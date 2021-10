8 октября 2021 г. Корреспондент | The Times of Israel Через 6 месяцев после второй дозы происходит выраженное снижение антител к коронавирусу, показало израильское исследование (...) "В исследовании, опубликованном в среду в журнале New England Journal of Medicine, приняли участие 5000 медицинских работников больницы "Шиба" в Израиле, которые находились под наблюдением в течение 6 месяцев после получения двух доз вакцины против Covid. В наблюдаемом периоде зафиксировано четкое и значительное снижение уровня антител IgG и нейтрализующих антител", - пишет The Times of Israel. "Исследователи сообщили о значительном падении уровня антител в течение первых 3 месяцев, за которым последовало более умеренное снижение в течение следующих 3 месяцев. Обычно у женщин вырабатывались более высокие начальные уровни антител, чем у мужчин, и поэтому через 6 месяцев они оказывались защищенными немного лучше", - говорится в статье. (...) "Исследование показало, что через 6 месяцев вероятность того, что молодая здоровая женщина утратит свою способность к нейтрализации патогена, составила 2,5%, а вероятность женщины старше 65 лет - 6%; у мужчин - 4% и 15% соответственно", - указывает автор публикации. "С другой стороны, для людей с иммунодефицитом шансы оказались намного хуже: 30% для женщин и 50% для мужчин (старше 65 лет), 18% для женщин и 24% для мужчин (до 45 лет)", - говорится далее. "Нам удалось построить модель, которая показывает вероятность наличия различных уровней антител для конкретных популяций, - заявила автор исследования профессор Гили Регев-Йохай, возглавляющая отделение профилактики и контроля инфекционных заболеваний в больнице "Шиба". - На основе этой модели мы можем попытаться оценить вероятность легкого или тяжелого заболевания в будущем... и определить необходимое лечение". "Как ни странно, исследователи обнаружили, что уровень антител у людей с избыточным весом, у которых, как правило, большая склонность к развитию серьезной формы заболевания, через 6 месяцев оставался выше, чем у других", - подчеркивается в публикации. Профессор Регев-Йохай сказала, что эти данные следует рассмотреть более подробно, и что они не обязательно указывают на то, что такие люди лучше защищены. "Снижение иммунитета к Covid-19 побудило Израиль через 6 месяцев после получения первых двух доз начать кампанию ревакцинации, направленную на усиление защиты", - резюмирует издание. Источник: The Times of Israel