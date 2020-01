Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 9 января 2020 г. 9 января 2020 г. Генри Фой | Financial Times Поколение Путина: как молодые россияне смотрят на единственного лидера, которого они когда-либо знали "Александру Хазбиеву было всего пять лет, когда Владимир Путин впервые был приведен к присяге в качестве президента России. Закрытая церемония в начале нового тысячелетия ознаменовала подъем бывшего шпиона от нервничающего новичка до мировой известности. В мае 2018 года Александр, которому тогда было 24 года, присутствовал на самой последней инаугурации президента - помпезной телевизионной церемонии в Большом Кремлевском дворце, посвященной началу четвертого срока полномочий Путина. За два десятилетия, прошедших между этими двумя событиями, Путин превратился из неизвестного аппаратчика в одного из самых влиятельных людей в мире, а экономика России выросла более чем в шесть раз по сравнению с 2000 годом после массивных подпитываемых нефтью бумов и резких рецессий, - пишет Financial Times. - Страна вступила в ВТО, была исключена из "Большой восьмерки", вторглась в две соседние страны и провела у себя Чемпионат мира по футболу и зимнюю Олимпиаду. При Путине, которому сейчас 67 лет, сменилось четыре президента США и пять британских премьер-министров". "Мне кажется, нет такого периода времени, когда Путина не было, когда он не существовал", - говорит Александр, преподаватель университета, который живет в Санкт-Петербурге и получил свой билет на инаугурацию через пропутинскую "Сеть", молодежную организацию. "Я никогда на самом деле не думал об этой стране без него в качестве президента. Я убежден, что Путин как политик - это одно... но созданная им система всегда будет здесь, - говорит он. - Ну, это то, на что я надеюсь". "Александр не одинок. Поколение россиян - около 40 миллионов человек - родились или завершили полностью свое образование при политической системе, которая вращается вокруг одного человека. Поколение Путина, которое выросло при его режиме, сейчас достигает совершеннолетия. В течение последних нескольких месяцев Financial Times опросила почти 50 из них, все в возрасте от 18 до 25 лет, родом из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и других мест. Путинский Кремль стремился создать поколение, в значительной степени равнодушное к политике, путем подавления оппозиционных движений, медийной машины, наполненной пропагандой, и культа личности", - отмечает автор публикации Генри Фой. "Для десятков миллионов человек единственная смена руководства в их жизни была косметической - это обмен должностями, срежиссированный Путиным, который позволил ему править страной в качестве премьер-министра в период между 2008 и 2012 годами, прежде чем вернуться на пост президента. Его длительность управления страной уступает только 31-летнему правлению Иосифа Сталина во главе Советского Союза, в то время как его партия "Единая Россия" никогда не занимала менее 238 мест в национальном парламенте общей численностью 450 мест", - говорится в статье. "Почти все молодые россияне, которые побеседовали с Financial Times, признают, что путинским режимом им был навязан негласный контракт: социальная стабильность и экономический прогресс в обмен на бесцветную ограниченную демократию. Многие выражают поддержку и восхищение единственным лидером, которого они когда-либо знали. Другие протестуют против человека, который правил дольше, чем они живут на свете, и создал систему, в которой они чувствуют себя все более бессильными", - отмечается в публикации. "Подача образа Путина избирателям всех поколений проста: он - человек, который положил конец хаосу 1990-х годов после распада Советского Союза и заменил беззаконие и нестабильность прочным государством и экономическим ростом". (....) С приходом Путина, отмечает газета, "ушли Ельцин и его друзья-олигархи, экономическая неопределенность и внутренние раздоры; появился сильный, надежный лидер, деньги на вашем