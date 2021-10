8 октября 2021 г. Чи Хуэй Линь и Хелен Дэвидсон | The Guardian Громкую музыку "танцующих бабушек" в Китае блокируют устройством, выводящим из строя колонки "Рано утром или днем в общественных парках и на площадях Китая собираются бабушки. Группы, состоящие в основном из женщин среднего и старшего возраста, переживших культурную революцию, уходят в угол местного парка или на спортивную площадку и танцуют в унисон под китайскую музыку. Громкую музыку. Эта традиция привела к тревожным противостояниям, и эту громкую музыку часто винят в нарушении спокойствия в жилых районах с высокой плотностью населения. Но многие жители слишком напуганы, чтобы противостоять этим женщинам", - передает The Guardian. "Дилемма танцующих бабушек побудила некоторых искать технические решения. Одно из них стало на этой неделе вирусным: устройство типа удаленного электрошокера, которое, как утверждается, способно отключить динамик с расстояния 50 метров. Отзывы о товаре положительные. "Внизу наконец-то стало тихо. Два дня бабушки думали, что их динамик не работает!" - написал один пользователь на Taobao, китайской версии eBay. "Отличное изобретение, с этим инструментом я теперь буду боссом в округе, - пишет другой. - Это не просто обычный продукт, это социальная справедливость!" "В Китае проживает около 100 млн танцующих бабушек. Общественные танцы позволяют пожилым женщинам, многие из которых живут одни или с более молодыми членами семьи, которых они сопровождают при переезде в города, социализироваться. Как сообщает South China Morning Post, они устанавливают прочные связи, часто вместе ходят в магазин и занимаются другой деятельностью, включая групповые инвестиции", - говорится в статье. (...) "Но соседи жалуются, что ситуация вышла из-под контроля: конкурирующие группы стараются включить свою музыку громче других на небольших территориях и задевают тех, кто пытается вмешаться. Вирусные видеоролики и сообщения зафиксировали, как группы спорят и борются с баскетболистами, чтобы занять площадку, или, в одном случае, как они ворвались на футбольное поле и остановили игру, чтобы потанцевать на поле, что вызвало ответные меры полиции и аресты", - пишет издание. "В 2019 году в городе Тяньцзинь были введены новые правила поощрения цивилизованного поведения, позволяющие полиции штрафовать танцующих бабушек на сумму до 500 юаней (56 фунтов стерлингов), если их музыка звучит слишком громко в общественном месте. Некоторые споры переросли в насилие. В Шицзячжуане соседи дают отпор бабушкам, выбрасывая на них вонючий тофу, краску и моторное масло, пока они танцуют. В одном из сообщений СМИ описывается, как житель высотного дома сбрасывал на них человеческие фекалии". (...) "Это проблема, связанная с историей, - говорит один китайский житель Гуйяна, не пожелавший назвать своего имени. - Многие пожилые люди считают, что весь Китай построен их поколением. У них абсолютный голос и статус. Мы, молодые люди, ничего не сделали и, конечно, не имеем права задавать им вопросы". "Электрошокер и другие устройства, продаваемые в интернете, являются частью развивающегося рынка товаров, которые помогают бороться с шумовым загрязнением, избегая при этом взаимодействия.(...) "Но не все так враждебно. В прошлом году одна группа в городе Ланьчжоу в Ганьсу нашла решение, которое делает всех счастливыми - они используют Bluetooth-наушники и устраивают собственную версию "тихой дискотеки", - заключает газета. Источник: The Guardian