема дезинформации вокруг кризиса развивалась и распространяла ложные нарративы". (...) "Аккаунты в социальных сетях, связанные с этими четырьмя веб-сайтами, в основном, были удалены из Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Pinterest, хотя некоторые неанглоязычные аккаунты оставались активными ранее в этом году", - поясняет газета. "Ссылаясь на сообщения в международных СМИ, январская статья в News Front указывала на риск того, что у человека, получившего вакцины Pfizer или Moderna Inc., может появиться паралич Белла, при котором парализуются лицевые мышцы, в то время как февральская статья была посвящена мужчине в Калифорнии, у которого, как сообщалось, после вакцинации Pfizer, тест на Covid-19 оказался положительным", - передает издание. "В каждом случае российские издания повторяли действительные новостные сообщения, но опускали противоположную информацию об общей безопасности вакцины. Многочисленные исследования и реальные данные показали, что вакцины, одобренные американских Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств, безопасны и эффективны, а количество госпитализаций и смертей начали резко сокращаться в таких местах, как Израиль, где широко применялись прививки, хотя сообщалось о небольшом количестве побочных эффектов", - отмечается в публикации. (...) В ноябрьской статье New Eastern Outlook говорилось, что редактирование генов мРНК в вакцине Pfizer является радикальной экспериментальной технологией, которой не хватает точности, и говорилось, что вакцина была поспешно проведена через процедуру утверждения с помощью миллиардера Билла Гейтса и главного медицинского советника президента Байдена по Covid-19 Энтони Фаучи, говорится в статье. (...) "Некоторые статьи New Eastern Outlook перепубликовывались блогами и предполагаемыми международными новостными сайтами. В одной январской статье утверждалось, что у США есть биологические лаборатории по всему миру, которые могут привести к вспышкам инфекционных заболеваний. Эта статья, как удалось установить The Wall Street Journal, была полностью или частично перепубликована на веб-сайтах Бангладеш, Италии, Испании, Франции, Ирана, Кубы и Швеции", - подчеркивает издание. (...) В написании статьи приняла участие Энн Симмонз Источник: The Wall Street Journal