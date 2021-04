9 апреля 2021 г. Редакция | The Washington Post Путин снова грозит войной Украине. Запад должен быть готов ответить "Владимир Путин сталкивается с растущим общественным недовольством по поводу застойной экономики России и плохой ответной реакции на коронавирус. Он был сконфужен набравшим 115 млн просмотров видео на YouTube о дворце, который он построил для себя, и был уязвлен тем, что президент США Байден назвал его "убийцей". Приближаются парламентские выборы, намеченные на сентябрь, и, как показывают независимые опросы, только 27% говорят, что проголосуют за его правящую партию, а 41%, что является рекордным показателем, не хочет, чтобы он баллотировался на новый президентский срок", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "Поэтому Путин обращается к знакомой отвлекающей тактике - нагнетанию напряженности до уровня чуть ниже точки кипения в отношениях с соседней Украиной и ее прозападным правительством (...)", - предполагает газета, напоминая про нарушение соглашения о прекращении огня, заключенного летом прошлого года, и о том, что Россия направила тысячи регулярных военнослужащих для подкрепления и без того крупных контингентов вблизи границы с Украиной и в Крыму. (...) "Путин преуспел, по крайне мере, в привлечении внимания Запада", - констатирует издание: Европейское командование США повысило уровень готовности до "потенциально неминуемого кризиса", на прошлой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонили в знак поддержки Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подняли вопрос об Украине в ходе видеоразговора с Путиным на прошлой неделе; председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли тем временем позвонил своему российскому коллеге. В четверг Меркель снова разговаривала с Путиным, заявив о необходимости остановить наращивание военной мощи. (...) "И российские, и украинские аналитики скептически относятся к идее о том, что Путин начнет полномасштабную атаку; мрачное настроение его граждан не улучшится от потока военных потерь. Но он, возможно, хочет быстро расквасить нос украинским силам, после чего может потребовать от Зеленского пойти на политические уступки в обмен на новое прекращение огня. Он также может надеяться подорвать усилия Байдена по восстановлению американо-европейских отношений за счет обострения трансатлантических разногласий по Украине", - считает газета. "Западные правительства будут надеяться, что шквал их дипломатических усилий сдержит Путина - но они должны быть готовы и к тому, если этого не произойдет, - предупреждает редакция издания. - (...) Путину нельзя позволить использовать войну против Украины как способ спастись от усугубляющихся внутриполитических проблем". Источник: The Washington Post