банковском счете и торговые центры, где новоиспеченный средний класс мог купить джинсы Zara, примерить кроссовки Nike и пообедать в KFC". "Я из военной семьи. Я вырос в гарнизоне. Помню, как смотрел трансляцию [инаугурации 2000 года] и атмосферу ожидания, как моя семья ждала перемен, - говорит Александр. - Мои родители оба были офицерами, им не платили зарплату по полгода. У всего общества было ощущение предательства со стороны страны. Помню, что когда пришел Владимир Путин, у моих мамы и папы были такие большие надежды, что что-то изменится. И оно изменилось. Все изменилось к лучшему". "Сегодня в России если ты хочешь чего-то добиться, ты можешь это сделать. Эта свобода гарантирована впервые в истории нашей страны, - говорит он. - Мы - самое счастливое поколение во всей российской истории". "В 2014 году мало кто не согласился бы с этим", - указывает издание, отмечая рост российской экономики и сокращение безработицы. (...) "Нынешнее поколение молодых россиян - самое счастливое с 1991 года, - согласен Эдуард Понарин, профессор социологии в Высшей школе экономики России. - Счастливое, аполитичное и националистическое, если обобщить... и поэтому для большинства политика - это не то, о чем стоит беспокоиться... Для того, чтобы их политизировать, нужно что-то драматическое или очень, очень плохое". "И все же второй срок Путина в Кремле ознаменовала новая, более трезвая экономическая реальность. В 2014 году Россия пострадала от двойного шока: от обвала цен на нефть, вызвавшего короткий спад и 50-процентное падение курса рубля, а также от введения западных санкций в ответ на вторжение Москвы и аннексию Крыма. В последующие годы экономика России не росла. Реальные доходы падают на протяжении пяти из последних шести лет. По данным за 2018 год, безработица среди молодежи в России более чем в три раза превышает ее уровень среди населения страны в целом по сравнению с 2000 годом. Исследование, проведенное в октябре "Левада-центром", единственным независимым российским социологическим центром, показало, что 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят покинуть страну, что является самым высоким уровнем с 2009 года. Для этих представителей путинского поколения президентский общественный договор - окончен", - говорится в статье. (...) Как и многие из тех, с кем мы поговорили, 23-летний Василий не захотел публиковать свою фамилию из-за боязни карательных мер. "Теоретически я понимаю, что этот [политический] мир меня касается, - говорит он. - Но с другой стороны, мне кажется, что это какая-то игра". (...) "Я на самом деле не дискутирую о политике, только потому, что я мало что понимаю, меня это мало интересует, и это усиливает это чувство отчуждения", - говорит он. "Я знаю, что, говоря гипотетически, есть проблемы, и что в некоторых отношениях мы движемся в неправильном направлении, но пока ты сидишь и тебе комфортно, не хочется ничего особо делать, - объясняет он. - У меня есть много друзей, которые убили бы меня за эти слова - [они говорят], что нам нужно создавать гражданское общество и работать над ним... [Но] пока моя жизнь не доводит меня до крайности, я не хочу действовать, потому что это приносит больше неприятностей, чем это того стоит". (...) 19-летняя Ирина из Томска, города среднего размера в центральной Сибири, использует словосочетание, обозначающее людей, которые любят жаловаться на Путина, но боятся предпринять какие-то действия: диванные критики. "Многие критикуют, но никто ничего не делает..., - говорит она. - Менталитет таков, что все что-то должны, но как отдельный человек вы не хотите ничего делать. Они думают: "Что я могу сделать один? Что я могу изменить сам?". И они сдаются. "Если ты на вечеринке, то считается странным, если ты пытаешься обсуждать политику. Это действительно странно, поэтому мы даже не пытаемся, - объясняет она. - Я слишком молода, чтобы решать проблемы. У меня есть свои проблемы". "Василий и Ирина говорят за многих. По данным национального опроса, опубликованного в октябре, две трети российских школьников не интересуются