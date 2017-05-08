Макрон избран президентом: по мнению Москвы, "это победа Меркель"

С победой кандидата движения "Вперед!" у Кремля улетучились последние надежды увидеть в качестве французского президента представителя евроскептицизма, совместимого с его видением многополярного мира и желанием ослабить Евросоюз, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"В воскресенье, 7 мая, российские проправительственные СМИ, вынужденные смириться с победой Макрона, объявили о результатах французских президентских выборов, не скрывая досады. "Если верить социологам, которые в течение нескольких месяцев пережевывают данные против Марин Ле Пен, то победа на выборах была обеспечена любому кандидату", - пишет по-французски RT (Rossia Today), главное средство массовой информации, призванное доносить точку зрения России до внешнего мира", - говорится в статье.

"Они заслужили Макрона" - под таким заголовком публикует комментарий таблоид "Комсомольская правда". "Французы выбрали резинового Макрона и теперь будут страдать в аду глобализации", - передает корреспондентка. - За несколько часов до начала празднования 9 мая, когда в России отмечают победу во Второй мировой войне, газета подает реплику: "Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат".

"В любом случае, на выборах во Франции победила женщина. Этой женщиной является Меркель..." - так отреагировал в своем аккаунте в Twitter сенатор Алексей Пушков, владеющий французским. По мнению Москвы, успех бывшего министра экономики прежде всего связан с его настроем против "Фрекзита", говорится в статье.

Победа Эммануэля Макрона "была предсказуема и закономерна, особенно в условиях когда для достижения такого результата были брошены все пропагандистские ресурсы не только во Франции, но по всей Европе", заявил Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, которого цитирует агентство "РИА Новости". И подчеркнул: "Это было голосование скорее не за Макрона, а против возможного повторения сценария Brexit в Пятой республике".

"За двое суток до голосования нападки на Макрона в российской прессе проводились с усиленной злобой, - свидетельствует журналистка. - Так, 4 мая "Комсомольская правда", не колеблясь, описывала будущего французского президента как "куклу Ротшильда", "типичного психопата", "человека с веселыми телячьими глазами", давая слово общеизвестному антисемиту Алену Соралю, представленному как "один из лучших аналитиков Франции".

"Конечно, Владимир Путин в ближайшие часы, как того требует обычай, отправит поздравительную телеграмму новому президенту Франции. Однако слова российского президента, который принял в Кремле кандидатку "Национального фронта" Марин Ле Пен в разгар президентской кампании, судя по всему, будут лишены теплоты", - пишет Мандро.

Его главный оппозиционер Алексей Навальный так встретил эту новость: "Спартак" - чемпион, Макрон - президент. Хороший день", - передает журналистка, поясняя читателям, что ФК "Спартак" стал чемпионом России.