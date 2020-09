8 сентября 2020 г. Уолтер Рассел Мид | The Wall Street Journal Россия и Китай подталкивают США и Германию ближе друг к другу, а не разъединяют их "Одно из самых больших опасений экспертов по поводу внешней политики президента США Трампа заключается в том, что, отталкивая ключевых союзников, таких как Германия, она дает Китаю и России возможность разделять Европу и США. Однако хотя трансатлантическое напряжение усилилось с 2016 года и общественное мнение в ключевых европейских странах обернулось резко против американского президента, едва ли есть признаки того, что Россия или Китай эффективно извлекают выгоду из этого момента", - пишет The Wall Street Journal. "Как раз наоборот. Китай и Россия не только не разрывают связи между США и Европой, но, похоже, и укрепляют их. Отравление Алексея Навального - главного политического соперника Владимира Путина - настолько возмутило немецкую общественность, что на канцлера Ангелу Меркель с новой силой оказывается давление с требованием закрыть скандальный проект газопровода "Северный поток - 2". Очевидно, Москва готовится значительно усилить поддержку борющегося белорусского лидера Александра Лукашенко, даже в то время, когда европейцы приветствуют мирные публичные протесты против его правления", - пишет автор публикации Уолтер Рассел Мид. "Китай, похоже, еще больше пытается сделать себя непопулярным в Европе. Появление все более ужасающих подробностей о том, как Китай обращается с уйгурами, о репрессиях Пекина в Гонконге и его угрозах Тайваню взбудоражило мощное правозащитное лобби в Европе", - говорится в статье. (...) "Разрыв между основными европейскими странами и Китаем на прошлой неделе заметно увеличился: Франция призвала к европейским усилиям по развитию собственной технологии 5G вместо того, чтобы полагаться на Huawei, а Германия приняла "Индо-Тихоокеанскую" стратегию, которая снизит ее зависимость от Китая (...)", - отмечается в публикации. "Эти события позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, ни Китай, ни Россия не готовы сделать все, что угодно, чтобы разделить Европу и Вашингтон. Отчасти это связано с тем, что (...) Европа требует высокой цены за свою поддержку. Чтобы соответствовать европейским требованиям по всем вопросам от климатических изменений до прав человека, Пекину или Москве потребовалось бы провести изменения, которые ни та, ни другая страна не готова или, возможно, не может совершить", - указывает обозреватель. "Во-вторых, - продолжает он, - трансатлантический альянс останется объединенным той же мощной силой, которая создает многие международные связи: ощущением общей угрозы. Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин не любили и не одобряли друг друга, но они работали вместе из-за взаимного страха перед нацистской Германией. Меркель не любит Трампа и это взаимно, но оба могут видеть превалирующий общий интерес. (...) Альянс скрепляет не дипломатический такт". "В-третьих, (...) автократические правительства настолько привыкают к запугиванию и устрашению своих граждан, что не могут понять, насколько контрпродуктивной может быть такая тактика, если применять ее же за границей. Дома критиков авторитарного режима легко запугать; заставить подчиниться иностранные правительства не так легко". "Наконец, есть несколько менее обнадеживающее наблюдение, что и Россия, и Китай в настоящий момент чувствуют себя относительно нестесненными. Пока США поглощены предвыборной политикой и внутренней поляризацией, а Европейский Союз все еще разделен и медлителен, ни Москва, ни Пекин, похоже, не опасаются последствий своего безрассудного поведения. До конца 2020 года может произойти еще несколько неприятных сюрпризов", - предполагает журналист. "Все это говорит о том, что (...) Китай и Россия подталкивают большую часть остального мира к оборонительному альянсу", - заключает Уолтер Рассел Мид. Источник: The Wall Street Journal