политикой", - констатирует газета. "Жизнь, прожитая при одном президенте, сделала молодых людей "не пропутинскими или антипутинскими, а скорее отстраненными", говорит один высокопоставленный чиновник, работавший в Кремле. "Очевидно, что чем более конкурентная ситуация в политике, тем она привлекательнее для всех, особенно для молодежи. Если нет политической конкуренции между партиями или отдельными лицами, это делает политику менее привлекательной для молодежи". "Если мыслить стратегически, тогда это абсолютно делает [молодых людей] менее опасными для тех, кто у власти, - добавил он. - Отсутствие конкуренции в любом пространстве делает людей более глупыми, менее умными - в бизнесе и в политике. Если вы - монополия, тогда быть монополистом - огромное удовольствие". (...) Говоря о человеке, который пытается подтолкнуть оппозицию к какой-либо форме действий, 43-летнем юристе Алексее Навальном, газета приводит "рассказ одного студента из Кемерово, в самом сердце угольного края в Сибири, о том, как сотрудники ФСБ, российского агентства внутренней разведки, приходили в его школу и приказывали директору школы запретить ученикам подписываться на страницы Навального в социальных сетях. "Я даже не искал информацию о [Навальном], потому что я знал о риске заключения в тюрьму, - говорит он. - Люди не говорят об этих историях... И все принимают такую ситуацию". "Многие из тех, кто побеседовал с FT, заявили, что они не обязательно поддерживают действия Навального, и считают, что марши и протесты, которые часто заканчиваются агрессией полиции и массовыми арестами, бесполезны и непродуктивны", - сообщается в публикации. "Я ходил на митинги Навального вместе со своим братом и несколькими друзьями, - говорит Василий. - Мне не нравятся их методы, они неприятны... Он и его люди слишком агрессивны. Это забавно, потому что тебя привозят в полицейский участок, и полиция думает: "Опять эти школьники, нам снова привезли школьников", - говорит он. - Эти митинги, ну сходил ты раз, два, покричал немного, и что потом?... У нас нет никакой реальной альтернативы". "События прошлого лета, когда в еженедельных митингах в Москве участвовали 60 тыс. человек, стали крупнейшими продолжительными демонстрациями в России после протестов на Болотной площади, которые начались в 2011 году. Но молодые россияне, которые не побоялись сильных морозов и жестоких действий полиции, чтобы принять участие тогда, увидели, как их движение сошло на нет, а правительство осталось при своем. Этот опыт подорвал многих, и несколько молодых людей в возрасте 20+ в разговоре с FT сослались на этот опыт, сообщив, что из-за этого они воздержались от участия в событиях прошлого лета". "Даже 38-летняя Ксения Собчак, телеведущая, которая была ключевой молодежной фигурой в протестах на Болотной площади и которая избиралась в противовес Путину на выборах 2018 году, признает, что "оставаться в тени" может быть умнее. "Людям становится скучно, они не могут продолжать выходить [на протесты] раз за разом, - сказала она FT в прошлом году. - Они хотят остаться дома, провести вечер со своей девушкой, пойти в кино... Нельзя всегда ожидать, что с вами будут стоять тысячи". "Я думаю, что протесты - это хорошо, это демократия, - говорит Ирина. - Но когда военные подавляют эти протесты, это тоже хорошо. Если не будет подавления, тогда будет хаос. Так что это две стороны одной медали". (...) Волна протестов, прокатившаяся по всей России в ответ на очень конкретные действия властей, пишет FT, напоминая про дело журналиста Ивана Голунова, "для 22-летней Дашы Куровой, студентки института кинематографии из Волгограда, стала первым разом, когда она была вынуждена занять жесткую позицию. "Я не тот человек, который протестует. Я на самом деле спокойная, и когда происходят такие вещи, как демонстрации, я предпочитаю сидеть дома и смотреть прямой эфир: диванный критик, - говорит она. - Но этим летом я увидела много вещей, которых я не понимала. Я была шокирована... У меня было чувство, что мне действительно нужно что-то делать. Поэтому