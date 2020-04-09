В Сибири загадочный центр "Вектор" напал на след вакцины

"(...) Гонка за вакциной против COVID-19 идет полным ходом, и Россия намерена ее выиграть. (...) Российские специалисты удваивают свои усилия, надеясь в течение нескольких месяцев произвести средство для эффективного лечения нового коронавируса. Между российскими экспертами и их американскими и европейскими коллегами, которые также активно занимаются решением этой задачи, возникло соревнование, напоминающее былое соперничество времен холодной войны", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"На переднем крае в этом соревновании находится лаборатория, унаследованная от СССР и расположенная недалеко от Новосибирска, в Сибири. Единственный в своем роде и долгое время остававшийся секретным центр под названием "Вектор" первоначально создавался для подготовки к бактериологической войне, о нем имеется мало информации", - говорится в статье.

"Во вторник Ринат Максютов, генеральный директор этой лаборатории, официально государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", объявил о том, что уже к 29 июня с тремя потенциальными вакцинами можно будет перейти к первой фазе клинических исследований на 180 добровольцах. Этим исследованиям будут предшествовать ускоренные испытания на лабораторных животных, заявил глава "Вектора" после селекторного совещания в форме видеоконференции с Владимиром Путиным", - отмечает автор статьи.

"(...) По его словам, исследователи до конца апреля проведут "доклинические исследования" на "перспективных прототипах вакцин". Это должно позволить разработать готовые к употреблению правильные дозировки, которые будут испытаны на кроликах, мышах и других животных, а затем на людях. Также, по словам Максютова, "Вектор", который уже произвел десять вакцин, располагает технологиями и опытом, позволяющими минимизировать предварительные этапы доклинических исследований, что дает надежду на принятие надежных мер по борьбе с коронавирусом в течение несколько месяцев", - передает журналист.

"Расположенный в 30 км от Новосибирска сверхзащищенный центр "Вектор" окружен высокими бетонными стенами с колючей проволокой и охраняется камерами наблюдения. На редких фотографиях из этого места изображаются ученые в костюмах высокой степени защиты, похожие на одежду космонавтов. Как бывший центр по разработке биологического оружия советской эпохи, "Вектор" является одной из двух научных структур в мире, имеющий запасы вируса натуральной оспы (другая структура находится в Атланте, в Соединенных Штатах), еще в нем есть коллекция штаммов страшного вируса Эбола", - пишет Le Figaro.

"(...) В сентябре прошлого года в центре "Вектор" произошел взрыв и пожар. В результате аварии, вызванной взрывом и последующим возгоранием газового баллона, официально пострадал только один человек. Тем не менее, это событие возродило опасения по поводу заражения, что было немедленно опровергнуто Роспотребнадзором, - напоминает Барлюэ. - Из-за своей скандальной репутации окруженная тайнами лаборатория "Вектор" продолжает порождать слухи. Российский блогер Александр Торн во вторник в своем аккаунте Twitter заявил о том, что против него возбуждено уголовное дела о распространении "заведомо ложной информации" после публикации 2-минутного сатирического видео, в котором он утверждает, что коронавирус был создан в знаменитой сибирской лаборатории".

"Интернет-пользователь объяснил, что, наоборот, в своем видео пародийного характера он хотел высмеять теорию заговора, распространяемую в России с момента появления вируса, в частности, ту, которая утверждает, что эпидемия COVID-19 началась со взрыва на "Векторе"... Проблема довольно острая. В марте Россия приняла закон, предусматривающий суровые наказания, вплоть до 5 лет лишения свободы, за распространение ложной информации о коронавирусе", - напоминает Ален Барлюэ.