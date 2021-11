8 ноября 2021 г. Райан Моррисон | Daily Mail Люди смогли бы выжить на Арракисе из "Дюны": ученые создали климатическую модель выдуманной пустынной планеты "Вполне возможно, что в пустынном мире Арракиса, изображенном в фильмах и романе "Дюна", могли бы обитать люди, согласно климатическому исследованию выдуманной планеты. Фрэнк Герберт написал "Дюну" в 1965 году, придумав богато детализированный мир Арракиса, малонаселенной пустынной планеты с температурой, достигающей 158 градусов по Фаренгейту (70 C), на которой не бывает естественных дождей и нет поверхностных водоемов. Используя эти детали, ученые-климатологи из Бристольского и Шеффилдского университетов создали модели, чтобы посмотреть, могут ли они поддерживать человеческую жизнь", - сообщает The Daily Mail. "Мы хотели выяснить, будут ли физика и окружающая среда такого мира соответствовать реальной климатической модели", - написали они в журнале The Conversation. (...) "Нам было очень приятно обнаружить, что Герберт изобразил среду, которая по большей части соответствует ожиданиям, - указали они, добавив, - Порой может потребоваться попридержать недоверие, но большая часть самого Арракиса действительно была бы пригодна для проживания". "Чтобы определить, насколько пригодным для жизни людей был бы Арракис, команда ученых начала с климатических моделей, используемых для прогнозирования погоды и климата на Земле. Затем им пришлось принять решение о физических законах, которые, скорее всего, действовали бы на Арракисе, и ввести данные обо всем, от гор до силы солнечного излучения. Затем можно было смоделировать климат и примерно спрогнозировать, какой будет погода в разное время года", - говорится в статье. "Мы решили сохранить те же фундаментальные физические законы, которые управляют погодой и климатом здесь, на Земле", - пояснили исследователи. (...) "Затем им нужно было представить подробности об Арракисе, используя как можно больше информации из романов и энциклопедии "Дюны". Эта информация включала топографию планеты и ее орбиту вокруг ее звезды - это третья планета от звезды и она движется "по существу по круговой" орбите, подобно Земле. "Форма орбиты действительно может повлиять на климат: посмотрите на длинные и нерегулярные зимы в "Игре престолов", - пояснили исследователи. "Наконец, мы дополнили модель информацией о том, из чего состоит атмосфера, - добавили они. - По большей части она очень похожа на то, что есть на Земле сегодня, хотя и с меньшим содержанием углекислого газа (350 частей на миллион против наших 417 частей на миллион)". Самая большая разница между Арракисом и Землей - это концентрация озона, которая на Земле составляет 0,000001 процента нижних слоев атмосферы. Однако на Арракисе она составляет 0,5%, что оказывает существенное влияние на климат, поскольку озон в 65 раз более эффективен в нагревании атмосферы, чем CO2". (...) "Климат Арракиса, описанный Гербертом, "в основном правдоподобен", заключили ученые. "В книгах звезда описывается как беспощадная, планета состоит из пустынных пустошей из песка и камня, но в полярных регионах климат получше. В полярных регионах, по направлению к городам Арракин и Карфаг, как говорится в книгах, климат считается более гостеприимным. Однако, как выяснила команда ученых, климатические модели не соответствуют этому описанию", - пишет издание. "В нашей модели Арракиса в самые теплые месяцы в тропиках температура достигает около 45 C (113F), тогда как в самые холодные месяцы она не опускается ниже 15 C (59F)", - указали они. "Эти условия похожи на земные, однако самые экстремальные температуры будут наблюдаться в средних широтах и полярных регионах - где, как утверждают книги, климат улучшается. "Здесь лето может быть жарким, до 70 C (158F) на песке", - установили ученые, да и зима будет столь же суровой: температура будет достигать - 40 C (-40F) в средних широтах и до -75 C (-103F) на полюсах". "Это противоречит интуиции, поскольку экваториальная область получает больше солнечной энергии. "Однако в модели полярные регионы Арракиса имеют значительно больше атмосферной влаги и высокий облачный покров, который способствует согреванию климата, поскольку водяной пар является парниковым газом", - сообщается в статье. "Другая сфера, в которой их модель отличается от описанной - это осадки. В книге говорится, что на планете никогда не бывает дождей, но климатические модели показали, что они могут выпадать в небольшом количестве, хотя они и могут быть ограничены более высокими широтами, случаться только в летние и осенние месяцы и только в горах и на плато. "В тропиках, а также в полярных широтах будут облака, варьируясь от сезона к сезону", - отметили ученые. "Также, согласно моделям, в северном полушарии не было бы полярных ледников, что противоречит описаниям в книгах, которые заставляют предположить, что они сохранялись долгое время в северном полушарии. Модель заставляет предположить, что летние температуры растопили бы любой полярный лед, а зимой не было бы снегопада, который восполнял бы ледяной покров ледников", - говорится в статье. "Чтобы определить, может ли человек выжить на поверхности этого вымышленного мира, исследователи предположили, что обитатели вселенной Дюны обладают такой же термостойкостью, что и современные люди. "Если это так, то, в отличие от книги и фильма, представляется, что наиболее пригодной для жизни областью будут тропики", - считают они. (...) Книги заставляют предположить, то большинство людей на Арракисе на самом деле живут в средних широтах, но, как показала климатическая модель, это было бы наиболее опасным. "В низинах среднемесячные температуры часто превышают 50-60 C (122-140 F), а максимальные дневные температуры даже выше этого". "Такие температуры смертельны для людей", - написали исследователи. "Гуманоидная жизнь на Арракисе, за пределами обитаемых мест, облачена в "дистикомбы", которые предназначены для того, чтобы сохранять прохладу для своего владельца. Также эти костюмы перерабатывают воду из пота, мочи и дыхания, обеспечивая питьевой водой в сухой среде. "Это важно, поскольку в книге сказано, что на Арракисе нет дождей, нет открытых водоемов и мало атмосферной влаги, которую можно использовать", - пишут авторы в The Conservation. "Дюна" была написана в 1965 году, за два года до того, как лауреат Нобелевской премии Сюкуро Манабэ опубликовал первую в мире климатическую модель. У Герберта также не было доступа к современным суперкомпьютерам, на которые полагалась команда ученых при разработке своей климатической модели Арракиса. "Учитывая это, мир, который он создал, выглядит удивительно последовательным шесть десятилетий спустя", - констатировали они. (...) Источник: Daily Mail