я стояла там, под солнцем". "Даша находилась возле здания полиции в тот день, когда Голунова освободили и было начато расследование в отношении высокопоставленных должностных лиц, обвиняемых в фабрикации обвинений, - пишет газета. - Вскоре после этого она снова участвовала в пикете, на этот раз около президентской администрации, после того, как полиция арестовала 23-летнего актера Павла Устинова в рамках подавления протестов против действий, направленных на запрет участия кандидатов от оппозиции в муниципальных выборах в Москве. Арест Устинова, не участвовавшего в демонстрациях, группой сотрудников ОМОНа в масках, вооруженных дубинками, стал объединяющим фактором выступлений против жестокости полиции. "Они арестовали актера. Я делаю фильмы. Может быть, и со мной может что-то случиться, - говорит Даша. - Я поняла, что, может быть, это неправильно с моей стороны ни в чем не участвовать". "Многие молодые россияне рассказали FT, что примеры того, как государство вторгается в их жизни, послужили толчком к тому, чтобы они выступили против администрации Путина. Они, казалось, были готовы терпеть коррупцию или автократию элиты, но возмутились в связи с преступлениями, жертвам которых они могли сопереживать, или которые напрямую влияли на их собственную жизнь", - поясняет издание. "Молодое поколение в России в основном не интересуется политикой, и система и то, что она представляет, наводит на них скуку, - отмечает Татьяна Становая, основатель R.Politik, российской аналитической фирмы. - Но они также чувствительны к любым шагам, которые государство совершает в направлении их личного пространства. Если вы попытаетесь, скажем, подвергнуть цензуре их опыт в социальных сетях, они будут расстроены и включатся". "25-летний Ричард Бураков, студент магистратуры, также был тронут протестами прошлого лета. "Впервые за очень долгое время я пошел протестовать. Казалось, что это не политическая акция Навального или его союзников. Мы поддерживали не отдельного человека, а идею свободы, - говорит он. - Многие люди из разных кругов собрались вместе. Существует большая солидарность между людьми, которой не было раньше... многие люди, которые раньше, даже если бы они были настроены против Путина, не хотели участвовать в протестах или думать, почему это должно их беспокоить". "Ричард родился в Италии у русских родителей и вырос в Сибири. Он жалуется на отсутствие альтернативных ролевых моделей для молодых либеральных россиян. "Это реальность: мы - поколение Путина. Я полностью понимаю, что он сформировал меня как личность, хотя это не то, что я хотел бы признавать. Это факт", - признается он со смехом. "Но есть так много неправильного, если говорить об этой стране, о людях наверху, в иерархии, которые контролируют вещи, - говорит он, имея в виду коррупцию, олигархов и корыстные интересы. - Они будут там, даже когда Путин уйдет. В этом и проблема: есть система. Молодые люди теперь более бесстрашные и более принципиальные... Люди, которые выходят на улицы, знают, что их могут арестовать, но они все же идут. Это молодое поколение - им в прямом смысле нечего терять. Поколение моего старшего брата, мои родители... им есть много что терять. То, что они заработали или приобрели в 2000-х годах, во время огромного экономического бума". "Молодые люди, арестованные во время московских протестов прошлым летом, рассказали FT, что они выбрасывали свои мобильные телефоны из окон полицейского участка, чтобы помешать офицерам полиции конфисковывать и искать устройства. Во многих случаях их родители приходили вылавливать их из кустов, пока подростки проходили через допросы, которые привели к предупреждениям и небольшим штрафам". "Может быть, путинские люди не рассказывают ему ничего. Может быть, он думает, что живет в совершенной стране. Может быть, он не знает, что происходит, - говорит Даша. - Но как можно игнорировать эти вещи? Он живет в каком-то волшебном пузыре? Я люблю свою страну. Я хочу остаться здесь. Я хочу снимать здесь фильмы. Но почему? Почему в России все так?" "Многие западные