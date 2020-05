8 мая 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times Российские олигархи берут инициативу в свои руки на фоне того, как местные системы здравоохранения не справляются "Когда этой весной пандемия коронавируса в России набрала обороны, сталелитейный магнат-миллиардер Алексей Мордашов позвонил четырем региональным губернаторам и призвал их ввести карантин в городах, в которых работают его предприятия, - пишет The New York Times. - Для Андрея Гурьева, наследника империи удобрений, ограничить въезд в два арктических города с населением 80 тыс. человек, где он руководит фосфатным рудником, было еще проще - его компания владеет аэропортом и местным горнолыжным курортом, который привлекает приезжих. "Мы их закрыли, - рассказывает Гурьев. - Решение было исключительно нашим". "Влияние российских бизнес-магнатов, известных как олигархи, ослабло в начале этого столетия, когда президент Владимир Путин консолидировал власть, превратив их из враждующих кланов в фантастически богатые семьи, зависящие от благосклонности Кремля. Теперь кризис коронавируса представляет для них еще один поворотный момент: это величайшая за многие десятилетия экономическая угроза в сочетании с огромным стресс-тестом для государства, которое делает возможным их богатство. Таким образом, олигархи с миллионами работников и десятками российских городов, зависящими от их предприятий, стали центральными фигурами в национальном ответе на пандемию", - отмечает The New York Times. "(...) Из-за того, что местные системы здравоохранения не справляются, многие олигархи направляют миллионы долларов собственных денег, а также логистические и снабженческие мощности своих компаний на борьбу с распространением болезни, одновременно призывая медлительные региональные власти действовать более решительно. В процессе они обнажают слабые стороны российского государства и то, насколько путинская система управления по-прежнему опирается на неформальные альянсы с влиятельными бизнес-магнатами. Глубина их карманов также позволяет олигархам пережить пандемию - в отличие от российского малого и среднего бизнеса - что означает, что их влияние будет расти в ближайшие годы", - говорится в статье. (...) Издание напоминает, что магнат металлургии Олег Дерипаска оплачивает строительство 3 центров лечения коронавируса в Сибири на 160 коек; Геннадий Тимченко, близкий союзник Путина, сообщил, что потратит около 17 млн долларов на поддержку благотворительных организаций, связанных с борьбой с коронавирусом, и закупит аппараты ИВЛ, компьютерные томографы и средства индивидуальной защиты для российских больниц; Владимир Потанин, считающийся самым богатым человеком в России, и его горнодобывающий гигант "Норникель" выделили около 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом; а Мордашов помог организовать карантин в Череповце, городе с населением более 300 тыс. человек, где в "Северстали" и на ее крупном сталелитейном заводе работает каждый четвертый житель трудоспособного возраста. "Мордашов сообщил губернаторам регионов, что им следует "как можно быстрее организовать ограничительные меры" и предложил помощь своей компании, отметил Александр Шевелев, генеральный директор "Северстали", передает The New York Times, добавляя, что компания передала полиции респираторы, поставила мобильные дома для карантинных КПП, привлекла сотрудников компании к участию в патрулях вместе с полицией, а ее программисты разработали сервис, позволяющий городу контролировать соблюдение карантина. "Компания сообщила, что закупила 20 аппаратов ИВЛ для городских больниц и предоставила корпоративное жилье для изоляции всех, кто прибывает в город. (...) По заявлению компании, она будет выдавать жителям, которые потеряли доход из-за кризиса, подарочные сертификаты в продуктовые магазины на сумму около 80 долларов на каждого члена семьи. (...) "Мы несем ответственность за социальную стабильность регионов, в которых мы присутствуем", - пояснил Шевелев. "Активное участие олигархов в борьбе с коронавирусом в России проливает свет на их неписаный контракт с Кремлем. Пребывание в милости Путина помогло им извлечь огромную выгоду из огромного богатства природных ресурсов России. (...) Но от олигархов также ожидается, что они откроют свои карманы, чтобы поддержать более широкие цели Путина (...). Фактически, олигархи, которые остались в бизнесе в России после прихода Путина, настолько тесно интегрировали свои операции с государством, что их иногда называют не частными предпринимателями, а руководителями подразделений более крупного предприятия, "Россия Inc", - говорится в статье. (...) "В марте владельцы Альфа-Банка, крупнейшего частного банка России, пожертвовали 13 млн долларов на борьбу с пандемией. (...) "В России бизнес-сообщество, особенно крупный бизнес, традиционно выполняет больше социальных функций, чем на Западе", - сказал Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка. "Но многие руководители обнаружили, что денежных пожертвований недостаточно, что подчеркивает слабость системы здравоохранения страны и выставляет в нелестном свете сдержанную реакцию российского правительства. 14 марта, когда российские чиновники все еще в значительной степени преуменьшали угрозу коронавируса, Дерипаска призвал правительство закрыть границы и ввести 60-дневный карантин. Пройдет более двух недель, пока общенациональная частичная блокировка вступит в силу. В удаленном арктическом городе Норильск роль лидера взял на себя "Норникель", горно-металлургический гигант Потанина - закупив тысячи наборов для тестирования, миллионы масок и 46 аппаратов ИВЛ для регионов, где он работает; перестав взимать арендную плату с десятков предприятий и увеличив пропускную способность интернета, которую он предоставляет операторам сотовой связи, обслуживающим город с населением 180 тыс. человек. (...)" "Одна из причин, по которой роль олигархов оказывается центральной в ответной реакции России, заключается в том, что около 10% населения живет в удаленных "моногородах", таких как Норильск, где доминирует один работодатель или отрасль, - подчеркивает газета. (...) В арктических моногородах Кировск и Апатиты Гурьев, магнат промышленности удобрений, попытался предотвратить вспышку, когда у человека, прилетевшего с Кубы, в марте был обнаружен коронавирус". Гурьев, говорится в статье, на самолете компании доставил в Апатиты 100 наборов для тестирования и специалиста, чтобы проверить контакты пациента. "Компания Гурьева "ФосАгро" также заявила, что закупила машины скорой помощи, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты для медицинских работников. В некоторых случаях, по словам Гурьев, государственный сектор не может действовать с необходимой срочностью - "для них это бюрократический процесс". "Для нас это решение день в день, часто это мое личное решение, - пояснил Гурьев. - Покупка этих тестов - я занимался этим лично. Я лично занимался СИЗ и ИВЛ, потому что все это нужно было сделать вчера". В написании статьи приняли участие Олег Мацнев и Эндрю Креймер Источник: The New York Times