Следующее десятилетие перевернет мировую экономику

"В следующем десятилетии в рейтинге важнейших экономик произойдут фундаментальные изменения, - сообщает немецкое издание Die Welt. - (...) Китай опередит США, и конкуренция обеих держав станет для мира испытанием на прочность. Одновременно возникнут новые центры силы в странах, на которые пока едва ли обращают внимание".

"На протяжении нескольких десятилетий США являются крупнейшей экономикой планеты. В прошлом году американская экономика оценивалась примерно в 20,5 трлн долларов, при этом ВВП Китая составлял около 2/3 от этой суммы. Впрочем, десять лет назад экономическая мощь Китая составляла менее 1/3 таковой США, Поднебесная растет значительно быстрее".

"Мы предполагаем, что в 2025 году Китай обгонит США", - говорит Людовик Субран, главный экономист холдинга Allianz. По мнению других, этот момент наступит несколько позже. Однако не позднее, чем на пороге 2030-х годов, Китай одержит победу. Согласно прогнозу крупного британского банка HSBC, ВВП составит там около 26 трлн долларов, в США, в свою очередь, только 25,2 трлн", - говорится в статье.

"Однако в прогнозе есть еще один неожиданный момент, ведь изменения коснутся и третьего места: не позднее, чем к 2030 году, Индия, занимающая сегодня седьмое место, обгонит Японию и Германию и окажется в тройке лидеров".

"Кластер быстро растущих и динамичных стран с переходной экономикой - Россия, Южная Корея, Мексика, Индонезия - в 2030 году будет также представлен в топ-10", - говорит Субран.

Впрочем, многое зависит от развития валюты, которая лежит в основе прогноза. Ревальвация американской валюты или падение валюты конкретной страны могут повлечь за собой значительные изменения, отмечает издание.

"Но независимо от того, как именно в итоге будет выглядеть рейтинг, ясно, что азиатская экономика растет быстрее, а старые индустриальные страны постепенно вытесняются с ведущих позиций".

Торговый конфликт между США и Китаем продолжается уже более года, фазы эскалации сменяются фазами разрядки. "За этим кроется, однако, принципиальный геостратегический конфликт, который будет занимать нас все десятилетие", - говорит Хайнц-Вернер Рапп, председатель управляющей компании Feri. По его словам, это будет продолжаться, даже если в следующем году Дональд Трамп не будет переизбран, а вместо него в Белом доме поселится демократ".

"В худшем случае это может означать, что мировая экономика будет разделена на две части", - опасается Рапп. С одной стороны будет находиться блок, в котором главенствующее положение занимает Китай, с другой стороны - блок во главе с США". Германия, по мнению эксперта, может оказаться между фронтами.

"В 2030 году экономическая мощь Германии составит лишь пятую часть экономической мощи Китая или США. Но Евросоюз в целом - даже без Великобритании - будет находиться примерно на том же уровне, что и оба государства, и тем самым точно войдет в тройку лидеров. Но для этого в Европе необходимо усмирять националистические силы", - передает Die Welt.