политики и продемократические активисты давно надеются, что молодое либеральное восстание может вывести из равновесия путинский режим и изменить будущее России. Но они могут недооценивать таких, как Диана Алумянц, которой было 13 лет (официально на год меньше, чем полагается), когда она незаконно вступила в молодежное крыло путинской правящей партии "Единая Россия". Сейчас ей 21 год, она активный организатор в "Молодой Гвардии". Эта группа является попыткой Кремля взаимодействовать с молодежью, разочаровавшейся в политической элите, где многие высокопоставленные роли занимают одни и те же деятели с 2012 года. Средний возраст высокопоставленный кремлевской команды Путина и главных министров России - 62 года". "Как правило, вы слышите это [жалобы] от людей, которые ничего не делают. Которые сидят и смотрят телевизор, жалуются, что ничего не делается и ничего не становится лучше. Как правило, молодые люди, которые жалуются в интернете, сами ничего не делают, - говорит Диана из Серпухова, в 100 км к югу от Москвы. - Когда Путин уйдет, люди, созданная им система, все еще будут здесь. Надеюсь, все будет не совсем по-другому". (...) "Мы родились в этой ситуации, в этих обстоятельствах, - говорит Диана, ныне студентка университета. - Мои родители не склонны слишком много говорить о политической ситуации 1990-х годов. Они говорят о социальных проблемах, таких как нехватка еды. И как потом ситуация начала улучшаться. Были воспоминания о тяжелом периоде жизни, через который им пришлось пройти. Путин - это то, что изменилось". "Мы пытаемся изменить мнение молодых людей, давая им ощущение, что политика может быть о чем-то другом, о создании возможностей, добавляет она. - Мы не идем в школы и не говорим людям голосовать за "Единую Россию". "Аналитики говорят, что такие усилия, как "Молодая гвардия", являются как ответом на успех Навального в социальных сетях, так и признанием того, что, хотя усилия Кремля, нацеленные на то, чтобы сделать политику скучной, помогли ему укрепить власть, он не смог приспособиться к меняющимся социальным тенденциям. По словам одного из кремлевских чиновников, стратеги Путина поощряют его к выходу онлайн через видео-платформы, таких как Periscope и Instagram. Только 23 процента молодых россиян, опрошенных в октябре, заявили, что ежедневно смотрят телевизор, а 78% заявили, что никогда не получают новостей из газет или радио. Более 83% заявили, что они используют интернет каждый день "в качестве канала связи", - говорится в статье. "(...) Четвертый срок полномочий Путина на посту президента заканчивается в 2024 году. В нынешнем виде Конституция запрещает ему снова баллотироваться до 2030 года, когда ему исполнится 77 лет. Он высказался в поддержку идеи усиления роли парламента и ослабления президентства, что некоторые считают намеком на то, что он может вернуться к должности премьер-министра", - не исключает издание. "Задача для молодых россиян, которые не хотят, чтобы его режим сохранялся, очевидна: найти способы для объединения и создания устойчивого движения, которое могло бы предоставить альтернативу, и убедить своих апатичных сограждан, что перемены не означают хаос", - говорится в статье. "У нас есть перспектива, которой нет у наших родителей, - говорит Даша. - Но есть миллионы людей, которые живут в сельской местности, которые живут в маленьких городах, думая: "Со мной все в порядке. Я не хочу ничего менять, потому что другое может оказаться хуже". "Я и сама была такой, - признается она. - [Но] после этого лета я поняла... у нас есть некоторые вещи, которые нужно изменить". "Я вижу, что сейчас есть много молодых людей, которые не обязательно протестуют, но не согласны с тем, что происходит в этой стране, - добавляет Ричард, который отверг предложение своих родителей эмигрировать. - Впервые за долгое время люди думают: "Что я могу сделать, чтобы ситуация изменилась? И они могут стать критической массой, которая может повлиять на все в этой стране, когда Путин уйдет". Он помолчал. "И, надеюсь, он это сделает". Источник: Financial Times



