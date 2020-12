9 декабря 2020 г. Лоуренс Флетчер | Financial Times Братья Ананьевы сталкиваются с нарастающим давлением вокруг российского банка "В затянувшейся и все более сложной битве вокруг драматической национализации российского "Промсвязьбанка" нарастает напряжение, - пишет Financial Times, напоминая, что братья Дмитрий и Алексей Ананьевы бежали из России после того, как в 2017 году контроль над банком, который они основали и которым ранее владели, установил Центральный банк РФ, но не раньше, чем произошли довольно необычные транзакции с его активами, добавляет газета. "Алексей переехал в Великобританию, а Дмитрий уехал на Кипр. Российские власти выдали ордер на их арест и предъявили им обвинение в хищении около 1,6 млрд долларов. Адвокат Алексея заявил, что обвинения и ордер на его арест "абсолютно безосновательны". Дмитрий утверждает, что стал жертвой политически мотивированной национализации и не совершил ничего плохого. По словам братьев, генеральный секретариат Интерпола заявляет, что обвинения против Дмитрия и Алексея с его точки зрения имеют политический характер и они больше не являются объектами розыска Интерпола. Интерпол от комментариев отказался", - говорится в статье. "Судебное дело в Нидерландах на этой неделе может пролить дополнительный свет на то, что произошло в ПСБ, как известен банк, примерно во время его национализации. Это дело возбуждается некоторыми из преимущественно российских вкладчиков (включая владельца компании по производству удобрений и торговца вином), которые пытаются найти способ вернуть свои деньги после того, как они приобрели гарантированные ноты на 240 млн долларов, продаваемые ПСБ, по которым были допущены дефолты. У братьев есть сеть офшорных компаний по всему миру, и истцы указывают, что им было трудно определиться, куда подавать юридическую жалобу", - пишет FT. "Тем не менее, заявителям недавно помогла группа энтузиастов из числа немецких парламентариев и депутатов Европарламента. (...) Так как среди предполагаемых жертв есть, насколько известно, и немецкие вкладчики (...), немецкие политики написали письма президенту Европейской комиссии Урсуле фон ден Ляйен, канцлеру Великобритании Риши Сунаку, министру внутренних дел Великобритании Прити Патель, министру финансов Кипра Константиносу Петридесу, европейскому комиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, министру внутренних дел Нидерландов Кайсе Оллонгрену. И это еще не полный список. (...) К примеру, в сентябрьском письме депутата Европарламента Свена Шульце Сунаку поднимаются вопросы о происхождении денег, используемых для получения вида на жительство в Великобритании и на Кипре. Шульце попросил его предоставить доступ к информации, которую братья раскрыли в заявлении на получение вида на жительство в Великобритании, в том числе об источниках дохода, указанном для жен и детей братьев, и о проверке этого заявления", - сообщается в публикации. "Он также попросил главу кипрского минфина Петридеса рассмотреть заявление Дмитрия о получении визы на Кипр, которое было подано в рамках так называемого процесса "золотой визы". (...) Один из составителей писем, немецкий депутат Петер Бейер, сообщил FT, что теперь он требует "серьезного возврата уже выданных кипрским правительством золотых паспортов, поскольку такая практика явно противоречит общим интересам Европы". "Позиция Дмитрия заключается в том, что, в отличие от заявителей, которые скрывали источник своих денег, его заявление было основано на документах, проверенных кипрскими властями, и подтверждается его многолетним опытом работы в банковском секторе и тем фактом, что у ПСБ был филиал на Кипре. Адвокат Алексея заявил, что любые подобные опасения, высказанные немецкими политиками, представляются "вводящими в заблуждение и неточными", - говорится в статье. "Тем временем в России следователи недавно арестовали пять человек и объявили еще четверых в розыск в связи с предполагаемым выводом средств из "Промсвязьбанка", - передает газета. В Джорджтауне на Каймановых островах некоторые клиенты ПСБ подали иск в Большой суд в октябре. В иске, опубликованном на сайте суда, утверждается, что "нечестная схема [Дмитрия] обманным путем" переводила доходы от нот в его компании. Дмитрий, видимо, не получил уведомления об этом деле, отмечается в публикации. "А в Нидерландах некоторые держатели нот одержали потенциально значительную победу в августе, когда судья постановил, что можно допросить двух директоров голландской компании, принадлежащей братьям. Истцы надеются, что слушание, назначенное на эту неделю, поможет им показать, действовали ли директора в соответствии с указаниями братьев при проведении необычных сделок с акциями непосредственно перед национализацией ПСБ. Они надеются, что доказательства могут, в свою очередь, оказаться полезными при обращении в Высокий суд Великобритании с просьбой пересмотреть постановление о замораживании активов братьев. В прошлом году судья отклонил иск к английским компаниям братьев, постановив, что Англия - не та юрисдикция, и приказал выплатить замороженные деньги Дмитрию, а держателям нот - оплатить издержки". (...) На прошлой неделе, согласно информации газеты "Коммерсант", суд на Кипре вынес постановление об аресте глобальных активов братьев и их жен на сумму до 267 млн евро, говорится в статье. (...) "Дмитрий, бывший член верхней палаты российского парламента, оспаривает многие из высказанных обвинений и озвученных опасений. Его позиция, если говорит коротко, похоже, такова, что до вмешательства российского Центрального банка ПСБ имел прочную международную репутацию и что он стал жертвой политически мотивированной национализации. Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека, которую судья ЕСПЧ признал неприемлемой (в настоящее время, насколько известно, есть проблема с юрисдикцией). Однако отдельное заявление, ПСБ vs Россия, "находится на рассмотрении", заявили в ЕСПЧ", - передает FT. "Юридические представители Дмитрия заявили, что вопросы, связанные с национализацией ПСБ, являются предметом независимого судебного рассмотрения. "Мы ожидаем, что оно положит конец многолетним необоснованным обвинениям, которым с тех пор подвергся господин Ананьев". Адвокат, выступающий от имени Алексея, сообщил, что его клиент "никогда... не имел полномочий или возможностей влиять на транзакции" ПСБ или других структур. (...)". FT планирует "наблюдать за развитием событий", указывает издание. 