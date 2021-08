9 августа 2021 г. Дэвид Сэнджер | The New York Times Атаки, приведшие к Гаванскому синдрому, по-прежнему остаются загадкой "В пятницу высокопоставленным помощникам президента США Байдена сообщили, что эксперты, изучающие загадочные болезни, поражающие десятки дипломатов, шпионов и членов их семей, все еще пытаются найти доказательства, подтверждающие ведущую теорию о том, что микроволновые атаки осуществляются российскими агентами", - сообщает The New York Times. "Этот доклад был сделан на необычной засекреченной встрече, созванной директором национальной разведки США Аврил Д. Хейнс, по словам нескольких высокопоставленных чиновников администрации, которые говорили на условиях анонимности. Целью встречи была оценка расследований и усилий по лечению жертв так называемого Гаванского синдрома - необъяснимых головных болей, головокружения и потери памяти, о которых сообщали многие чиновники Государственного департамента, сотрудники ЦРУ и их семьи", - говорится в статье. (...) В настоящий момент действуют две отдельные целевые группы, одна из которых расследует причины и возглавляется ЦРУ, а другая сосредоточена на поиске коммерческих технологий, которые могли бы обнаруживать или блокировать атаки, говорится в статье. "Тема пятничного заседания Объединенного совета разведывательного сообщества была подтверждена в воскресенье вечером Тимоти Барретом, помощником директора национальной разведки по стратегическим коммуникациям. (...) На встрече присутствовали госсекретарь Энтони Дж. Блинкен, генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд, директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс и глава ФБР Кристофер А. Рэй", - сообщает газета. (...) "Представители администрации Байдена говорят, что они были шокированы тем, насколько дезорганизованной была реакция правительства в последние четыре года, отчасти потому, что у ведомств не было централизованного способа обмена информацией об эпизодах, а также потому, что многие из целей были сотрудниками разведки, чьи имена и местонахождение не могли раскрываться. В исследовании причин, проведенном Национальной академией наук в декабре 2020 года, содержится вывод, что, скорее всего, причиной были микроволновые атаки, но чиновники администрации Байдена говорят, что у группы не было доступа к секретной информации", - сообщается в статье. (...) "На встрече, созванной Хейнс в пятницу, группы экспертов сообщили, что основная теория по-прежнему заключается в том, что микроволновые лучи были нацелены на правительственные здания и жилые дома либо в рамках шпионской операции, либо в качестве преднамеренной попытки нанести удар по американским чиновникам изнуряющим, невидимым и трудно отслеживаемым оружием. "Возможно, это началось как шпионская деятельность, которая превратилась в скрытое средство атаки", - заметил один чиновник, знакомый с ходом расследования. Чиновник отметил, что микроволновая технология использовалась американскими противниками на протяжении многих лет, чтобы попытаться воссоздать документы, обнаруживая излучение пишущих машинок, а затем компьютерных клавиатур, а затем и для перехвата сообщений по мобильным телефонам", - указывает издание. "Но досадно то, что до сих пор нет окончательного вывода, - сказал чиновник, - который позволил бы президенту указать на русских, как он это делает в случае кибератак". (...) Это "реально и серьезно", сказал в интервью Уильям Бернс. По его словам, только несколько держав обладают технологиями и возможностями для проведения атак по всему миру - с момента появления первых сообщений о происшествиях на Кубе они варьировались от Европы до Китая и Вашингтона, но Бернс не сказал, что ответственность за них несет правительство Владимира В. Путина, подчеркивается в статье. "Может быть, но я, честно говоря, не могу - и не хочу делать предположений, пока мы не сможем прийти к окончательным выводам, кто это может быть, - сказал Бернс. - Но есть несколько возможностей". "Расследования связывают некоторые сообщения с другими причинами. Этой весной, например, американские военнослужащие, действующие в Сирии, подозревали, что внезапное заболевание могло быть вызвано российским самолетом, который мог направить на них микроволновое излучение; Позже было установлено, что у них было пищевое отравление. Но те, кто проводил исследования жертв в других местах, пришли к выводу, что имеются доказательства черепно-мозговых травм, хотя и без удара, обычно связанных с сотрясением мозга", - говорится в публикации. (...) "Некоторые официальные лица подозревают, что наряду с Россией, за некоторые атаки может нести ответственность Иран, но при этом особое внимание уделяется Кубе, Китаю и другим странам. Тайна усугубляется тем фактом, что некоторые нападения были совершены на территории России и Китая, в том числе против сотрудника ЦРУ в Москве четыре года назад и против ряда сотрудников Госдепартамента в Гуанчжоу в Китае в 2018 году", - пишет The New York Times. "Говоря от имени Белого дома, высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Совет национальной безопасности "использовал широкий спектр научных и медицинских знаний как внутри правительства, так и за его пределами, чтобы исследовать несколько гипотез и выработать новый взгляд" на эпизоды, чтобы "защитить наших сотрудников и определить, кто или что несет ответственность". "По словам официальных лиц, одним из элементов этих усилий является разработка портативных датчиков, которые можно было бы широко распространять для обнаружения атак. Но трудно гарантировать, что датчики будут работать, сказал один чиновник, без какой-либо уверенности в том, что именно микроволны являются причиной необъяснимых заболеваний. И даже если они являются причиной, датчики должны улавливать сигналы в значительной части электромагнитного спектра", - указывает издание. В написании статьи принял участие Джулиан Барнс Источник: The New York Times