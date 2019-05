8 мая 2019 г. Мартин Чулов | The Guardian За последними бомбардировками в Сирии стоит стремление России и Турции закрепиться на новых территориях "По словам региональных дипломатов, возобновление бомбардировок на северо-западе Сирии, в результате которых 200 тыс. человек были перемещены и разрушены 12 медицинских центров, могло быть спровоцировано шагами, предпринимаемыми Россией и Турцией по укреплению своих зон влияния на фоне сворачивания семилетнего конфликта", - пишет The Guardian. "Обстрел в провинции Идлиб начался две недели назад и в последние дни усилился, что заставило спасателей говорить о "беспрецедентной гуманитарной катастрофе", - передает газета. - Атаки породили опасения о финальном, разрушительном столкновении в самом густонаселенном уголке Сирии - последней части страны, оставшейся вне контроля режима. (...) Нынешний блицкриг оживил перспективу давно ожидаемого наземного наступления на провинцию, где загнанному в угол населению - по меньшей мере, 3 млн человек - некуда бежать". "Однако два высокопоставленных дипломата полагают, что такой сценарий менее вероятен, чем ограниченная кампания, которая даст российским и сирийским силам точку опоры в Идлибе в обмен на то, чтобы позволить Турции расширить свою нынешнюю зону контроля дальше на восток", - говорится в статье. "(...)На фоне того, как боевые действия затихли в других частях страны, устремления обратились на Идлиб. Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре прошлого года договорились, что Москва и Анкара будут совместно осуществлять надзор за девятимильной демилитаризованной зоной между линиями повстанцев и режима, призванной разделить две стороны. Это соглашение было центральным элементом пакта об эскалации, благодаря которому в провинции сохранялась относительная стабильность до середины апреля. Его очевидный крах почти не вызвал критики со стороны Анкары, которая решительно поддержала элементы антиасадовской оппозиции в Идлибе и сделала ставку в северной Сирии, чтобы защитить свои собственные интересы", - пишет The Guardian. "Есть предположения о договоренности между Россией и Турцией и режимом, который мог бы отхватить часть буферной зоны до 25 миль в обмен на то, чтобы турки могли взять Тель-Рифаат", - сказал один дипломат. "Небольшой контролируемый курдами город Тель-Рифаат на севере Сирии издавна был целью турецких военных, которые в начале прошлого года вытеснили курдских боевиков из соседнего города Африн, - напоминает издание. - В воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай предположил, что Тель-Рифаат вновь оказался в поле зрения военных лидеров. Реагируя на нападение, в результате которого, как сообщается, был убит турецкий солдат в этом районе, Октай сказал: "Соглашение заключалось в том, чтобы мы остановились там [в Тель-Рифаате], но если эти нападения продолжатся, это может принять другую форму. В настоящий момент мы обсуждаем это с Россией". "Турки где-то там, - сказал дипломат. - Они, по крайней мере, знают о планах России. Лабиб ан-Нахас, политический активист, ранее связанный с руководством сирийской вооруженной оппозиции, сказал, что причиной атаки на Идлиб могут быть и другие факторы. "Последнее наступление со стороны России связано с двумя основными причинами, - считает он. - Они достигли реально труднопроходимой зоны в Астанинском мирном процессе ... и поняли, что нынешняя динамика не позволит России реализовать свое видение в Сирии". "Другая причина - быстрый развал и дезинтеграция режима Асада на всех уровнях: политическом, экономическом, социальном, военном и в последнее время даже в сфере безопасности. Россия знает, что окно возможностей для достижения устойчивых завоеваний в Сирии закрывается, и им нужно было скрыть нынешнюю ситуацию, в которой находится режим, с помощью этой атаки, надеясь на победу, которая могла бы перетрясти все в их пользу". Источник: The Guardian