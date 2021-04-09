Сможет ли российский режим выжить без Путина?

"В понедельник, 5 апреля, Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться на два новых срока. Адриан Дезюэн, эксперт по проблемам международной дипломатии и безопасности и автор книги "Атлантистская Франция, или крушение дипломатии" (издательство Cerf, 2017), в интервью Le Figaro утверждает, что это означает укрепление власти президента России и в то же время ставит вопрос о выживании путинского режима в тот период, когда он уйдет в отставку".

"(...) Путин сохраняет удобную свободу маневра по отношению к своим международным партнерам, которые, со своей стороны, всецело заняты промежуточными выборами или своим собственным переизбранием. Этим законом президент России дает им мощный сигнал: в ближайшие годы им снова придется рассчитывать на него. Парадоксально, но в этом также отражается образ президента, который не способен организовать переходный период, и даже лидера, который не может выпустить из рук власть; как будто его сильная личность неотделима от судьбы России", - считает Дезюэн.

"(...) Пусть Путин является президентом России более 20 лет, но он не вечен. Его старение приведет к сильной политической турбулентности и борьбе между его наследниками и его противниками в такой стране, которая известна своими революционными потрясениями. Я склонен думать, что политик уровня Путина встречается только раз в столетие. По окончании своего мандата Путин будет иметь более долгую политическую жизнь, чем Сталин! Остается вопрос: сможет ли путинская демократия пережить его политическое исчезновение?" - задумывается он.

"(...) Поскольку европейские страны более или менее согласовали свою позицию с позицией Соединенных Штатов, последние должны будут последовать за Джо Байденом в его крестовом походе за демократизацию России. Однако дворцовый переворот остается маловероятным, а возвращение Навального и его видео о вилле президента было не чем иным, как бурей в стакане воды", - полагает собеседник издания.

"(...) Последний телевизионный обмен мнениями между Джо Байденом, назвавшим Путина "убийцей", и российским президентом, ответившим ему с иронией, незадолго до того, как американский президент неоднократно падал на трапе своего самолета, задали тон на долгие годы", - предполагает Дезюэн.

"(...) Соединенные Штаты побуждают Украину к тому, чтобы возобновить отвоевание Донбасса и в определенной степени вновь поставить вопрос о Крыме. Американские военные не будут участвовать в интенсивном конфликте на передовой против российских военных. С учетом российских сил ядерного сдерживания последствия были бы слишком рискованными. Таким образом, украинская игра США является непрямой стратегией, которая предполагает материально-техническую и финансовую поддержку. С обеих сторон происходили передвижения войск, но не более того. В Москве тоже будут внимательно отслеживать замену украинского парка боевых истребителей", - поясняет собеседник издания.

"(...) Российский народ поддерживает политику своего президента, но все меньше и меньше. После окончания войны на Украине политологи-русисты обнаружили довольно очевидный феномен политического истощения. Молодое поколение, родившееся при Ельцине или Путине, не помнит беспорядка 80-х и 90-х годов. Вполне логично, что молодежь стремится к обновлению. Между тем, следует признать, что большинство россиян пассивно относятся к тому, как Путин осуществляет государственную власть. Эта стабильность, судя по всему, устраивает страну", - резюмирует Адриан Дезюэн.