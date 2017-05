8 мая 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Через пять лет после расправы антикремлевские протесты возобновляются "Прозападные либералы, жесткие националисты, защитники прав геев и другие противники Кремля собрались в центре Москвы в субботу, стремясь возродить протестное движение против президента Владимира Путина, имевшее широкую основу, но подавленное пять лет назад с помощью массовых арестов и суровых тюремных приговоров, - сообщает Эндрю Хиггинс в The New York Times. - Демонстранты скандировали единственное требование, которое объединяет их разрозненные идеологии: "Россия без Путина!". "Размахивая российскими флагами и черно-желто-белыми штандартами Российской империи, тысячи протестующих со всего политического спектра провели шумную, но благодушную демонстрацию в честь пятой годовщины жесткой полицейской расправы, завершившей месяцы протестов против Путина в 2011-2012 годах", - говорится в статье. "40-летний Навальный - самая харизматичная оппозиционная фигура России - не присутствовал на субботней демонстрации, которая была организована более старшим поколением критиков Кремля, такими как Лев Пономарев - активист-правозащитник еще в советские времена", - указывает Хиггинс. "Субботний протест, как и предыдущий, не представляет серьезной угрозы Путину, у которого высокий уровень поддержки, согласно опросам. Однако недовольство сигнализирует о возможной угрозе, поскольку Кремль готовится к президентским выборам, намеченным на март следующего года, и стремится удержать страну в состоянии политической дремоты. Путин еще не объявил, что будет участвовать в выборах, но мало кто сомневается, что он это сделает", - говорится в статье. Источник: The New York Times