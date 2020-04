9 апреля 2020 г. Эндрю Рот | The Guardian "Перестаньте ждать Путина": российский президент отошел на задний план в кризисе "Владимир Путин отошел на задний план в борьбе со вспышкой коронавируса в России, работая удаленно из своей резиденции в Подмосковье и делегируя полномочия, которые он аккумулировал в Кремле на протяжении поколения", - пишет The Guardian. "Строгие карантинные меры и закрытие границ были введены доверенными помощниками, в том числе мэром Москвы Сергеем Собяниным и новым премьер-министром Михаилом Мишустиным, и чиновники проводили параллельные усилия по сдерживанию вируса и его экономических последствий", - говорится в статье. "Между тем Путин в основном сосредотачивался на смягчении финансового удара по россиянам во время телеконференций или транслировавшихся по телевидению речей из пустого офиса, места, из которого сложно производить впечатление управления кризисом, которое он, похоже, хотел передать другим, - пишет The Guardian. - Это необычное положение дел в России, где политические решения исходят из центра, и где простые россияне также примиряются со скудными запасами медицинских масок, растущими экономическими проблемами и простой монотонностью жизни на карантине. Бизнес шумно требует дополнительной государственной помощи, в том числе высвобождения финансовых резервов России". "Перестаньте ждать, что какой-то мифический Путин вас спасет, - сказала Евгения Альбац, редактор независимого журнала New Times, когда в передаче на популярной радиостанции "Эхо Москвы" на этой неделе ее спросили о помощи. - Только сами". "Путин избегал публичных мероприятий с конца марта, в дни после того, как он надел желтый защитный костюм, чтобы посетить главную больницу Москвы для пациентов с коронавирусом, - напоминает газета. - Находясь там, он пожал руку и поговорил с главврачом, у которого позже было диагностировано это заболевание. Кремль заявил, что Путин не болен и работает удаленно, но эта встреча подняла вопросы о том, находится ли президент России также на самоизоляции, как и другие лидеры, такие как Ангела Меркель и Джастин Трюдо". "В среду Путин выступил с публичной телевизионной речью, призывая к выплате премий медсестрам и врачам, ухаживающим за пациентами с COVID-19, и назвал следующие две-три недели "решающими" в борьбе России с этой болезнью. Призвав россиян к объединению, Путин сравнил борьбу страны с коронавирусом с битвами с врагами в X и XI веках - оригинальный выбор, который заставил многих россиян искать информацию в интернете", - пишет автор публикации Эндрю Рот, цитируя слова президента о печенегах и половцах. (...) "Призыв к единству прозвучал в важный момент, так как предыдущие обращения не возымели должного эффекта. После того, как он объявил о "нерабочей неделе" в конце марта, россияне высыпали на шашлыки в местные парки, вынудив мэра Москвы ввести жесткий режим самоизоляции, подчеркивая, что это не отпуск", - отмечает издание. "Другие сообщения Кремля о деятельности Путина были еще более странными. Сообщив прессе, что Путин работает дистанционно и не обменивается рукопожатиями, Кремль в понедельник обнародовал видео, на котором президент принимает двух министров в Кремле и начинает встречу с крепкого рукопожатия. Трое мужчин ни разу не упомянули коронавирус во время встречи, что вызвало слухи о том, что это видео было снято ранее, а затем выпущено на этой неделе (...)", - сообщается в публикации. "Выступление Путина по телевидению в среду, когда он прямо призвал глав регионов разработать новые меры по оказанию помощи россиянам, может указывать на то, что он планирует более практичный подход к кризису. Аналитики отмечают, что подход Путина отражает ситуацию в некоторых других странах, где местным чиновникам поручено реализовывать жесткие правила, а центральное правительство обеспечивает экономический стимул. Такой подход ограничит подверженность Путина непопулярным решениям и сохранит его общественную поддержку", - подчеркивается в статье. "Есть и другая возможность, указывает Татьяна Становая, российский политический аналитик и глава аналитической компании R.Politik: Путин просто не воспринимает решение вопроса с вирусом как часть президентской работы. К сожалению, добавляет она, госмашина "разучилась действовать самостоятельно". "Президент ждет от подчиненных эффективности, но те, лишенные политической субъектности и привыкшие исполнять чужие решения, разучились генерировать собственные", - отметила она в статье, публикуемой Московским центром Карнеги. Источник: The Guardian