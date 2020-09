Разрушители мифов о Меланье Трамп ставят под сомнение фантазию о "плененной принцессе"

"(...) После первоначального нежелания первой леди Меланьи Трамп переезжать в Белый дом - первые пять месяцев президентства мужа она провела в Нью-Йорке - она неожиданно превратилась в героиню для антитрамповского сопротивления, - пишет Financial Times. - Во время женского марша 2017 года в Вашингтоне, округ Колумбия, на следующий день после инаугурации Трампа, несколько протестующих несли плакаты с изображением первой леди и такими лозунгами, как Free Melania ("Освободите Меланью") и Melania: Blink Twice If You Need Help "Меланья, подмигни дважды, если тебе нужна помощь". В качестве доказательства того, что госпожа Трамп несчастлива в браке, были проанализированы и критически разобраны видеоклипы, запечатлевшие взаимодействия новой первой пары - натянутая улыбка, сменяющаяся гримасой; отдернутая рука, когда пара выходила из президентского самолета Air Force One. Для критиков президента образ Меланьи Трамп как плененной принцессой был неопровержим".

"Увы, это была иллюзия - по крайней мере, согласно двум неавторизованным биографиям первой леди, одна из которых написана репортером-ветераном The Washington Post Мэри Джордан, а вторая - Стефани Уинстон Волкофф, светской львицей из Нью-Йорка и бывшей подругой Меланьи. (...) Книги предлагают заглянуть за тщательно продуманный, хотя иногда и сбивающий с толку, фасад. (Вспомните куртку Zara с надписью I REALLY DON'T CARE, DO U? Она надела ее, отправляясь в изолятор для детей-мигрантов?)

"Куртка, как предполагает Уинстон Волкофф, содержала послание госпожи Трамп, адресованное СМИ, согласно беседе с писательницей, произошедшей вскоре после этого инцидента: она официально отказалась от попыток угодить прессе или другим своим критикам. "Они говорят, что я причастна, поэтому я работаю над рождественскими штучками. Кому какое дело до украшений? - как сообщается, сказала она. (Ее пресс-секретарь опроверг эту книгу, назвав ее "неправдивой").

"Вместе обе книги производят переоценку априорных представлений о Меланье Трамп, ее уровне влияния в Белом доме и ее браке. Например, именно Трамп подтолкнула своего мужа баллотироваться в президенты и выбрать Майка Пенса своим кандидатом на пост вице-президента, пишет Джордан. Она добавляет, что в то время как непричастные лица видели в откладывании переезда в Вашингтон доказательство разваливающегося брака, сама Меланья фактически использовала эту отсрочку как рычаг, чтобы добиться более щедрого пересмотра своего брачного договора для себя и своего сына школьного возраста".

"Авторы также отмечают тлеющее соперничество между Меланьей и старшей дочерью президента Иванкой, которую первая леди прозвала "принцессой", указывается в обеих книгах. Уинстон Волкофф подробно вспоминает тщательно продуманную схему рассадки гостей на церемонии инаугурации (которую она помогла организовать), чтобы госпожа Трамп могла скрыть свою падчерицу от прямого попадания в объективы камер.

(...) "Созданная ею голограмма оставляет столько неизвестного, что люди смотрят на нее по-разному", - пишет Джордан. Как признается автору один знакомый, "Я даже не знаю, ходит ли она в уборную". (...)

"(...) Эти две истории, вероятно, развеивают последние надежды критиков Трампа на то, что его супруга - это их тайный союзник. "Из этих книг мы узнаем, что она в значительной степени согласна с ним и его политикой", - указывает Кейт Андерсен Брауэр, автор трех книг о Белом доме и хроникер первых леди. Она отмечает, что еще в 2011 году Меланья Трамп защищала "биртеризм", теорию заговора, поддерживаемую ее мужем, о том, что бывший президент Барак Обама родился не в США".

"Кроме того, госпожа Трамп их уже предупредила. "Люди на самом деле меня не знают, люди думают и говорят обо мне что-то вроде: "О, Меланья, о, бедная Меланья, - рассказала она телеведущему Андерсону Куперу накануне выборов 2016 года. - Не надо меня жалеть". И на этом фронте кажется, желание первой леди, наконец-то, может быть исполнено", - заключает автор публикации Кортни Уивер.