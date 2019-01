9 января 2019 г. Рейчел Уейнер, Спенсер С. Сюй и Розалинд Хендерман | The Washington Post Пол Манафорт делился сведениями об опросах в рамках президентской кампании 2016 года с российским коллегой, говорится в судебном ходатайстве "Пол Манафорт делился данными опросов в рамках президентской кампании 2016 года со своим коллегой Константином Климником, который, по данным ФБР, имеет связи с российской разведкой, говорится в судебном ходатайстве", - сообщает The Washington Post. "Эти сведения содержатся в ходатайстве, как представляется, непреднамеренно разглашающем детали, которые не должны были быть обнародованы. Также они указывают на тот способ, с помощью которого русские могли получить доступ к данным о президентской кампании Трампа", - пишет издание. "Бывший председатель кампании Трампа во вторник опроверг в судебном обращении, поданном его адвокатами, что нарушил условия своего соглашения о признании вины и о сотрудничестве со следствием, неоднократно солгав по этому и другим вопросам прокурорам, работающим на специального прокурора Роберта С. Мюллера", - говорится в публикации. "В своем опровержении на утверждения спецпрокурора о его нечестности Манафорт раскрыл детали диспута, значительная часть которого строится вокруг его отношений с Климником. Этот гражданин России, который начал работать в консалтинговой фирме Манафорта в 2005 году, обвиняется в том, что помогал своему бывшему боссу чинить препятствия расследованию Мюллером российского вмешательства в выборы 2016 года, - напоминает издание. - Предполагается, что Климник находится в Москве". Спецпрокурор утверждает, что Манафорт "лгал в вопросе о предоставлении информации Климнику касательно президентской кампании 2016 года", говорится в неотредактированной версии ходатайства. Кроме того, если верить тексту обращения, Мюллер также обвинил Манафорта, что тот солгал в вопросе о том, обсуждал ли он украинский мирный план с Климником во время кампании 2016 года. Юристы Манафорта указывают, что противоречия в заявлениях Манафорта прокурорам являются "непреднамеренными ошибками". Ранее, напоминает издание, "Климник сообщал The Washington Post, что во время кампании он поддерживал близкие контакты с Манафортом и встречался с ним в США в мае и в августе 2016 года". "Личный адвокат Трампа Майкл Коэн заявлял, что в январе 2017 года во время встречи в нью-йоркском отеле с одним украинским парламентарием и Феликсом Сатером, давним деловым союзником Трама, ему предоставили мирный план для Украины, дружественный России. Это предложение проложило бы путь для снятия Соединенными Штатами санкций с России, что является главной внешнеполитической целью Кремля. Манафорт в 2017 году заявил The Washington Post, что он "не играл никакой роли" в этом эпизоде", - передает газета. "В электронных письмах, о которых первой сообщила The Washington Post, Манафорт, который имел много долгов в тот момент, когда согласился работать на кампанию Трампа без оплаты, писал Климнику во время кампании, что он надеется использовать свое положение, чтобы "получить все". Он также просил Климника предложить частные брифинги о ходе кампании Олегу Дерипаске, российскому бизнесмену с тесными связями с российским президентом Владимиром Путиным, которому Манафорт должен был деньги. Пресс-секретарь Дерипаски заявила, что ему никогда не предлагали подобных брифингов и никогда не проводили их", - сообщается в публикации. Источник: The Washington Post