8 мая 2017 г. Саймон Никсон | The Wall Street Journal Арктика: источник конфликта или территория сотрудничества? "В обычные времена встреча Арктического совета не привлекла бы к себе большого внимания", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Саймон Никсон. "Но во времена повышенной геополитической напряженности встреча, которая пройдет на этой неделе в Фэрбенксе, штат Аляска, имеет особое значение. Учитывая, что там должны присутствовать госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его российский коллега Сергей Лавров, мероприятие, начинающееся в среду, может иметь более масштабные стратегические последствия - как для Арктики, так и для всего мира", - говорится в статье. "Опасения относительно того, что Арктика может стать источником конфликта, росли в последние годы", - отмечает автор. Он напоминает о возросшей военной активности России в регионе, в том числе о расширении ее Северного флота, базирующегося в Мурманске, открытии старых советских военных баз и масштабных военных учениях в Арктике в прошлом году. "Тем не менее, Арктика пока не стала ареной для новой "большой игры" мировых держав. В отличие от других геополитических горячих точек, в Арктике нет серьезных территориальных споров", - отмечает Никсон. Ожидавшийся экономический бум в Арктике не материализовался, по мнению представителей деловых кругов, участвовавших в саммите "Арктический мост" (Arctic Bridge) в финском городе Киттиля на прошлой неделе. Сочетание падающих цен на нефть и западных санкций, лишивших российскую нефтяную промышленность доступа к технологиям и финансированию, по большей части остановили нефтегазовые поисковые работы, в особенности на шельфе, говорится в статье. "В реальности Арктика до сих пор была скорее местом сотрудничества, нежели конфликта. Задачей является сохранить ее в таком качестве", - считает Никсон. "Учитывая, что нормализация отношений Запада и России, как представляется, невозможна без разрешения кризиса на Украине, роль Арктического совета как форума для диалога может приобрести еще большую значимость в последующие годы - в особенности сейчас, когда председательство переходит к Финляндии, стране с собственным давним опытом в роли моста между Россией и Западом", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal