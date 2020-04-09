Путин заявил о своем возвращении

"Россияне удивляются своему президенту. В борьбе с пандемией он проявлял мало амбициозности. Теперь он хочет исправить это впечатление", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Конечно, постоянно находиться в четырех стенах "муторно и тошно", сказал российский президент в среду во время короткого телевизионного обращения касательно пандемии коронавируса. Но выбора сейчас нет, Россия, по его словам, не раз проходила через другие испытания, "и печенеги ее терзали, и половцы", со всем страна справилась".

"Но прошла уже тысяча лет с тех пор, как племена печенегов и половцев были проблемой для Древней Руси, в этом смысле это было шуточное сравнение. Но еще более странным было то, что мини-обращение Путина было вплетено в онлайн-трансляцию видеоконференции с правительством и губернаторами, так что зритель не знал наверняка, обращаются ли сейчас к нему или к чиновникам, которые смирно сидели в своих кабинетах. Что значило это странное выступление?", - задается вопросом автор статьи Кристиан Эш.

"Это была корректировка. Нужно было показать то, чего люди уже давно ждали от Путина: лидерские качества", - говорит политолог Татьяна Становая".

"С тех пор, как эпидемия коронавируса достигла России, президент странным образом кажется отрешенным. (...) Даже когда он брал слово, казалось, что он предпочел бы вообще не иметь дела со всем этим кризисом. Ответственность он переложил на остальных - губернаторов, правительство, предприятия", - говорится в статье.

"Следствием стала волна негативной реакции - например, на выступление Путина неделю назад, когда он объявил весь апрель нерабочим с сохранением заработной платы, не сказав при этом, откуда компаниям брать деньги, чтобы ее выплачивать".

"Кризис с самого начала застал Путина врасплох, - отмечает издание. - Он перечеркнул крупные политические планы, которые были у Путина на эту весну: во-первых, он хотел в рамках народного голосования утвердить для себя еще два срока в Кремле. И, во-вторых, он хотел отпраздновать 75-ю годовщину победы над гитлеровской Германией с многочисленными иностранными гостями. Это объясняет то, почему Путину было так тяжело найти четкий курс во время коронакризиса".

"Теперь же коронакризис ставит перед чрезмерно сложной задачей не только Путина, но и политиков по всему миру. Особенность России состоит в том, что здесь он изменил и политическую сцену. В лице Путина за кулисами исчезло, так сказать, главное действующее лицо - и интересно, кто теперь восполняет этот пробел. Это не премьер Михаил Мишустин и его правительство, как в сущности стоило ожидать. Это мэр Москвы Сергей Собянин, настоящий бюрократ без всякой политической харизмы, но с влиянием и уникальной для России, хорошо укомплектованной администрацией".

То, что президент возложил ответственность на губернаторов, "целесообразно с учетом территории и многообразия России, но абсолютно не подходит к прежней путинской стратегии", считает Эш. "Он годами лишал власти самостоятельных региональных политиков и заменял их послушными молодыми технократами. Образовалась система, в которой едва ли можно делегировать ответственность. "Так как они привыкли исполнять чужие решения, они давно разучились принимать их самостоятельно", - комментирует Становая. Россия является федерацией лишь на словах, но в политике это высокоцентрализованная страна".

"Но почему Путин не использует момент, чтобы проявить себя и взять на себя руководство? Почему он уклоняется от одной из крупнейших проблем, стоявших перед ним за 20 лет власти?", - задается вопросами издание.

"Путин патологически не любит сообщать своему народу плохие новости", - пишет политолог Владимир Пастухов. Это, по его мнению, ахиллесова пята путинской системы. Поэтому Путин ограничился тем, что подарил работникам выходные, в то время как его подчиненные вводили запреты на передвижение".

"У Становой есть другое объяснение. Путиным, по ее мнению, движет не страх, а "геополитическая спесь": "Отправить Трампу самолет с помощью или медицинское оборудование в Италию - это для Путина большая политика. Это уровень президента. А решать, кто какой карантин будет соблюдать и как будет наказываться его нарушение - это будничные вопросы для молодняка".

"От этого страдает образ президента в глазах общественности. Хотя Путина и показали по телевидению по время визита в современнейшую инфекционную больницу в Москве, (...) а близкий к Кремлю политолог ликовал, что Путин не боится вируса, он, очевидно, боится тратить бюджетные деньги на смягчение трудной финансовой ситуации. При этом Россия в сущности хорошо подготовлена: благодаря экспорту газа и нефти, а также осторожной фискальной политике она накопила около 150 млрд долларов в Фонде национального благосостояния. Но его Путин, по-видимому, хочет приберечь, так как падение цены на нефть обременит российский бюджет. Поэтому в разгар коронакризиса он даже анонсировал новые налоги и сборы, в том числе на проценты по вкладам".

"В то же время своим выступлением перед губернаторами и гражданами Путин хочет показать, что держит бразды правления в своих руках. И если и не всему народу, то хотя бы российским врачам он пообещал щедрые надбавки на ближайшие три месяца", - пишет Der Spiegel.