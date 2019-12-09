Россию отстранили на четыре года от участия в международных спортивных состязаниях из-за допинга, ее спортсменов пощадили

"(...) Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не дрогнуло: его исполнительный комитет, собравшийся в понедельник, 9 декабря, в Лозанне (Швейцария), единогласно проголосовал за отстранение России на четырехлетний период от участия в крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу", - cообщает Le Monde.

"Согласно рекомендациям Комитета по соответствию, сделанным в прошлом месяце, отдельным российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, если они докажут, что не были вовлечены в организованную допинг-систему, имевшую место в России до 2015 года - наподобие мер, принятых во время зимних игр в Пхенчхане в 2018 году. В соответствии с такими санкциями, Россия в течение четырех лет не сможет принимать чемпионат мира или быть кандидатом на проведение Олимпийских игр", - говорится в статье.

"(...) Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет 21 день для обжалования этого решения в Спортивном арбитражном суде, который, как ожидается, вынесет свое арбитражное решение перед Олимпиадой в Токио следующим летом. Нет никаких сомнений в том, что РУСАДА, учреждение, контролируемое Олимпийским комитетом России и Министерством спорта, будет обжаловать эту санкцию: в России только ее генеральный директор Юрий Ганус считает это наказание заслуженным. Но его реальная сила ограничена", - отмечает автор статьи Клеман Гийу.

"(...) Учитывая масштабы российского мошенничества и повторяющихся нарушений Москвы, несколько голосов призвали к полному отстранению российских спортсменовот соревнований, начиная с главы Американского антидопингового агентства Трэвиса Тигарта. Эти же наблюдатели утверждают, что, учитывая последние манипуляции России, будет невозможно определить, кто воспользовался, а кто нет плодами организованной допинг-системы. Таким образом, некоторые российские спортсмены, причастные к скандалу, смогут, несмотря ни на что, предстать на следующих Олимпийских играх", - пишет Le Monde.

"Для спортсменов дверь широко приоткрыта, однако с правовыми ограничениями: с учетом апелляции в Спортивном арбитражном суде, который должен провести дело в судебной инстанции в Швейцарии в первой половине 2020 года, лица, принимающие решения, должны применять санкции только к виновникам скандала, то есть к руководителям российского спорта", - отмечает журналист.

"Такая соразмерная мера воздействия получила одобрение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), традиционно выступавшего в интересах России, который дал согласие на такую же схему на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. После внесения изменений во Всемирный антидопинговый кодекс решения WADA являются обязательными для МОК", - резюмирует Le Monde.