9 апреля 2019 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Россия все более чувствует себя как осажденная крепость "В октябре 1998 года суд в Санкт-Петербурге начал слушания по делу в отношении Александра Никитина, отставного российского военно-морского офицера, который предупредил мир об экологических опасностях разлагающегося атомного подводного флота на крайнем севере России. За сотрудничество с норвежской экологической организацией по докладу о ядерной безопасности Никитин был обвинен в "разглашении государственной тайны". Он стал первым в постсоветской России человеком, которого Amnesty International назвала узником совести, - пишет Владимир Кара-Мурза на страницах The Washington Post. - Во главе обвинения против Никитина стояла Федеральная служба безопасности, или ФСБ, главный внутренний преемник России КГБ, и ее недавно назначенный директор - петербуржец по имени Владимир Путин". "(...) История Никитина, по крайней мере, имела счастливый конец: после напряженного судебного процесса он был оправдан по всем пунктам обвинения. Это была все еще Россия Бориса Ельцина, где парламент был местом для дискуссий, где СМИ могли критиковать правительство и где суды могли выносить решения по закону, а не по телефонному звонку. Приговор по делу Никитина был вынесен 29 декабря 1999 года. Через два дня Путин, человек, который направлял обвинения против Никитина, стал исполняющим обязанности президента России", - пишет автор публикации. "Из всех аспектов, в которых правление Путина преобразовало страну, пожалуй, наиболее тревожным является подпитываемая государством паранойя. Она была также самой вездесущей характеристикой организации, где Путин провел свои годы становления, КГБ. В путинской России оппозиция правительству приравнивается к предательству страны - в чем обвиняли Никитина, когда он публиковал свой доклад. Путин, по его собственным словам, рассматривает политических оппонентов как "национал-предателей", которые "шакалят у иностранных посольств". Их цель, согласно его мировоззрению (...),не в том, чтобы улучшить жизнь в стране, а в том, чтобы продвигать интересы своих иностранных кукловодов", - пишет Кара-Мурза. Автор приводит слова главы российских вооруженных сил генерала Валерия Герасимова о "пятой колонне" и том, что Соединенные Штаты используют "цветные революции" и "мягкую силу", чтобы свергнуть правительства, которые им не нравятся. "Генерал лишь вторил словам своего главнокомандующего. Выступая на ежегодном заседании коллегии ФСБ, Путин заявил, что иностранные спецслужбы активизируют работу "на российском направлении" и заявил, что только в 2018 году его бывшие коллеги разоблачили почти 600 иностранных разведчиков и их агентов внутри страны. Кремлевский лидер призвал свои службы безопасности быть еще более активными, в том числе "повысить безопасность национальных информационных ресурсов". "Эта работа уже началась", - пишет Кара-Мурза, указывая на принятый ранее в этом году российским "послушным парламентом" законопроект, который отключит российский интернет от всемирной сети; на новый российский закон, вступивший в силу в конце марта, который налагает существенные штрафы и сроки административного заключения на всех, кто выражает "явное неуважение" к правительству. "Закон уже был применен в Ярославле, где чиновники потребовали от местных СМИ удалить сообщения о непристойных антипутинских граффити", - напоминает автор. "Это не первый раз, когда российские власти пытаются "научить народ родину любить", "по привычке перепутав родину и себя", сказал Лев Шлосберг, один из немногих региональных оппозиционных законодателей в России, когда он представлял символический законопроект, который должен наказать чиновников за неуважение к правам и свободам граждан. "Все предшествующие попытки закончились не то что неудачей... но крахом государства, которое решило научить народ любви к себе. (...) Где теперь Российская Империя? (...) Где теперь Советский Союз? (...) российские власти ничего не поняли и ничему не научились". Источник: The Washington Post